2 DE JUNIO: DÍA MÁS QUE “D”

Esta mañana de jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se declaraba desierta la licitación de la Refinería que habrá de construirse en Dos Bocas, en Tabasco, por parte de las cuatro empresas que fueron invitadas por el gobierno federal. El presupuesto del Gobierno es de 8,000 millones de dólares y un plazo no mayor a tres años. Y de las empresas, ninguna. La que mejor lugar obtuvo presupuestó 12,000 millones de dólares y terminarla en 2023 y no, imposible. Esos no son los parámetros deseados.

Y ante ese panorama, el presidente anunció que Petróleos Mexicanos, con recursos propios, levantará dicha obra, la cual habrá de empezar a construirse el próximo dos de junio.

¿What? ¿2 de junio? ¿El día de las elecciones 2019? ¿Van a iniciar la obra en domingo? No cabe duda que este gobierno federal le apuesta a mediatizar los grandes temas nacionales para sacar mayor provecho de la cosa pública. Y en ese supuesto está la construcción de la nueva refinería.

Es un gran reto llevar a cabo esta obra para el país. Entre otras cosas, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está arriesgando la calificación crediticia de Petróleos Mexicanos con la decisión de que la propia empresa estatal construya su séptima refinería en México, según especialistas del sector energético consultados por Forbes México.

Si los mejores constructores de refinerías dicen que no pueden hacerlo ni en plazo ni presupuesto, lo más probable es que PEMEX no pueda en esos mismos términos, lo que implicaría costos excesivos, retrasos, además de que tendrán que cubrir los gastos extra con más deuda o con presupuesto de Pemex Exploración y Producción, donde sí hay «buenos rendimientos». O lo que sería peor: con recursos fiscales.

Esta decisión, para el PRI, es una decisión política más que técnica, toda vez que para comenzar un proyecto de esta envergadura se requieren años de planeación y un extenso análisis y para ello se “están tomando decisiones apresuradas” como es el caso del Aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya, donde no hay estudios técnicos para llevarlos a cabo. Así lo acusó en Tamaulipas la presidenta nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu-Salinas.

También, un analista de la agencia calificadora Moody’s dijo que el hecho de que Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Energía supervisen el proyecto de construcción la refinería Dos Bocas eleva el riesgo de retrasos y sobrecostos. La Confederación Patronal de la República Mexicana hizo un llamado al gobierno federal para que reconsidere los riesgos que podría desencadenar para Petróleos Mexicanos el construir la refinería de Dos Bocas en Tabasco.

Asimismo, la nueva refinería de Dos Bocas, impulsada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tiene solamente un 2 % de probabilidad de éxito, alertó en un informe el Instituto Mexicano Para la Competitividad. “El análisis concluye que en 98 % de los escenarios, el proyecto de inversión en la refinería Dos Bocas genera más costos que beneficios. Es decir, destruye valor para Petróleos Mexicanos”, apuntó este organismo.

“Uno de los principales riesgos es la presión que este proyecto generará sobre las finanzas públicas, pues hace más probable un recorte a la calificación crediticia de México. En los mercados financieros la inversión en dicha refinería es vista como una asignación sub-óptima de los recursos públicos, que podrían ser usados para elevar la producción petrolera o mejorar la infraestructura energética”, expuso la directora de Análisis Económico Financiero de Banco BASE, Gabriela Siller.

Por su parte, la experta en temas energéticos, Miriam Grunstein, advirtió que no hay recursos para construir la refinería Dos Bocas, ya que se trata de una obra costosa y muy agresiva ambientalmente, por lo que pide realizar un estudio sobre la inversión requerida en las ya existentes.

Así pues, los expertos coinciden en lo riesgoso que podría resultar, financiera y operativamente, que se emprenda un proyecto de este tipo, razón por lo cual valdría la pena explorar otros modelos energéticos que sean más viables para México. Tiempo hay. ¡Falta voluntad!

