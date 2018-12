Tribuna

Por Javier Terrazas

2018: Complicado cierre

A cuatro días de que cierre el presente año, el entorno político sigue enrarecido.

La muerte del matrimonio poblano Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, ha revolucionado la información los últimos tres días.

La polarización de la política entre izquierda y derecha, con los enconos de los protagonistas en Puebla, atizan la hoguera.

Desde las cúpulas de MORENA y el PAN, se fijan posturas oficiales, pero bajo el manto de las redes sociales se filtran versiones acusatorias o descalificadoras.

No hay ni por la autoridad oficial federal ni por los grupos albiazules quien tienda los puentes de plata para la tregua o armonía a fin de que una investigación seria, profesional e imparcial, determine causas.

Y quien debe cuidar l armonía y unidad nacional, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, todavía ayer arremetió en contra de quienes en redes sociales tratan de inculpar a su gobierno del accidente.

Consciente de que caló hondo su declaración es que los calificó de mezquinos, dijo que quizá no debió llamarles así, sino canallas.

“Yo entiendo que no les haya gustado lo que les dije a los que promueven el odio, a lo mejor no debí utilizar la palabra mezquino, que es pobreza, miseria de espíritu, según el diccionario, a lo mejor debí decir que son tiempos desgraciadamente de canallas, pero bueno, ese es un asunto de otro tipo”, dijo textual, en la mañanera conferencia.

Sin embargo, prosiguió acusándolos de mezquinos: “Sí hay un grupo muy mezquino que en redes sociales empezó ayer a hablar de la responsabilidad del Gobierno que represento”, comentó.

Y agrega, “Para no hacerles el juego a estos provocadores mezquinos, decidí actuar de manera prudente, no caer en ninguna provocación”.

Sobre esos llamados de opositores a la mesura, el Presidente continuó polarizando.

“Decirle a los conservadores, no a todos, porque no son todos, que vayan actuando de manera distinta también, que no hagan guerra sucia, que jueguen limpio, ¿Qué es eso de estar utilizando robots para impulsar campañas?”, cuestionó.

“Y que siempre ha existido el conservadurismo, pero deben de tener un poco de decencia y además que no aparenten ser liberales, porque de verdad, en realidad, son conservadores”, sentenció.

Solo falta que para esclarecer el espinoso caso decida aplicar una encuesta entre “el sabio pueblo” como la del nuevo aeropuerto de la ciudad de México, o la de los Subsidios.

Complicado cierre de año si la agenda política se sigue contaminando con asuntos que merecen toda la seriedad, responsabilidad y pulcritud, más allá de suposiciones o acusaciones sin fundamento.

México, Puebla y Tamaulipas, o cualquier otro rincón del país, requieren de gobernantes que estén a la altura de las exigencias de las circunstancias de la nación; así como de líderes partidistas respetuosos de la autoridad, la legalidad y el estado de derecho.

Los enconos políticos y la polarización ideológica de la sociedad, no conducirán a nada bueno.

En cosas más gratas, ayer el priísta Adrián de la Garza recibió la constancia de mayoría en la repetida elección de alcalde en Monterrey. Si el panista Felipe de Jesús Cantú tiene palabra, no debería impugnar.

Los números fueron nuevamente cerrados y de la Garza obtuvo el 41.2% de los sufragios por el 39.3% de Cantú.

En la capital tamaulipeca ayer hubo escasez de gasolina magna en varias estaciones, producto del reordenamiento que se anunció en PEMEX con despido de varios funcionarios.

Ello a la par del anuncio del plan nacional de combate al robo de combustibles llamado “huachicoleo”

Según la hipótesis del nuevo gobierno de todo el robo sólo el 20 por ciento se da con la ordeña de ductos, que es una especie de pantalla. La mayor parte tiene que ver con un plan que se opera con la complicidad de autoridades y con una red de distribución, entonces son huachicoleros de abajo y huachicoleros de arriba”, sostuvo.

Por instrucciones del titular del Ejecutivo la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, estableció comunicación con el líder petrolero Carlos Romero Deschamps y abordaron el tema de que no habrá tolerancia en actos ilegales.

Por cierto, el Secretario de la Defensa General Luis Cresencio Sandoval, quien fuera Jefe de la Octava Zona Militar de Tamaulipas y la Cuarta con base en Nuevo León, reveló que 4 mil militares resguardan instalaciones estratégicas de PEMEX para frenar esos actos ilegales.

Dentro de todo ese merequetengue antihuachicol, algo bueno tiene que salir para el país y por lo pronto para el petrolero Ciudad Madero hay noticias gratas de la Secretaria de Energía Rocío Nahle

Y es que se inspeccionan las condiciones de la Refinería Madero, para reiniciar al mínimo sus operaciones en enero y se le inyectarán 4 mil millones para en un año para rehabilitarla y aumentar su producción.

Cabe señalar que la refinería tiene más de un año sin operar. Una vergüenza si consideramos que el líder del Sindicato Petrolero Carlos Romero Deschamps es de esa región.

Y que por muchos, esa planta industrial fue el orgullo del sur de Tamaulipas y fuente de oro negro y poder político para otro ex dirigente de muchos claroscuros, Joaquín “La Quina” Hernández Galicia.