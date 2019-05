Análisis y Comentario por: Christopher… Mora.

“2 de Junio Día del Votante”.

En un par de días más, los Tamaulipecos tendremos la valiosa oportunidad de manifestarnos libremente, ejerciendo nuestro derecho ciudadano, para elegir a los 36 nuevos Diputados Locales, 22 por la vía de la Mayoría Relativa y los otros 14 por Representación Proporcional.

Atrás quedan los 45 días de campaña en donde muchos candidatos de todos los partidos se dedicaron o centraron sus energías en denostar e injuriar a sus oponentes.

Este 2 de junio habremos de votar por el bienestar de nuestras familias, para que a todos nos vaya mejor.

Este domingo debemos de mandar una clara señal a los aspirantes a Diputados, a sus partidos y dirigentes, decirles que su futuro está en nuestras manos.

Que somos ciudadanos inteligentes y que basados en el desempeño de los gobernantes actuales, habremos de tomar una decisión inteligente, porque simple y sencillamente queremos un mejor Tamaulipas.

En unas horas más juntos, marcaremos el rumbo político de los siguientes tres años.

¿Sabe usted cuáles son las principales funciones de un Diputado?

1.- Representación: Defender el interés público.

2.-Legislativa: Presentar y aprobar leyes.

3.-De control: Vigilar el cumplimiento de otros poderes.

4.-Político-administrativa: Ratificar nombramientos.

5.-Jurisdiccional: Iniciar juicios políticos.

En síntesis, velar por el bienestar de todos sus representados. Evitar abusos o exceso del Poder Ejecutivo y/o Judicial.

En Tamaulipas ya vivimos la alternancia política, por ello quienes ganen un lugar en la próxima Legislatura Local, deben de actuar con transparencia, honestidad y rectitud.

Deberán responder a los ciudadanos que votaron o no a su favor y dejar de lado sus preferencias políticas y “destetarse” de sus padrinos políticos.

Si en verdad queremos un cambio en la política estatal debemos de salir este domingo a ejercer nuestro derecho, a marcar la diferencia con nuestro voto y a escribir con el sufragio la historia que todos anhelamos.

Si usted no sale a votar las cosas en el estado seguirán como hasta hoy.

Hagamos de esta jornada electoral una participación histórica, en donde el resultado final, no dé cabida a la sospecha o la desconfianza (fraude).

Si usted detecta, atestigua o es víctima de un delito electoral, inmediatamente denúncielo a las Autoridades Electorales, no permitamos que sigan las viejas prácticas (artimañas), que hoy nos tienen así.

Ojalá al día siguiente de la jornada quienes no alcancen el triunfo, sean unos dignos contendientes y acepten los resultados.

2 de Junio Día del Votante en Tamaulipas.

Dato extra: La Presidenta del IETAM, María de los Ángeles Quintero, acaba de señalar que es totalmente FALSO que esté prohibido a los votantes acudir a la casilla portando su teléfono celular.

Xico quiere endeudar al Municipio.

Durante algunos días y mientras la “veda electoral” estuvo vigente Xicoténcatl González, que cobra… y cobra muy bien (igual que sus amigos y parientes políticos), como alcalde de la Capital de Tamaulipas tuvo dos puntos negativos más a su favor.

Primero, en la última sesión de cabildo al enterarse de que algunos colonos iban a manifestarse para reclamarle la falta de agua potable desde hace meses en sus colonias, reaccionó como un vil porro y organizó a provocadores para que le aplaudieran y con ello tratar de opacar la manifestación en su contra.

Situación que de no ser por la intervención de algunos regidores NO panistas y de unos representantes de colonos, no llegó a los golpes, aunque sí a los insultos y descalificaciones.

En seguida y tras el bochornoso hecho en el que tuvo injerencia Xicoténcatl, se aventuró a “anunciar”, como queriendo “tapar” el incidente, que en unos días el municipio recibirá un crédito de MIL MILLONES DE PESOS, de parte de lo que él llamó el Banco Europeo.

Y agregó que en los próximamente representantes de esa institución visitarán la ciudad capital (o lo que queda de ella), para detallar el mecanismo de este millonario crédito que no tiene precedentes en la historia moderna.

Xico y sus “asesores” de verdad… ya midieron el costo económico y político a corto, mediano y largo plazo, para los habitantes de la capital?

Ojalá y solo sea una ocurrencia más de la “máxima” autoridad y desde “arriba” frenen (como ya ha pasado), uno más de sus sueños guajiros, posiblemente resultado de hierba quemada.

Cada día cd. Victoria se sume en el atraso urbano y sus “autoridades”, se consolidan como unos hazmerreir.

Sin dejar de lado que ya preparan el proyecto para autorizar el cobro por la recolección de la basura.

Por este espacio quiero compartir la alegría y el orgullo de la familia Mora-Bermúdez, por la reciente graduación como Licenciada en Enfermería, de nuestra hija Alejandra Lizbeth.

Que vengan muchos éxitos más en tu vida hija, tus alegrías y triunfos son la satisfacción de nosotros (tu mamá y tus hermanas).

Para finalizar vaya desde aquí mi sincera felicitación y abrazo para mi sobrina, Tania Ortega López, quien trabaja en la complicada y competida CDMX, que sigue ganando auditorio en su página “rankia méxico” de Facebook, y es muy leída también en la revista “Tamaulipas Nuestro Orgullo”, que se edita en la fronteriza cd. de Matamoros. Para ella para Toño, Emma y Alexa (papás y hermana), también mis felicitaciones.

Hasta aquí mi Análisis y Comentario.

Soy su amigo: Christopher… Mora.

Comentarios y sugerencias a: victam63@yahoo.com.mx