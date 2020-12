EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

2021: charlatanes y advenedizos

La inminencia del 2021 aceleró las manecillas del “reloj político”, provocando la aparición de charlatanes, tránsfugas, advenedizos y oportunistas en el horizonte de corto plazo, pues emulando a quienes pretenden cambiar cacahuates por lingotes de oro –como decía el ex presidente VICENTE FOX–, surgen como plaga de langosta en las colonias populares, ofreciendo mendrugos a cambio de lo que viene:

El voto ciudadano.

Por eso es oportuno alertar a las familias populares contra estos falsos redentores, que hoy aparecen con zalea de cordero y mañana se transformarán en candidatos a los puestos de elección popular que se disputarán el 6 de junio, particularmente a las muy codiciadas presidencias municipales, cuyos presupuestos multimillonarios han servido cíclicamente como fábrica de nuevos ricos.

Así, quienes hoy se relamen los bigotes imaginando los cientos de millones de pesos que ejercen los Ayuntamientos en obra pública –máxime quienes ya paladearon el sabor adictivo de los contratos de obra pública–, hoy puede usted verlos en las calles con semblante seráfico, compartiendo miserias comparado con los beneficios que buscan tras bambalinas.

Pero bueno, al margen de esta reflexión vale decir que la evidente violencia propagandística que se está dando entre los bloques partidistas que se enfrentarán el 2021 [PAN-PRI-PRD, por un lado; Morena, PT-PVEM por otro], ya anticipa el tipo de campañas que tendremos en territorio.

Algo así como las batallas medievales que se daban, cuerpo a cuerpo, en los campos ensangrentados de la Edad Media.

Por el momento, la guerra política se está dando al interior de los partidos, por la disputa de la candidatura de candidaturas: la presidencia municipal, en cuyo ejercicio hay obra y presupuesto.

Sin embargo, este escenario se está visualizando solo en Morena, pues en el PRI no han disputado dada su escasa posibilidad de triunfo.

Y por lo que respecta al Partido Acción Nacional, hay disciplina interna y ahí no se darán movimientos mientras no surja la señal del Tercer Piso.

¿Quién va por Morena en Reynosa?

Todo parece indicar que el diputado federal ARMANDO ZERTUCHE ZUANI tiene preferencia.

Y si se unen a su candidatura el resto de los aspirantes, como lo acordaron en un pacto de caballeros, es factible que ARMANDO compita con posibilidades de éxito el 2021.

RIGO RAMOS podría optar por su reelección, en tanto que MARCELO OLÁN se perfila como un excelente legislador, federal preferentemente, y habría que pensar en dos o tres damas para ajustar la Fórmula de Equidad de Género.

¿Quiénes son ellas?

Por el PRI parece un hecho que BENITO SÁENZ va, como se diría en el béisbol, como “bateador en sacrificio”; OLGA GARZA puede ir por la reelección y DULCE NAVA merece la oportunidad de ir a la LXV legislatura local. Habría que buscar en la reserva de los jóvenes del PRI para cumplir con los preceptos de Justicia Partidaria que ha ofrecido EDGAR MELHEM.

Y en el PAN no hay problema, le decía.

De tiempo atrás se visualiza al presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, GERARDO PEÑA FLORES, como el virtual candidato a la Sucesión municipal, mientras que, como se lo dijimos en otro comentario, la reaparición pública de la Alcaldesa MAKI ORTIZ y el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, refuerza la perspectiva de que Acción Nacional retenga el gobierno municipal de Reynosa por otros tres años.

Y bueno, por otro lado, el Gerente general de COMAPA, JESÚS MARÍA ‘Chuma’ MORENO IBARRA, surge también como un recurso potencial para lo que viene, pues el intensísimo trabajo que está realizando a favor de Reynosa y los reynosenses desde COMAPA, le ha generado una nueva identidad política que lo vincula directamente con los liderazgos sociales de la ciudad.

Convirtiéndolo en un excelente candidato a diputado federal, pues ‘Chuma’ ya estuvo en el Congreso local y ahora le tocaría ascender a “Grandes Ligas”.

¿Lo imagina usted haciendo fórmula con MAKI ORTIZ, ella como candidata a la otra diputación federal?

Es un ensayo de posibilidad, por supuesto, pues la verdadera fórmula debe estar cocinándose en el Palacio del 15 Hidalgo.

¿No lo cree usted?

Es decir, la reaparición pública de MAKI y CABEZA, anticipa que en el PAN-Tamaulipas no habrá “escurrimientos” políticos hacia ningún lado.

Es por eso que en Matamoros trabajan a una los diputados IVETT BERMEA y HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR, como lo hacen en Tampico MON MARÓN y ROSA GONZÁLEZ; y en Nuevo Laredo IMELDA SANMIGUEL, MANUEL CANALES BERMEA y FÉLIX FERNANDO GARCÍA AGUIAR y en Victoria, la inminente candidata a la Sucesión Municipal, MARÍA DEL PILAR GÓMEZ LEAL.

Y en Altamira hace “talacha” política por el Ayuntamiento el diputado MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ ORTA, mientras que en Río Bravo hace lo propio ROXZANA GÓMEZ PÉREZ, batallando con el “fuego interno” y el golpeteo de que es víctima desde cierta oficinita de COMAPA en Río Bravo.

¿Sabrá eso el Gobernador?

VA POR MÉXICO…

Y LÓPEZ OBRADOR

Vuelvo a la alianza partidista para compartirle que el golpeteo presidencial que sufre Va Por México, empieza a marcar el rumbo que seguirán las campañas, pues si el Presidente se le echó encima a la flamante coalición formalizada ante el INE por los partidos PRI, PAN y PRD, cuyos líderes anunciaron que van por la mayoría en San Lázaro y por lo menos 10 gubernaturas, eso da pauta a que se genere una corriente de opinión política en ese mismo sentido.

El anuncio de la coalición generó críticas y, en particular, de integrantes de Morena que indicaron que con la coalición se busca que regrese la corrupción y la complicidad.

“La corrupción no se ha ido, al contrario”, lo que ha sucedido en este gobierno es que las fortalezas que teníamos se han debilitado y las debilidades se han profundizado”.

Por cierto, el hecho de que la coalición PAN-PRI-PRD cuente con la simpatía y el apoyo de la plataforma “Sí, por México”, que encabeza CLAUDIA X. GONZÁLEZ, generó una colérica animadversión surgida precisamente desde Palacio Nacional contra los suscriptores del acuerdo.

Por otra parte, ha indicado que la administración que encabeza ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR es el peor gobierno.

“Hemos dejado que lleguen al poder y que estén dentro de la clase política personas que se les olvida para qué es la política, que es el arte de servir al ciudadano. Los que así lo asumen así se quedarán,

MAKI ENTREGA BECAS

POR $150 MILLONES

Vuelvo a Reynosa para compartirle que el Programa Municipal de Desarrollo Social en Becas Escolares 2021, apoyará a más de los 32 mil 260 estudiantes que han sido beneficiados en el 2020, al incrementarse de 140, hasta los 150 Millones de Pesos.

«Hace 4 años lo más que se invertía aquí eran 5 Millones, ahora vamos en 150 Millones de Pesos, que representan más de 50 años juntos en sólo esta administración», dijo a nombre del R. Ayuntamiento, la Alcaldesa de Reynosa.

La Presidente Municipal, MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ invitó, a nombre del Municipio, a los padres de familia y a los estudiantes mayores de edad a solicitar una Beca cumpliendo los requisitos que están marcados en la Convocatoria.

El registro al Programa Municipal de Desarrollo Social en Becas Escolares 2021 inicia el próximo 7 de enero y concluye el día 22, con acceso para nuevas solicitudes y reingreso a quienes ya cuentan con el apoyo.

Los estudiantes, padres o tutores de alumnos de educación preescolar, primaria, secundaria, media superior, superior, de arte y deportistas, pueden acceder a la Página Web del Municipio con el enlace www.reynosa.gob.mx/becasmunicipales

CASA HOGAR DEL ADULTO

MAYOR RECIBE DONACIÓN

¡Ah!, por cierto, DIF Reynosa agradeció la donación que realizó la maquiladora Nvent a la Casa Hogar del Adulto Mayor.

La donación consiste en pañales, shampoo, rastrillos, papel de baño, pasta de dientes, talco y desodorantes, entre otros artículos, que serán de gran utilidad para los abuelitos.

La Casa Hogar del Adulto Mayor atiende a las personas mayores en situación de vulnerabilidad, a quienes se les ofrece un lugar en donde puedan tener una vida digna, segura, confortable, sana física y mentalmente.

En representación del Sistema DIF, el presidente del Patronato, junto a la directora, MARÍA DEL REFUGIO ANZALDÚA, agradece, las donaciones que se realizan en beneficio de este sector poblacional, que requiere de atención especial y cariño.

PROTECCIÓN CIVIL

RECOMIENDA…

Por otra parte, la Coordinación de Protección Civil y Bomberos, del Gobierno Municipal, hizo un nuevo exhorto a la población por el uso adecuado y responsable de sus sistemas de calefacción, eléctricos, de combustible y rudimentarios.

Al hacer uso de calentadores debe cerciorarse de que la instalación y conducción de la energía eléctrica o gas, esté en buenas condiciones y en caso de detectar una irregularidad o tener dudas sobre su seguridad, llamar a un experto.

Para utilizar estos calefactores o brasas en el interior del hogar, es necesario ventilar las habitaciones donde se coloquen y que no queden cerca de objetos que puedan ser alcanzados por el calor con riesgo de iniciar el fuego.

ENRIQUE RIVAS DESTACA:

“MANTUVIMOS EL EMPLEO”

Mientras que en Nuevo Laredo, el presidente municipal ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, destacó en entrevista con un medio nacional, que a pesar de los efectos económicos negativos de la pandemia del Covid-19, en Nuevo Laredo se logró mantener la apertura de negocios y una tasa de desempleo del 2%, la más baja a nivel estado.

“Ha sido un año complicado por el tema de la pandemia, máxime en una ciudad como Nuevo Laredo donde existe una gran movilidad. A pesar de ello nos mantuvimos en el séptimo lugar a nivel estado en cuanto a contagios y muertes por Covid, logrando un equilibrio en el tema de salud y económico”, dijo el alcalde.

De febrero a la fecha, 79 pequeñas y medianas empresas han abierto sus puertas en los giros restauranteros, materiales de la construcción, minoristas, librerías, farmacias y prestadores de servicios.

Los meses en que más empresarios decidieron poner en marcha sus proyectos fueron junio con 16 nuevos comercios y julio con 14.

“En un año y medio se han abierto 25 plazas comerciales, no nos ha ido mal en materia económica, no podemos bajar la guardia en materia de salud, no queremos que en los primeros 15 días se registre un repunte provocado por las reuniones navideñas y de fin de año por lo que reiteramos el llamado a la comunidad para que no sea la última navidad”, agregó el edil.

De continuar el incremento de casos positivos de Covid, existe el riesgo de regresar a fase 1, lo que representaría el cierre de comercios, con lo que se afecta la economía local y retrasaría la apertura de 2 tiendas de suministros que se planean ubicar en los Kilómetros y colonia Infonavit, así como una plaza comercial.

MARIO LÓPEZ ORDENA

APOYAR A INDIGENTES

Cambio de orientación temática para mencionar que el Gobierno Municipal de Matamoros informó que a través de la Dirección de Protección Civil, la madrugada de este 25 de Diciembre se brindó apoyo a las personas en condición de calle, a quienes se les entregó cobijas y café para mitigar las bajas temperaturas.

El Director de Protección Civil agregó que también se abrió un refugio temporal habilitado en el auditorio del Décimo tercer Comité Campesino en dónde solamente se recibió a tres personas, que hoy mismo por la mañana abandonaron el lugar.

Indicó que el refugio temporal se aperturará nuevamente cuando las temperaturas sean menores a los cinco grados centígrados en apoyo a las personas o familias que consideren no puedan o no tengan las condiciones para mitigar el frío en sus hogares.

Hizo un llamado a los matamorenses para que eviten prender carbón en el interior de sus domicilios porque es altamente tóxico y pudiera poner en riesgo su vida y la de sus familias.

EN OBRA PÚBLICA,

TAMPICO NO DESCANSA

De otro lado, le comparto que mediante una inversión cercana a los cinco millones de pesos, el Ayuntamiento de Tampico lleva a cabo la pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle 10 de la colonia Villahermosa, donde además se realiza la reposición integral de las redes de agua potable y drenaje sanitario.

Al efectuar la supervisión de la obra, el Presidente municipal CHUCHO NADER destacó que los trabajos de mejoramiento y modernización de la infraestructura urbana se desarrollan de manera ininterrumpida, a fin de brindar a la población una mejor calidad de vida.

Subrayó que más de 340 cuadras pavimentadas en tan solo 26 meses de gobierno han incrementado la conectividad en el municipio y generado mayor impulso al desarrollo económico y comercial de los diferentes sectores.

«Lo más importante del plan de obra pública que hemos implementado desde el inicio de la administración, es que ha brindado seguridad, bienestar y progreso a miles de familias tampiqueñas; y ha colocado a la zona conurbada como un atractivo destino para el desarrollo de nuevos proyectos de inversión», dijo.

UAT CREA EL

“SISTEMA CENTINELAS”

Por último, estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), crearon “El Sistema Centinelas”, con el propósito de cuidar a los adultos mayores, qué por distintas razones, se encuentran en situación de vulnerabilidad.

El proyecto fue elaborado por SERGIO ALFREDO PADILLA GUTIÉRREZ, JOSUÉ PUENTE TREJO, DANTE ALONSO SOTO GALLARDO y DANIELA GARCÍA URBINA, quienes presentaron su prototipo en la Feria Virtual de Emprendimiento UAT 2020, obteniendo el primer lugar en la Modalidad de Desarrollo Tecnológico.

El trabajo consiste en crear un brazalete de emergencia, que cuenta con diferentes funciones, que ayuden a garantizar la seguridad del adulto mayor.

La intención, es que en una pulsera se cuente con la tecnología necesaria para detectar caídas, llamar automáticamente al cuidador en caso de alguna anomalía, registro de frecuencia cardíaca, ubicación GPS, oxímetro, entre otras.

La pulsera, contará con una aplicación móvil y una plataforma web, que sirve para registrar los datos que capte el aparato tecnológico en el adulto mayor.

Por hoy es todo, nos leemos el lunes.

P.D.- Nuestra gratitud a personas e instituciones que nos brindan su generoso apoyo ante la pandemia COVID que se abate sobre este servidor, y mi familia. Sería prolijo mencionar a tantos doctores, servidores públicos del IMSS e ISSSTE, amigos, compañeros de oficio, servidores públicos, legisladores, personajes altruistas como EVA REYES y su enorme corazón de oro, que se han hecho presentes en estos momentos de angustia, miedo e incertidumbre ante el ataque del virus. De la mano generosa de todos ustedes, estamos dando la batalla desde casa, donde mi esposa recibe oxígeno día y noche. Gracias a todos ustedes por sus generosos mensajes. Abrimos nuestro corazón de gratitud al pueblo de Reynosa, por esta forma tan bella y espontánea de respaldarnos. GRACIAS.