            < 3er Informe, un acto de activismo de AMLO

ANA LUISA GARCÍA G.

1.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador logró lo que seguramente esperaba con su <3er informe a los ciudadanos>, desviar la atención hacia el auténtico I Informe de Gobierno que fue entregado ayer por la tarde por la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero al Congreso de la Unión, el cual de acuerdo a la Constitución debe abarcar los primeros 9 meses de administración y fue recibido por el muy cuestionado Presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muños Ledo, quien se religió pasando por encima de acuerdos y del estatuto orgánico.

Ese documento que llega al Poder Legislativo será aprobado por el mayoriteo morenista de eso no hay duda, lo único que podemos esperar es que permitan el acceso total a ese documento a los diputados federales de oposición para revisarlo y a ventilarlo ante la opinión pública. Porque se habla de cuantiosas sumas de ahorro, el ciudadano tiene derecho a saber cuánto es el total, y como lo han aplicado, porque las “mañaneras” reportan de manera superficial, pero sin precisar monto de lo aplicado y los beneficiados.

Esto dará certeza del ejercicio y vendría a fortalecer al Gobierno Federal, siempre que fuera elaborado con bases y procedimientos propios de la administración pública. Un Informe de Gobierno serio, con acciones realizadas y sus impactos económicos en las arcas. Un Informe Constitucional en el que se vale presentar indicadores comparativos con respecto a resultados de la administración anterior inmediata, y no comentarios pueriles evocando lo de ayer sin ton ni son.

Pero por lo pronto ya se engancharon una infinidad de políticos de oposición radicados en la capital del país y uno que otro de Tamaulipas.

De los señalamientos realizados por el Presidente del PAN en Tamaulipas, Francisco Elizondo vale la pena rescatar cuando alude al mensaje de López Obrador, cuando este se refiere a la oposición y dice que <están moralmente derrotados>, y el dirigente del albiazul Rechaza “no estamos moralmente derrotados” a partir de que Morena perdió en las últimas elecciones dos millones de votos entre los seis estados donde hubo comicios y refiere la descomposición que sufre el partido guinda en este momento.

Si Usted observa, AMLO utilizó la palabra “moralmente” y eso es lo que busca, derrotarlos psicológicamente, una derrota abstracta, porque la obtenida en las urnas en 2019 no fue favorable para Morena y no sólo en Tamaulipas donde únicamente ganó una diputación de mayoría y por las “benditas” plurinominales se lleva 10 curules de las 36 que tiene el Poder Legislativo local.

El mensaje del Presidente López Obrador fue más con fines electorales, y no de informar a los ciudadanos, sino de impactar en sus conciencias con el mismo estilo practicado durante los últimos 19 años. Hasta ahora no hay tal 1er Informe Constitucional, sólo la entrega física del documento, nada sabemos de él, hasta que se abra el debate en la Cámara de Diputados, comparezcan los secretarios que sean llamados previa aprobación.

2.- Cabe mencionar que los informes, 3º a los ciudadanos y 1º Constitucional se dieron en un contexto poco favorable para el Gobierno de la 4ª Transformación, todo empezó el viernes cuando los senadores de Morena no asistieron a la cita con la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, esto ocurría un día antes de la plenaria donde se votaría para elegir a la nueva Presidencia de la Cámara Alta y que hoy sabemos favoreció a Mónica Fernández.

Sólo acudieron al Palacio de Covián 15 de los 59 senadores morenistas, es decir ni la tercera parte, luego supimos que precisamente hubo 44 votos a favor de Mónica Fernández. La circunstancia es que dejaron plantada a quien es la 2ª de a bordo del Gobierno de la 4ª T.

La realidad es que ni Gobernación, ni la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena, pudieron detener la manifestación libre del derecho a votar de los senadores para elegir a la Presidencia de la Mesa Directiva. Sabemos que el Presidente ha dicho que él no mete las manos en el partido, pero Gobernación es un brazo ejecutor del titular del Poder Ejecutivo.

En conclusión hay un Senado libre y pleno en su ejercicio de representante popular. Y en la Cámara de Diputados no pasó de cartones impresos de protesta contra MORENA por la imposición de Porfirio Muñoz Ledo quien permanecerá presidiendo la Mesa Directiva hasta el 5 de septiembre, pero lo mismo puede ser sustituido por otro elemento de otro partido o del mismo guinda, que quedarse por otro año.

Cerramos esta colaboración minutos antes de la ceremonia de entrega del 1er Informe a cargo de Olga Sánchez Cordero, pero en el ambiente externo lució la pancarta de “Democracia si, Autoritarismo No” que portaba la senadora panista Xóchitl Gálvez, asimismo en el interior había pancartas, pero la entrega del 1er Informe no sería en el pleno, sino en un salón de eventos del mismo Senador, pero con espacio reducido que no permita en el tumulto actos reprobatorios al actual régimen.

Por otra parte los panistas están en stop por acuerdos tomados con Ricardo Monreal, acuerdos que son desconocidos en la Cámara de Diputados y que efectivamente debieran ser ajenos a la de Senadores, pero esto siempre ha sido y funcionado, pero no hay oficio político en la parte mayoritaria de San Lázaro, así que es impredecible lo que puede ocurrir en los próximos días.

En fin, lo que queda claro es que el Presidente López Obrador no ha sabido tejer un pacto o alianza con los partidos de oposición, e igual que sus antecesores no estaba en condiciones de asistir personalmente a entregar el 1er Informe, veremos año con año, que rumbo va tomando, porque este que debiera ser su año de luna de miel, no lo ha sido.

3.- La actualización y permanente capacitación a los cuadros docentes de la UAT es práctica frecuente y en esta ocasión el rector José Andrés Suárez Fernández al entregar las constancias a quienes participaron como enlaces y facilitadores en los diferentes planteles les dirigió un mensaje en el que reafirmó la importancia de contar con maestros calificados, porque de ello depende la formación de profesionistas, con un nivel de preparación óptimo para incorporarse de manera exitosa a los programas de desarrollo y proyectos del sector privado.

Es el Centro Institucional de Capacitación Docente (CICAD) creado por la UAT el que en este caso impartió la actualización docente, este es un organismo enmarcado dentro del Plan de Desarrollo institucional de la UAT 2018-2021, del Plan de Desarrollo Institucional 2030 de la ANUIES, así como en el plano internacional del Plan Maestro de Desarrollo de la OEI.

El CICAD a pesar de su reciente creación ha impartido dos cursos de suma importancia a 182 profesores de los cuales 156 son facilitadores y 26 enlaces, que permitirán hacer extensivo el conocimiento a todas las dependencias de educación superior de la Casa de Estudios, con esto se impulsa la agenda de profesionalización de la carrera docente.

MENSAJE Y BALAZOS.- Los temas de violencia e inseguridad casi nunca los abordamos, sólo que hoy estamos viendo balaceras que conllevan un mensaje político. El último de ellos protagonizado en la Torre Bicentenario en domingo y por la madrugada, cuando no hay personal, si acaso el velador, tampoco usuarios, se agrede a la institución, ese fue el objetivo y el mensaje.

Algo similar al del hotel baleado en Nuevo Laredo donde descansaban elementos de la Policía del Estado, provocando un muerto y heridos todos del cuerpo de Seguridad.

Lo curioso es que no dejaron mantas, algo usual cuando se reclama algo, como lo han hecho en ocasiones anteriores.

El ambiente es que la Guardia Nacional no actúa en el tema del crimen organizado, pero si la Policía del Estado.

El comunicado oficial de la autoridad competente sólo busca culpables, lo cual será muy difícil de resolver, no sabemos si en otros niveles de gobierno se estudie estas actuaciones, ambas no involucradas con el ciudadano común, pero si con las instituciones.