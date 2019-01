EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

2019, la elección del Gobernador

Quienes están cerca del núcleo del poder político de Tamaulipas, saben que en la selección interna de candidatos del PAN a diputados locales, No-Habrá-Pataleo-Que-Valga, pues aunque la renovación del Congreso local no concita emoción social, el próximo proceso constitucional será decisivo porque pondrá en juego muchas cosas.

De ahí que hoy, más que nunca, ésta sea la elección más decisiva en la vida política del Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, pues si en el 2016 el resultado de la contienda constitucional le resultó abrumadoramente favorable, hoy enfrenta nuevamente el reto de refrendar la fortaleza de su gobierno y su liderazgo político.

… Pero, también, el riesgo de salir debilitado si su partido, el PAN, pierde la hegemonía política en el Poder Legislativo.

Ese desafío deja claro que La-Evaluación-De-Los-‘Prospectos’ [la cual ya está en marcha], la hará Un-Solo-Hombre, y las decisiones que tome en la soledad de su despacho serán irrecusables.

Pero, claro, el estrecho primer círculo del Ejecutivo podrá opinar, acaso objetar, pero la decisión final se tomará en el Tercer Piso y se oficializará en el Edificio del 22 Berriozábal, por boca de FRANCISCO ‘Kiko’ ELIZONDO SALAZAR.

¿Quiénes son los ‘prospectos’ del PAN para la próxima legislatura estatal?

Nadie lo sabe y cualquier conjetura sería inexacta dado el carácter imprevisible del líder factual del panismo tamaulipeco; sin embargo, las mediciones realizadas hasta ahora, y los ejercicios de ‘posicionamiento’ hechos en los principales distritos de la entidad, arrojan los primeros nombres.

En este universo de datos, una cosa sí es cierta: por el PAN, saldrán a buscar la victoria electoral los candidatos más competitivos y mejor posicionados.

Es decir, que al margen de filias o fobias, saldrán a campaña quienes demuestren posibilidades reales de ganar, pues lo que está en juego es mucho.

En Nuevo Laredo, la inminente participación del ex alcalde RAMÓN GARZA BARRIOS y la Sra. CANTUROSAS por MORENA, encienden ‘focos rojos’ en el PAN, por lo que esas eventuales precandidaturas obligarán a realizar algunos ‘ajustes’ en las previsiones que tenía Acción Nacional en esa región, pues No-Obstante el triunfo inobjetable del alcalde ENRIQUE RIVAS en su reelección, será necesario reforzar la estructura en los distritos 1, 2 y 3, a efecto de No-Perder-Plazas donde el PAN ya sentó sus reales.

Aquí, la estrategia del PAN, reforzada por las acciones de Un-Buen-Gobierno, redundarán en beneficio de los prospectos de Acción Nacional.

En Reynosa, la fortaleza política de la alcaldesa MAKI ORTIZ le retribuirá poder de decisión en 2 distritos, de los 5 de Reynosa -de los 5, comparte 1 con Río Bravo-, mientras que del centro se decidirá la identidad de los otros 2: ¿GERARDO PEÑA FLORES, VÍCTOR SÁENZ MARTÍNEZ, JUANITA SÁNCHEZ?…

Y en este enredijo de nombres, surge otro al cual las mediciones colocan en posición envidiable: FRANCISCO GARZA DE COSS, representante personal del Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA en el norte del Estado, y quien realiza una callada, pero permanente ¡y eficaz! función en la oficina gubernamental que soluciona sin reflectores ni bombo y platillo la problemática regional.

En Río Bravo hay dudas pero, de entrada, aparece objetado el gerente general de COMAPA, RAÚL GARCÍA VIVIÁN, quien aunque quiere con toda su alma ser diputado local para después saltar a la presidencia municipal [su sueño húmedo], su lejanía sideral y sus diferencias con el alcalde CARLOS ULIVARRI LÓPEZ lo sacan de la jugada, pues al interior del Grupo-Municipal se percibe a GARCÍA VIVIÁN como un advenedizo y un oportunista que traiciona a la primera oportunidad.

Ante tal situación, la Jefa de la Oficina Fiscal, ROXANA GÓMEZ, aparece mejor posicionada que GARCÍA VIVIÁN.

En Matamoros, la posibilidad de que el ex diputado DANIEL SAMPAYO encuentre espacio en MORENA, dificulta la decisión del PAN, aunque allí se está valorando la participación de la familia SALAZAR VÁZQUEZ, cuyo patriarca, RAMIRO, se ha acogido al seno cabecista, No-Obstante que en la pasada elección se percibió a la ex alcaldesa operando para MORENA, como lo habría hecho en Nuevo Laredo el ex alcalde CARLOS CANTUROSAS.

En Altamira, se darán diálogos y ‘ajustes’ con el cacicazgo que ejerce el ex alcalde JUVENAL HERNÁNDEZ LLANOS, a efecto de que saque de la jugada a su hija ALMA LAURA HERNÁNDEZ AMPARAN, a quien quiere proyectar del DIF al Congreso local, pese a que está más que vista la precandidatura de la ex primera dama ELIZABETH HUMPHREY, esposa del también ex alcalde JAVIER GIL ORTIZ, y quien ganaría fácilmente la elección dado el posicionamiento ganado a través de una muy larga y fructífera carrera política llena de altruismo y filantropía.

Sin embargo, hay que hacer a un lado a JUVENAL, quien -¡a hueggs!- quiere que el PAN nomine a su hija como candidata, so amenaza de buscar otras siglas para postularla.

¿Cómo?

¡Como lo oye!, pese a la reciente reelección de su esposa ALMA LAURA AMPARAN bajo las siglas de Acción Nacional.

En el Sólido sur No-Problem:

MON MARÓN y MARCELA CABAL RUIZ.

Ahora bien:

¿Con quién hará alianza el PAN-Tamaulipas de cara a los comicios del 2 de junio, si en el 2018 su coalición con el PRD y el MC no le dio para ganar la elección presidencial con RICARDO ANAYA como candidato?

No ha trascendido nada todavía, pero ya se valora con quién podría ir, considerando que le sume votos, y no que le reste, pese a que hay algunas organizaciones de la sociedad civil que le entrarán con los candidatos del PAN en algunos distritos.

… Los maestros, por ejemplo.

No necesariamente irían de manera corporativa, sino como núcleo de influencia y decisión política en algunas regiones.

El trabajo político que calladamente realiza el Tercer Piso a través de sus Secretarías, con asociaciones civiles con presencia e influencia en regiones muy focalizadas de la geografía tamaulipeca, se convertirá también en un resorte que impulsará simpatías hacia los candidatos del PAN, y aportará votos, de ahí que el trabajo finito que realiza el Estado a través su estructura gubernamental en territorio, será el caldo de cultivo que incube las victorias del PAN el 2 de junio.

FALTO EGIDIO EN LA LISTA

De otro lado, menuda pifia del PRI, pues tras “filtrar” una lista de presuntos precandidatos a diputados locales plurinominales, finalmente se retracta en un desmentido hecho desde la oficina de prensa del Directivo estatal.

Es decir, el PRI no se compone, pues avanza pifia tras pifia.

Pedro, a juicio nuestro, en la lista filtrada por el Revolucionario Institucional faltó, a la cabeza, el ex gobernador EGIDIO TORRE, jefe de la pandilla tricolor parapetada en la dirigencia estatal.

El listado lo encabeza, ¡por supuesto!, la dirigente estatal, YAHLEEL ABDALA, seguida de EDGAR MELHEM SALINAS, ALEJANDRA CÁRDENAS CASTILLEJOS, JOSÉ BENITEZ RODRÍGUEZ, BENITO SÁENZ BARELLA, OFELIA GARZA PINEDA, PEDRO LUIS CORONADO, MAYRA BENAVIDES, CARLOS GONZÁLEZ TORAL, MONSERRAT ARCOS, JUAN DE DIOS JUANES, PATGRICIA LÓPEZ MORENO, JUAN MACHUCA VALENZUELA, HONORIA MAR VARGAS, BRUNO DÍAZ LARA y AÍDA ZULEMA FLORES PEÑA.

Es decir, ¡los mismos de siempre!

Y en este sentido, no nos queda más que expresar que el PRI es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra.

Sea o no sea cierta la lista famosa.

De otro lado, deje decirle que en Reynosa, la Alcaldesa, Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, ofreció un convivio a los elementos de las diferentes corporaciones policiacas, y de Tránsito Municipal que velan por la seguridad de los reynosenses, a quienes felicitó al festejar este miércoles el Día Internacional del Policía.

“Me siento muy orgullosa de todos ustedes, al verlos reconozco ese valor y sobre todo ese amor por la ciudad y por los ciudadanos, por querer pacificar esta y muchas ciudades”, dijo la Alcaldesa reynosense a más de 250 Policías y Tránsitos de cuatro corporaciones.

Aseguró la Doctora MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ que no sólo se busca enfrentar la violencia con la fuerza: “Creamos oportunidades de estudio y de trabajo para que nuestros jóvenes puedan tomar decisiones verdaderamente congruentes del lado de la paz y la legalidad”.

Los integrantes de la Dirección de Tránsito y Vialidad, Policía Federal, Estatal, y de Proximidad convivieron también con la Secretaria de Seguridad Pública, ILIANA MAGALLÓN ELIZONDO; con MARIO ALBERTO JUÁREZ, representante de MIGUEL ÁNGEL ALAVEZ, encargado de la División de Fuerzas Federales en Tamaulipas; Guillermo Dávila Orozco por la PF.

Asistieron también, TOMÁS CHARLES CORTES, representante del Delegado de la PEA ROBERTO RODRÍGUEZ BAUTISTA; ISIDRO ZAVALA CRUZ, encargado de la Policía de Proximidad; funcionarios municipales e integrantes del Honorable Cabildo de Reynosa.

Lo que nos recuerda que esta mañana, en el Holiday Inn, la alcaldesa convivirá con el Gremio Periodístico para conmemorar de manera diferida el “Día del Periodista”, celebrado el pasado 4 de enero.

En Tampico, entre tanto, al efectuar la supervisión de los trabajos de rehabilitación que se llevan a cabo en el ex basurero municipal, el Presidente CHUCHO NADER dio a conocer que en las próximas semanas quedará listo este espacio que permitirá la operación de la unidad de transferencia para el traslado de la basura al relleno sanitario de Altamira.

El jefe de la comuna acompañado por los secretarios de Servicios públicos y obras públicas, JOSÉ SCHEKAIBÁN ONGAY y PEDRO PABLO RANGEL CERRILLO, respectivamente y por el Regidor presidente de la comisión de obras públicas, JOSÉ ANTONIO LUENGAS DONDÉ, destacó que a través de la unidad de transferencia, los camiones recolectores dejarán de trasladar los desechos hasta el vecino municipio.

“En las próximas semanas estaremos en condiciones de aperturar la unidad de transferencia y licitar este servicio, y con ello seremos más eficientes en nuestro proceso de recolección de basura; por lo que serán menos los camiones que necesitemos adquirir”, expuso.

El mandatario recordó que el pasado mes de noviembre, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno del Estado(SEDUMA), a través de su titular, GILBERTO ESTRELLA HERNÁNDEZ, autorizó al Ayuntamiento de Tampico la reapertura del ex basurero municipal para la operación de la Unidad de Transferencia, por lo que prevé que en los próximos días se de cumplimiento con toda la normatividad relacionada con su operación.

Mientras que en Matamoros, un acto de reconocimiento a la labor que realizan todos los días, salvando y cuidando vidas, este miércoles, el Gobierno Municipal a través de la Secretaría de Salud Municipal festejó a más de 500 enfermeras que laboran en el sector salud público y privado, evento en el que estuvo presente con la representación del alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, el secretario del Ayuntamiento, EFRAÍN ENCINIA MARÍN.

En el homenaje también estuvieron presentes: el Senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA y la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia -DIF-, MARSELLA HUERTA de LÓPEZ, quienes se sumaron a la felicitación de los trabajadores de la salud, al celebrarse el pasado 6 de enero el “Día de la Enfermera”.

En ese marco y con la representación del Presidente Municipal, el secretario del Ayuntamiento, EFRAÍN ENCINIA MARÍN felicitó a las mujeres y hombres que velan por la salud de los enfermos, a quienes dijo que para el gobierno del Maestro MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, la salud de los matamorenses es una de sus principales prioridades.

El Senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA también dirigió un mensaje, en el que agradeció a la presidenta del DIF, MARSELLA HUERTA de LÓPEZ la oportunidad de participar en ese importante evento con compañeras y compañeros de la salud; “ustedes saben que siempre nos hemos dedicado en el ámbito de la salud y para mí el quehacer de las compañeras en enfermería es fundamental y primordial en el quehacer de esta gran tarea y reto que tenemos a nivel nacional y en nuestro estado”.

En otro tema, el gobierno municipal neolaredense brindará todo el apoyo y cubrirá totalmente los gastos de cirugía de reconstrucción de la mano izquierda del niño ANGEL.

El sábado pasado el pequeño jugaba en una plaza pública, y de forma accidental una mesa metálica cayó sobre la extremidad, la fracturó dañándole tendones y nervios, por lo que requiere varias cirugías, explicó JAIME GUTIÉRREZ SERRANO, director Municipal de Salud.

El menor es atendido en el Hospital Universitario de Monterrey, Nuevo León, donde ya le realizaron una cirugía.

“El presidente ENRIQUE RIVAS dio toda la indicación para que se dé el apoyo al menor y a su familia. Hablamos a la ciudad de Monterrey, al Hospital Universitario, está en cirugía plástica reconstructiva, todos los gastos de ahí el presidente ha dicho que los va a apoyar, ya hablamos también con los padres de familia y esperamos que el niño tenga una recuperación completa de su mano”, destacó GUTIÉRREZ SERRANO.

Desde otra perspectiva, el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA entregó 21 nuevas ambulancias, que agilizarán el traslado de pacientes y aumentarán la capacidad de reacción en situaciones de emergencia.

El mandatario dijo que las unidades, representan una inversión superior a los 42 millones de pesos del orden federal y estatal.

“Este es un hecho inédito que se estén entregando 21 ambulancias, pero sobre todo el equipamiento con el que cuentan cada una de estas, especialmente, 5 de ellas que cuentan con equipamiento tecnológico más avanzado y que tienen un propósito, garantizar la salud y seguridad”, resaltó el gobernador.

Reconoció el trabajo de gestión que realizó la Secretaría de Salud del estado, para hacer realidad esta petición con el Gobierno de la República, ya que las unidades representan un instrumento indispensable para las emergencias que se requieren en muchos municipios de Tamaulipas.

Las cinco ambulancias de alta tecnología están equipadas con monitores, electrocardiógrafos, ventiladores y desfibriladores, serán operadas por personal capacitado y certificado para brindar respuesta inmediata a la población, por primera vez, Tamaulipas cuenta con este tipo de ambulancias especializadas.

Por sus características serán destinados a los grupos poblacionales más grandes del estado: Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Victoria y la zona sur del estado (Tampico-Madero-Altamira).

Por cierto, con el objetivo de contribuir con las familias en condiciones de vulnerabilidad especialmente de las que viven en las localidades más alejadas en la entidad, el Sistema DIF Tamaulipas, presidido por MARIANA GÓMEZ de GARCÍA CABEZA DE VACA, hizo entrega de más de 5 mil paquetes alimentarios correspondientes al programa Aliméntate Bien dotación de Contingencia.

Estos apoyos alimentarios se entregaron a familias de los municipios de Abasolo, Antiguo Morelos, Gómez Farías, Hidalgo, Jaumave, Mainero, Miquihuana, Nuevo Morelos, Ocampo, Palmillas, Reynosa, Río Bravo, San Fernando, San Nicolás, Soto La Marina, Tula, Valle Hermoso, Villagrán y Xicoténcatl.

Estas despensas contienen productos como sopa integral, leche descremada, sardinas enlatadas, frijol, atún de agua, avenas en hojuelas, ensalada de verduras enlatadas, garbanzo, entre otros alimentos.

Cambio de orientación temática para compartirle que el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, VÍCTOR VILLALOBOS ARÁMBULA, y el Embajador de la República Federal de Alemania en México, PETER TEMPEL, sostuvieron una reunión de trabajo orientada a fortalecer los lazos de cooperación técnica y científica en el rubro agroalimentario, así como identificar oportunidades de comercio en este ámbito.

Los dos países están interesados en seguir impulsando acciones conjuntas de colaboración para mitigar los efectos del cambio climático derivado de las actividades agropecuarias.

Los equipos especializados de ambos gobiernos identificaron áreas de colaboración para acordar y concretar un programa de trabajo en temas como la certificación de productos orgánicos.

En la reunión, realizada en las instalaciones de la dependencia federal, el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y el Embajador de Alemania refrendaron su interés de estrechar los mecanismos de colaboración e intercambiar información sobre temas comunes del sector que permitan el fortalecimiento comercial.

Por último, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) se integró a una red de colaboración académica con la Universidad de Medellín, Colombia, que abre la posibilidad de ofrecer la doble titulación internacional del Doctorado en Gestión Estratégica de Negocios que imparte la máxima casa de estudios del estado a través de la Facultad de Comercio y Administración-Tampico (FCAT).

Al fortalecer la vinculación académica internacional siguiendo las políticas del Rector JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ, el Director de la FCAT, JESÚS ARIAS GÓMEZ informó que se trabaja en este proyecto con académicos de la universidad colombiana.

Esto tras destacar la reciente visita del Dr. ABEL MARÍA CANO MORALES, director de la Facultad de Contaduría de la Universidad de Medellín, quien estuvo presente en la FCAT para la firma del convenio académico.

Señaló que en este marco se puso en marcha la red de vinculación, fortaleciendo los lazos de colaboración y al mismo tiempo iniciar el proceso entre ambas universidades para ofrecer la doble titulación del posgrado.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.