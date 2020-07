EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

2021 sube a la ‘montaña rusa’

Como se preveía, el arresto en España y traslado a México del ex director de PEMEX, EMILIO LOZOYA AUSTIN, precipitó el activismo preelectoral de cara al 2021, pues las primeras declaraciones del imputado en la saga de sobornos de Odebrecht, se convirtieron en un sensacional ‘golpe mediático’ contra ex funcionarios y ex legisladores de los Partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional presumiblemente involucrados en el escándalo.

Pero, paralelamente, mientras el Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR aprovechaba ayer su gira por Oaxaca para incitar el linchamiento mediático de los involucrados en el “Caso Obedrecht”, la Alianza Federalista de Gobernadores y su similar de Centro Occidente, emplazaron desde Guanajuato al Jefe de la nación, a convocar a una Convención Nacional Hacendaria para revisar el Pacto Fiscal, a efecto de hacer una redistribución presupuestal, pues se quejaron de que por cada peso que capta, la federación se queda con 80 centavos, y envía solo 20 a las entidades.

Esa exigencia y otros acuerdos del mismo tenor que tomaron ayer los gobernadores de la Alianza Federalista en Guanajuato, fortalecieron un frente que presiona al gobierno de la 4ª Transformación a modificar su criterio fiscal pero, al mismo tiempo, el avance del proceso penal que instruye la Fiscalía General de la República contra LOZOYA, pareció convertirse en una pinza política para crear condiciones favorables a Morena, frente a la elección concurrente del 2021.

Es decir, al margen del castigo a los involucrados en los sobornos de Obedrecht -cuyos fondos permitieron sufragar campañas del PRI, entre ellas la del ex presidente PEÑA NIETO-, detrás estaría la intención de desacreditar al PRI y al PAN, para apuntalar el prestigio moral de Morena y los candidatos que postule el 2021.

En el discurso de su gira por Oaxaca, el Presidente LÓPEZ OBRADOR se pronunció porque la Fiscalía General llame a declarar a todos los involucrados en los sobornos, incluyendo a los ex legisladores que votaron a favor de la Reforma Energética, consciente, por supuesto, de que el efecto mediático llegue a todos los rincones de la república, pues en su arenga destacó que todo el pueblo sepa cómo se fraguó aquél fraude.

Y esto, naturalmente, está propiciando que el 2021 se suba desde ahora en una especie de “montaña rusa” de la política, pues la contraparte, que comprende a líderes nacionales del PAN, como ROBERTO GIL ZUARTH, RICARDO ANAYA, ERNESTO CORDERO, etcétera, ya empezaron a responder.

GIL ZUARTH, por ejemplo, posteó en redes:

“No es creíble versión de LOZOYA sobre Sobornos por Votos del PAN”

Y esto se tornará interesante, como dice el propio LÓPEZ OBRADOR.

A propósito, el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA tuiteó en su espacio de redes:

“1. Solicitamos urgentemente al Presidente de la República que convoque a los Gobiernos, Poderes, Organismos, y Especialistas, a celebrar una Convención Nacional Hacendaria para reflexionar el Sistema de Coordinación Fiscal, en el contexto de la emergencia sanitaria y económica”.

«HANNA», UNA AMENAZA

De otro lado y ante el previsible riesgo de que la tormenta tropical «Hanna» impacte este día las costas del sur de Texas, y provoque daños colaterales al norte de Tamaulipas, el Gobierno del Estado mantiene en sesión permanente al Comité Estatal de Seguridad en Salud, a efecto limitar daños a la población y hacer frente a los efectos que pudiera generar.

Se prevé que el meteoro impacte en costas texanas y origine lluvias intensas en territorio tamaulipeco, principalmente en la zona fronteriza, por lo que la secretaria de Salud, GLORIA MOLINA GAMBOA, hizo un llamado a la población a extremar precauciones y mantener sus viviendas libres de objetos inservibles que acumulen agua.

“Es necesario atender los riesgos para disminuir las vulnerabilidades” subrayó la funcionaria, luego de señalar que estas acciones de vigilancia se llevan a cabo de forma paralela a la atención a la pandemia del COVID-19.

Indicó que dio inicio la fase de preparación del Plan Estatal que comprende la integración de brigadas, disponibilidad de botiquines, verificación y fumigación de albergues, en los que se implementarán los protocolos preventivos COVID para evitar aumentar la transmisión.

Reiteró que el Gobierno de Tamaulipas se encuentra preparado para atender antes, durante y después de una contingencia a la población y contener de manera oportuna afectaciones, brotes o epidemias.

La Secretaria MOLINA GAMBOA, informó que desde el inicio de la temporada de huracanes 2020 en el océano Atlántico, Golfo de México y Mar Caribe, el pasado 1 de junio, se activó el Plan Estatal para la Atención de Desastres y Urgencias Epidemiológicas.

El Comité Estatal de Seguridad en Salud está integrado por representantes de instituciones como Protección Civil, IMSS, ISSSTE, Cruz Roja, las Fuerzas Armadas, DIF Tamaulipas, por mencionar algunas.

MAKI: HUMANISMO SOCIAL

Cuando un gobernante conduce a su pueblo con sensibilidad social y humana, es la comunidad la que obtiene finalmente los grandes beneficios, como los niños y los adultos mayores, lo que quedó demostrado este jueves al votar de manera unánime el cabildo favor de edificar un complejo de asistencia social.

La sesión extraordinaria de cabildo llevada a cabo la tarde de éste jueves 23 de Julio, será memorable para la comunidad reynosense, pues a sugerencia de la presidente municipal, la doctora MAKI ORTÍZ DOMÍNGUEZ, sin dudarlo, el cuerpo edilicio aprobó por unanimidad una modificación por 175 millones con 70 mil 76 pesos, reforma presupuestaria que permitirá la construcción de una Casa Hogar para Adultos Mayores, un Centro de Atención a Menores Fronterizos y una Casa Hogar Infantil, que serán de gran beneficio para los reynosenses, y que estarán ubicados en un nuevo Complejo Asistencial localizado en el Fraccionamiento Puerta del Sol.

Invaluables proyectos de beneficio social, autorizados por unanimidad por el Cabildo de Reynosa, en su LXXI, Septuagésima Primera Sesión, Extraordinaria, presidida por la alcaldesa, doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, en la cual se destacó la coincidencia de interés en quienes administran esta ciudad, con un verdadero sentimiento por los más necesitados.

«Somos un Municipio que abre las puertas a todos, que da oportunidades de vida», expresó con satisfacción la presidente municipal de Reynosa.

«Es incluyente, diverso y abre su corazón para todos aquellos que aspiran a tener una mejor vida, no solamente siendo las Alas de Tamaulipas por generación de empleo sino también porque es refugio de las personas que sufren, que tienen alguna necesidad y pensamos en ellos», puntualizó MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, alcaldesa de la ciudad fronteriza.

Sin duda, los tres grandes proyectos de la administración que encabeza la doctora MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, la Casa Hogar del Adulto Mayor, el Centro de Atención a Menores Fronterizos (CAMEF), y una Casa Hogar Infantil, que agrupados en el nuevo Complejo Asistencial Reynosa, de la calle Pemex Oriente, del Fraccionamiento Puerta del Sol, dan una nueva esperanza a Reynosa y la ubican en una de las ciudades con mayor atención a la población que necesita de la asistencia y protección de su Gobierno.

A propósito de Reynosa, en relación a la tormenta tropical «Hannah», el Gobierno Municipal instruyó:

Ante la alta posibilidad de lluvia, se recomienda a la población en general, tomar las precauciones debidas, como evitar salir de casa si no es absolutamente necesario y en caso de circular en vehículo durante la precipitación pluvial hacerlo con las luces encendidas, a menor velocidad de la que se indica como máxima y tomar distancia de al menos 10 metros del automóvil al frente.

Los peatones también deben tomar medidas de prevención y no tratar de cruzar calles con corriente de agua superior a los 10 centímetros para evitar ser arrastrados por la fuerza de la avenida.

En los próximos días y de acuerdo al avance y los cambios en el fenómeno meteorológico, el Ayuntamiento de Reynosa informará a través de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos, las novedades al respecto, además, pone a disposición de los ciudadanos los números telefónicos de la dependencia 9557020 9550010 y 9550011, y el Número de Emergencia 911.

MATAMOROS, EMERGENCIA

En Matamoros, por cierto, por indicaciones del alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, las diversas áreas del Gobierno Municipal realizan acciones preventivas, ante la posibilidad de que se registren precipitaciones pluviales por la presencia en el Golfo de México de la tormenta tropical “Hanna”.

La Dirección Municipal de Protección Civil se mantiene atenta a la trayectoria de ese fenómeno natural que el próximo fin de semana podría provocar lluvias abundantes en la ciudad.

Al respecto, el secretario del Ayuntamiento, FEDERICO FERNÁNDEZ MORALES mencionó que el Comité Municipal de Protección Civil, integrado por autoridades de los diferentes niveles de gobierno, se encuentra instalado desde el año pasado, y se reunirá de manera virtual en caso de ser necesario.

Por parte de la Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Espacios Públicos se trabaja desde hace días en la limpieza de las bocas de tormenta, esto con el propósito de facilitar el desagüe.

Ese trabajo ha sido realizado en las calles 12, 14, 16, 18, y 20 esquinas con calle Río Bravo; también se atendió la calle 20 y Laguna Leona; la Laguna Santa María; la 20 y Laguna Jasso; calle González, de 12 a 16; calle España de 16 a la 20; Cavazos Lerma de 16 a 20.

También se limpiaron las bocas de tormenta en las colonias Los Sauces, Buenavista, zona centro, entre otras.

Por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología se trabaja en limpieza y desazolve de drenes, para que éstos se encuentren listos para el desfogue del agua, en caso de lluvias abundantes.

AVISO URGENTE

El Gobierno Municipal de Matamoros informa a la población, que ante la posibilidad de que la tormenta tropical “Hanna” provoque lluvias abundantes en la ciudad, han sido dispuestos tres refugios temporales para atender a las personas que pudieran resultar afectadas.

Los refugios temporales son:

Gimnasio del Instituto Tecnológico de Matamoros.

Gimnasio Fidel Velázquez Sánchez

Auditorio del Decimotercer Comité Municipal Campesino.

Asimismo informa que debido a la pandemia por COVID-19, estos espacios serían ocupados al 20 %, en caso de ser utilizados.

Las autoridades municipales se mantendrán en alerta para atender cualquier situación que pudiera representar riesgo para la población.

Sí alguna persona llegara a solicitar ayuda, favor de comunicarse al Sistema de Emergencia 911.

RIVAS SUPERVISA HOSPITAL

El presidente municipal ENRIQUE RIVAS recorrió el área donde se construye la calle Osvaldo Vela González en la colonia Manuel Cavazos Lerma, sitio que servirá de acceso al nuevo Hospital General que se edificará en ese sector, la obra quedará terminada a más tardar a finales del presente mes.

La obra es un requisito que pidió el gobierno federal, y presenta un 98 por ciento de avance, y una vez concluida permitirá a las y los neolaredenses ver cómo se construye un hospital de primer nivel donde se les brindará atención médica de calidad.

«Hoy que es tan importante, esto nos va a permitir tener acceso a un nuevo Hospital General tan necesario y adecuado para la ciudad, nosotros empezamos los trámites antes, y que esté listo precisamente para estos momentos de crisis que estamos padeciendo», señaló RIVAS CUÉLLAR.

Además, también se adecuó el terreno con los servicios básicos de agua, luz y drenaje, para que solamente se inicie con la construcción del edificio.

El alcalde destacó que el edificio iniciará construcciones en este año con una inversión de 500 millones de pesos en infraestructura y 500 millones de pesos en equipamiento.

Para estas pavimentaciones, el Cabildo autorizó un presupuesto de 7 millones 484 mil 823 pesos, la meta programada son 4 mil 139 metros cuadrados y traerá un beneficio a cerca de mil habitantes en este sector.

La obra incluye desmonte, corte de caja, base y sub-base de 20 cm, sub-rasante de 15 cm, terraplén de 15 cm, riego de impregnación, carpeta asfáltica de 5 cm, red de agua potable, cajas de válvulas, red de drenaje sanitario, pozos de visita, tomas y descargas domiciliarias, banquetas, guarniciones, señalamiento vertical y horizontal y alumbrado público.

[-Entreparéntesis: La secretaria de Salud confirmó 360 nuevos casos y 15 defunciones e insistió en quedarse en casa el mayor tiempo posible para disminuir la transmisión de contagios. La nueva cifra oficial de casos COVID-19 asciende a 14,216 confirmados, de los cuales 7,969 se han recuperado y 884 han fallecido-].

Mientras que en Tampico, el Presidente Municipal CHUCHO NADER efectuó este viernes la supervisión de los trabajos de reconfiguración realizados en el dren pluvial de la colonia Villahermosa, cuyo propósito es el de brindar mayor seguridad y certidumbre patrimonial a más de cuatro mil familias que habitan en este sector.

El mandatario, acompañado por el titular de obras públicas PEDRO PABLO RANGEL CERRILLO y miembros de su gabinete, explicó que por más de 20 años los vecinos que habitan en esta zona padecieron de inundaciones y desbordamientos del canal debido al azolve constate y a su limitada capacidad para desalojar las corrientes de agua generadas por las lluvias.

Señaló que las acciones consistieron en la reconfiguración de más de 130 metros lineales del citado dren, donde se llevó a cabo el desazolve, excavación y aplicación de material de relleno para la compactación de la plantilla y el talud.

«Estamos cumpliéndole a los vecinos de la colonia Villahermosa con la rehabilitación de este dren pluvial que por años había sido solicitado y que desafortunadamente no fue atendido en anteriores administraciones, señaló CHUCHO NADER e indicó que con los trabajos de reconstrucción se evitarán problemas de inundaciones en la citada colonia, protegiendo la integridad y el patrimonio de los habitantes.

EL PRONÓSTICO

En otro tema, Protección Civil Tamaulipas, con información del Servicio Meteorológico Nacional de la CNA, advirtió que el paso de la Tormenta Tropical “Hanna”, provocará un alto potencial de lluvia de fuerte a muy fuerte puntual en la mayor parte del estado, principalmente en la zona norte, que estará acompañado de viento de moderado a fuerte de dirección variable.

Zona Norte:

Se prevé a partir de hoy sábado temperatura máxima de 32°C y mínimas de 24°C, con alta probabilidad de lluvia de fuerte a muy fuerte, incluso intensa puntual.

Zona Centro:

Máxima de 37°C y mínimas de 23°C, aprobabilidad de lluvia de fuerte a muy fuerte puntual durante el periodo de pronóstico.

Zona Sur:

Máxima de 39°C y mínimas de 24°C. Alta probabilidad de lluvia fuerte puntual.

Se recomienda mantener limpia la vía pública, azoteas en viviendas y drenes pluviales. De presentarse vientos resguárdese, aléjese de árboles, antenas, anuncios espectaculares y postes.

Por último, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevó a cabo el taller «Habilidades de emprendimiento en línea», como parte del Programa en Habilidades y Competencias para el desarrollo profesional que ofrece a sus estudiantes.

La Mtra. SANDRA MILENA CHICA SIERRA, docente asociada al Instituto Politécnico Grancolombiano de Colombia, impartió el taller a través de zoom, plataforma Moodle UAT y YouTube, dirigido a los alumnos de todos los semestres de licenciatura de la UAT.

Durante su conferencia mencionó que para triunfar, actualmente ya no solo es suficiente conocer el mercado y los clientes potenciales, pues hoy en día se requiere de habilidades digitales para emprendedores en áreas de ventas, marketing, finanzas, tecnología y management.

Clasificó al emprendimiento en: Social ecológico y digital. Explicó que el emprendimiento social convierte una idea de negocio en un producto o servicio que resuelva un problema social.

Destacó que el emprendimiento ecológico (también llamado eco-emprendimiento o Green Business) crea ideas de negocios con impacto positivo en el medio ambiente y la sociedad.

Mientras que el emprendimiento digital, dijo, utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para crear negocios.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.