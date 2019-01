2019 Prometedor

David Ed Castellanos Terán

El presidente Andrés Manuel López Obrador, terminó el 2018 teniendo que soportar uno que otro encontronazo con algunos gobernadores de oposición y sobre todo soportando las declaraciones de Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, quien asegura el estimulo fiscal en tasa del IVA en la frontera, es un vil engaño.

Incluso al cierre del agonizante 2018, el ex candidato presidencial José Antonio Meade Kuribreña, con sutiles tuitazos revivió el debate del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), es más, como pocas veces lo hizo en campaña, el ex ITAM y ex UNAM demostró el intelecto del que presumen sus allegados, dejando claro que no hacer el NAICM nos cuesta 145 mil millones de dólares. Fue Javier Jiménez Espriú, Secretario de Comunicaciones y Transportes, quien se enganchó y quedó como un auténtico y triste funcionario federal al que le queda grande la 4T.

Con esos conflictos políticos y más, uno que otro ritual, profecías, demás avances legislativos emergidos de la nueva historia política; México ya inició su cuarta transformación.

Así con todo y los asegunes del nuevo año, en Tamaulipas, la entidad del noreste mexicano frontera con Texas, Estados Unidos; más famosa por su violencia que por otras cosas, parece estar recibiendo noticias prometedoras para el 2019, pese a que no se ha visto la mejor de las relaciones en los últimos días entre el presidente de todos, todos, todos, todos los mexicanos y el gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el ánimo sigue siendo favorable.

El primero y quizá más importante de los anuncios para el siguiente año que recibieron los tamaulipecos, fue la inversión de casi 4 mil millones de pesos que el gobierno federal tiene programada con la finalidad de reactivar por completo la refinería “Francisco I. Madero”, de Petróleos Mexicanos (PEMEX), situada en ciudad Madero, un municipio históricamente petrolero, pero que debido a la decadencia en el rubro, comenzó a apostarle fuertemente al turismo queriendo detonar la playa de Miramar, el destino predilecto de Tamaulipas, el paraíso natural por excelencia del noreste de México, un rinconcito de costa mexicana que solo conocen los turistas más dichosos que gustan del sol, la arena y el mar.

Pero irónicamente la que fue la noticia del año en beneficio de Tamaulipas, la dio el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, al anunciar la inversión de mil 492 millones de pesos para la rehabilitación de los tramos carreteros del norte de la entidad que conectan con el sur tamaulipeco, y por supuesto con la playa de Miramar, situada como el tercer destino turístico carretero a nivel nacional durante el periodo vacacional de Semana Santa.

Ah pero eso sí, el mandatario veracruzano dio a conocer su intención de arreglar la conectividad terrestre con los tamaulipecos, un día después de que una comitiva de la Secretaría General del Gobierno de Veracruz, sufrió un accidente carretero en la región norte del estado cuando circulaban por la carretera Veracruz- Poza Rica, a la altura de Palma Sola, del municipio del Alto Lucero, por fortuna no se reportaron víctimas funestas, pero sin lugar a dudas informaron a su jefe Cui, las condiciones más que deplorables de sus caminos, una región que durante muchos años fue y ha sido abandonada por la política veracruzana; hoy las condiciones irregulares de sus carreteras por poco le arrebatan la vida a sus colaboradores.

Cuitláhuac García Jiménez, gobernador emanado del Movimiento de Regeneración Nacional, como el mismo Andrés Manuel López Obrador, invitó a Poza Rica, al presidente municipal de Ciudad Madero, Adrián Oseguera Kernion, para que fuera testigo de lujo de la inversión carretera; Oseguera que también es de MORENA, no dejo pasar la oportunidad y viajo precisamente en su camioneta hasta la ciudad veracruzana en donde intercambiaron opiniones y dialogaron precisamente sobre las carreteras.

El mismo sábado por la tarde noche, Adrián Oseguera, ya de regreso a su municipio se mostró emocionado por la oportunidad de ver la buena voluntad del gobernador y los lazos de progreso y desarrollo que comienza a fortalecer con la gente de Morena, el gusto de evitar que se expongan demás los automovilistas, rebasa le emoción de saber con la rehabilitación de los tramos carreteros se detonará económicamente el norte de Veracruz y por supuesto Ciudad Madero, donde se ubica la playa Miramar y la refinería “Francisco I. Madero”.

Cabe destacar que el turismo genera el 3.5 del Producto Interno Bruto a Tamaulipas y de hacerse realidad la modernización carretera, estaríamos hablamos de un crecimiento exponencial de municipios como Tuxpan, Naranjos, Ozuluama, Pueblo Viejo y Tampico Alto, Veracruz; incluso, hasta las ciudades de Tampico y Altamira en el sur de Tamaulipas; pero todos coinciden con Oseguera Kernion, lo más importante es que no se expondrá más la vida de los viajeros.

