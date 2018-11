Conceptos

Por Edelmira Cerecedo García.

2019 la verdadera crisis política

Es increíble qué en pleno mes de noviembre no podamos saber si el PES y el PT realmente jugaran de satélites de MORENA y se mantendrán, qué en algunos lugares aún no dan fallo de quien gobernara en algunos municipios, si ya le ponen flores al PRI todo mosqueado en el Nacional o sí el verde tras el favor con Manuel Velazco será el partido fuerte de Alianza con el Gobernador de la Republica, al igual que el partido qué fundo en su tiempo Elbha Esther, el PAN tendrá su elección éste domingo dará un nuevo giro….Sin olvidar lo mejor, Felipe Calderón ya anunció la mejor de sus borracheras VA A FUNDAR SU PROPIO PARTIDO, y no se olvide nunca de Movimiento Ciudadano, el chiste se cuenta sólo.

En el Estado de Tamaulipas el 2019 enfrentará una crisis económica y humana en todos los partidos; sobre todo por qué ningún Diputado dio resultado qué se sopesa en política, apenas parece que fue ayer cuando comprendían los Alcaldes hoy electos qué dejaron militancias irse, no consensaron y otros qué buscaron alternativas para sobrevivir.

Mientras tenemos un Gobierno qué no ha podido ejercer al cien por estar en la operatividad política de las piezas qué deben sostener al sistema estatal.

La crisis de los partidos dejarán la madeja de a cien a los de MORENA, por lo qué la actucia de los partidos TODOOOS debe de ser más grande qué las becas y la ayuda qué el Gobierno Federal pretenderá abarcar para impactar.

Es aquí donde ése afán de creer qué los cuadros, cuadritos, cuadrados y cuadrotes todooos van a estar compitiendo a tabla pareja, pues déjeme decirle qué siiii, por primera vez tendremos una verdadera transformación de elección y creo en éso consiste lo qué pretende AMLO y su MORENA, pues vamos a regresar a ver al candidato o candidata a escucharlo (a), saber a dónde nos quiere llevar y por primera vez, si por primera vez, la gente va a saber qué hace, para qué sirve y que es u Diputado Local.

Por primera vez va a poder verlo de frente, va a tener que hacer compromisos y verdadera campaña, pues no existirá un candidato a Presidente a Senador, a Gobernador o Presidente de la República. ……Ahora van solos (hasta en el presupuesto para prensa).

Ya no van a cubrir su campaña con nadie más, y la oportunidad de ser punto blanco va a estar más que nunca a la orden del día, puesto que tendrán una guerra de redes sociales dónde estara seguida por los medios, columnistas y críticos de opinión.

La verdadera Crisis política en éste 2019 es justamente qué no existe grupo ni partido ni estructura real, puesto qué las alianzas y negociaciones de esas extrañas que se dieron dejaron expuestos a miles de simuladores políticos y militantes busca chamba.

Los Hechos.

El Diputado Vicente Verastegui Ostos asistió a una reunió de un grupo de cañeros a nivel nacional de la región qué le compete, atentó al tema de lo económico de éste sector qué se espera sea menor el precio del azúcar para la próxima zafra por la importación de la fructuosa, por lo qué se propondrá en el presupuesto de egresos una partida de estímulo para los productores cañeros.