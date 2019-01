CORRESPONDENCIA

3 de 3 solo en intento

Por José Luis Castillo

1.-Antes de dar inicio a una de las actividades profesionales que más me apasiona, permítame desearle los mejores parabienes en este 2019, que sus propósitos se cumplan, que haya salud, paz, bienestar entre usted y los suyos, que sea un año de éxito; mi agradecimiento a cada uno de mis lectores y sobre todo a mis editores que hacen posible que mis comentarios lleguen a quien yo sé que está pendiente de este espacio que es de todos ustedes, por todo ello, muchas gracias.

Entrando en materia no deja de sorprender las omisiones, por parte de los ayuntamientos de Tamaulipas que a pesar de estar contemplado en la Ley no han dado cumplimiento a la declaración 3 de 3, lo cual para muchos quedó sólo en el intento de transparentar la actividad en la función pública y el manejo de los recursos públicos, evitar hechos de corrupción pues.

Según la información que se difunde públicamente, se trata del gobernador, dos alcaldes, dos diputados federales un diputado local, parte de un cabildo y la mitad de un gabinete municipales, correspondiente a Reynosa y Nuevo Laredo, refiere la nota del siempre bien informado Mauricio Zapata.

Lo cierto es que la promesa de hacer pública la declaración 3 de 3 solo ha sido una buena intención, no hay a quien le interese cumplir con esta obligación que ha sido ignorada por muchos.

2.-La convocatoria para el cambio de la dirigencia del Sindicato de Salud en Tamaulipas, Gustavo Camacho, del puerto jaibo de Tampico, sigue sumando a los trabajadores, que la verdad, están hartos de lo mismo.

El tráfico de contratos, la asignación de plazas preferenciales a recomendados y familiares de los sindicalistas, tiene hartos a los trabajadores de salud que ven en Gustavo Camacho, la mejor opción y la oportunidad de terminar con la estela de corrupción que actualmente y en administraciones sindicales anteriores se ha practicado.

Por cierto, la actual dirigente de lo que queda de la Sección 51 Maribel González Arredondo, que ha decepcionado a muchos, volvió a reaparecer, y fue precisamente en la gira que realizó el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, en donde no se daba abasto para contener la serie de quejas y denuncias que hicieron llegar trabajadores de salud, al primer mandatario de la nación incluidas en contra de ella.

Los trabajadores se hicieron presentes y refutaron a Maribel haberlos abandonado para ir a la aventura de hacerse cargo de la FTSE, en donde para hablar con la verdad no ha hecho anda, bueno sí, engordar sus bolsillo y sus cuentas bancarias a costa de los trabajadores del estado.

Del sindicato del IMSS y los premios que ya ha otorgado Pedro Luis, a algunos de sus adeptos a la nueva dirigencia, ya le daremos detalles, pero sí que hay sorpresas, menores de edad contratados en puestos clave.

3.-Sin duda que el Senador, Américo Villarreal Anaya, se ha dedicado a chambear y aun cuando hace algunos meses le hicieron la vida de cuadritos y mantiene a varios sudando de nervios por aquello del ajuste de cuentas, el legislador no pierde el tiempo y refiere que en breve el presidente de la república emitirá un plan para garantizar la salud a todos los mexicanos.

Refiere que el gobierno federal emprenderá un ambicioso programa para el fortalecimiento del sistema nacional de salud, en donde por cierto él participó en la elaboración, aportando su experiencia en el área.

“La Salud debe ser un derecho humano, universal y que el Estado se tiene que preocupar por ver cómo va a darle cause, en la medida en que el país pueda otorgar a los mexicanos el darles la oportunidad de que todos, no porque tengamos trabajo o no, tengamos acceso a la salud y los medicamentos”, así de fácil.

4.-Para terminar, la ineficiencia del presidente Municipal Xicoténcatl, González Uresti, ha quedado de manifiesto, ni quitó los parquímetros, ni resolvió el desabasto de agua, por el contrario ahora ni lo de las fugas del vital líquido resuelve, ha mostrado su incapacidad para sacar del atraso en el que se encuentra ciudad Victoria, llena de baches y si fuera poco trae como “perros”, a los elementos de tránsito multando a quien se deje, que poca.

