DIALOGANDO

2019: retos y compromisos.

Por Roberto Olvera Pérez

Que podemos decir de este nuevo año, cuando apenas lo vamos iniciando y es el último año de la década de los 2010. Pero independientemente de ello, para muchos “optimistas” este 2019 va hacer bueno en todos los sentidos y en todos los aspectos. Según los astros va hacer un año estable y confiable para todos e incluso los mismos gobernantes como Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, Maki Ortiz Domínguez, Enrique Rivas Cuéllar, Mario López Hernández, Lenin Vladímir Coronado Posadas, Marisela Rodríguez González, María Anselma de León Cruz y Héctor Manuel de la Torre Valenzuela, estos últimos alcaldes de Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros, Tula, Bustamante, Miquihuana y Llera, entre otros más, han dado signos de confianza muy importantes para sus representados que seguramente traerán estabilidad y más estabilidad en sus gobiernos.

Por ejemplo, López Obrador ya lo dijo, que el 2019 será un año que tiene como reto cumplir con los compromisos que ha hecho con los mexicanos y confía que lo logrará toda vez que ya inició y no ha perdido el impulso. Así lo dio a conocer en la toma de protesta de Adán Augusto López Hernández, como nuevo gobernador constitucional de Tabasco para el periodo 2019-2024; indicando que se han emprendido diversas acciones para terminar con la corrupción en México. Uno de ellos el más comentado el “huachicoleo” que esta por todos los rumbos.

“Nos irá bien a todos los mexicanos” dijo el tabasqueño, pues ya se trabaja para que haya crecimiento económico, empleos, paz, bienestar y tranquilidad y con ello lograr la cuarta transformación del país a la que nos hemos propuesto, agregó.

Por su parte, Cabeza de Vaca, refrendó su compromiso de continuar reforzando las acciones y construir un mejor estado en paz y con progreso, por el presente y el futuro de nuestros hijos. Eso lo dijo a través de su cuenta de twitter al iniciar el presente año.

Y mientras los neoloneses protestan para bajar impuestos vehiculares, aquí en Tamaulipas, todo es color de rosa en ese rubro. Tan es así que recientemente el propio gobernador del Estado anunció eliminar de tajo la tenencia vehicular a partir de este primero de enero de 2019, que seguramente beneficiará a muchas familias tamaulipecas. Ese es nuestro gobernador de Tamaulipas que da cumplimiento al compromiso hecho con la ciudadanía de que en su administración seria eliminado este impuesto. Ya lo estamos viendo.

Y hablando de horóscopos y predicciones para este nuevo año, el de López Obrador, Escorpio y el de Cabeza de Vaca, Virgo, prácticamente coinciden que será un año perfecto para encarar todos los retos que se presenten en el camino, por lo que todos los mexicanos tienen la esperanza de que habrá cambios, ajustes y movimientos en todos los aspectos para beneficio de todo el país.

Así inicia el 2019 con grandes retos, compromisos y expectativas de transformación, donde seguramente todos formaremos parte de ello, asumiendo nuestra responsabilidad como ciudadanos.

Y precisamente hablando de nuestros gobernantes, este viernes 4 de enero del nuevo año, estará en Tamaulipas, particularmente en Reynosa, el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, donde arrancará el programa de Zona Libre en la Frontera Norte. Ahí seguramente anunciará otras acciones más de su gobierno en bien de todos los ciudadanos de la línea fronteriza. El anfitrión será nuestro gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y los alcaldes de esa jurisdicción. También acompañara al presidente en esa gira de trabajo la Secretaría de Economía, la Dra. Graciela Márquez Colín, según la agenda.

Tampoco hay que dudar que en esta visita presidencial aparezcan en escena los morenistas tamaulipecos, como Héctor González Garza, alto funcionario de la SEP; Américo Villarreal Anaya y Guadalupe Covarrubias Cervantes, Senadores de la República, entre otros más invitados para aprovechar la ocasión y placearse rumbo al 2022.

NOTAS CORTAS

1.- Con el nuevo gobierno y con el nuevo año que apenas inicia, no se sorprenda que en breve vendrán algunas auditorías e investigaciones fuertes en algunas dependencias federales que no cerraron bien el año pasado y por ello hay delegados que simplemente renunciaron al cargo y ni se despidieron. Ahora los trabajadores federales regresarán a sus chambas indefensos, confundidos de que si los siguen contratando o no en sus trabajos. Desamparados quedarán y prácticamente después de gozar el periodo vacacional no conocerán su futuro laboral y ni quienes dirijan las oficinas, puesto que la mayoría de los delegados ya no estarán en funciones o andan huyendo.

2.- ¿Sabía usted que?… el funcionario federal más longevo dentro del gabinete de AMLO, es el Director de Comisión Federal de Electricidad (CFE) Manuel Bartlett Díaz, tiene 82 años de edad y la menor de edad es Luisa María Alcalde, Secretaria del Trabajo y Previsión que tiene 31 años de edad, por lo que la experiencia y la juventud se conjugan con un solo propósito, de hacer las cosas bien y no fallarle a su jefe inmediato.

3.- Que tenga usted un feliz año nuevo, pero sobre todo que haya salud, paz y trabajo y reine siempre la armonía en sus hogares, es nuestro deseo desde este espacio y la oración de Dios por encima de todo. Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco. robertoolvera-mt@hotmail.com