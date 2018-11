PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

< 4 perdedores van al CDE del PRI

< No añoren pasado, no volverá: Massieu

< Ideología de Morena circulará por el país

1.- Avanza la integración del Comité Directivo Estatal del PRI que encabeza Yahleel Abdalá Carmona y lo conforman al igual que ella, excandidatos que vienen de la derrota.

Es el caso del recién nombrado, secretario de Operación Política, Carlos González Toral exdiputado local, él contendió por la alcaldía de Altamira donde ganó el PAN; otro en circunstancias similares es Benito Sáenz Barella, quien fue candidato en el II Distrito con cabecera en Reynosa, y perdió el pasado 1º de julio frente a la candidata de MORENA, hoy asume la Secretaría de Elecciones. Ambas carteras fundamentales para la batalla de 2019.

Un tercer elemento es Alejandra Cárdenas Castillejos, ella acaba de ser designada Secretaria de Gestión Social del CDE, viene de competir por el V Distrito Federal con cabecera en Victoria, donde ganó la alianza PAN-PRD-PMC.

Sabemos que hay quienes critican que venir de la derrota no es algo que aliente al priismo. A su favor nosotros anotaríamos que estos tres elementos tienen la característica de conocer de manera directa el territorio, sus líderes naturales y problemática de los municipios que conforman el II, el V Distrito y Altamira, provienen del calentamiento natural que da realizar una campaña y es el mismo caso de Yahleel.

Traen por lo menos algo más, que muchos de sus antecesores no conocían, porque muchos de ellos fueron de alfombra, aire acondicionado y confortable sillón ejecutivo. Y además en algunos casos no tuvieron gran cercanía con el electorado. Los nuevos integrantes del CDE lo menos que merecen es el beneficio de la duda sobre la efectividad de su operación, sobre todo en momentos críticos como los que atraviesa el instituto político.

Obvio no se puede pensar en los arrolladores triunfos que alguna vez tuviera el ex invencible, aquí lo que está en juego es sacar una votación decorosa para conservar no sólo el registro a nivel estatal, sino por lo que esto implica en las futuras prerrogativas.

2.- La situación que hoy vive el PRI no lo pueden negar ni siquiera sus propios directivos. Este fin de semana Claudia Ruiz Massieu durante la inauguración del Congreso Nacional Extraordinario de la CTM, convocó a este sector, uno de los pilares fuertes del partido, “a dejar atrás añoranzas de un pasado que no volverá, y en el contexto actual, ante el cambio de gobierno, les pidió ir hacia adelante con fuerza, con firmeza y con fiereza”.

Las palabras de la Presidenta nacional del PRI dicen mucho, la derrota sufrida no la cambia nada, no hay que claudicar, pero si ver adelante con enjundia y sin vacilar.

Por lo que respecta a la restructuración que ha emprendido el PRI en Tamaulipas el próximo viernes 23 tomará posesión del Instituto de capacitación Política “Jesús Reyes Heroles”, Emilio Grimaldo Hernández, quien proviene de la nueva generación priista que busca cambios de fondo en el instituto político. El en algún momento buscó dirigir al Tricolor en Tamaulipas, y desde esa aspiración afirmó que el PRI no ha tenido una evolución en décadas, declaró en su momento que el partido se convirtió en elitista y burocrático, de ahí la urgencia de volver a retomar sus principios institucionales.

Y por esos días manifestó, “Es necesario retomar nuestra ideología básica y considerar de manera urgente el pensar y el sentir de nuestra militancia”.

Ahora desde la trinchera de la capacitación y formación política podrá retomar esa bandera. Emilio Grimaldo Hernández es Tamaulipeco, se venía desempeñando como Secretario de Operación Política del Instituto Jesús Reyes Heroles del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

3.- Otro que también anda muy interesado en la capacitación de su militancia y simpatizantes es MORENA. De ahí que el nuevo gobierno y su partido ya pusieron en marcha un aparato de defensa ideológica, le llaman escuela de cuadros igual que el modelo del PRI.

Porque además, sabrá Usted que la capacitación política la reconoce la ley, le asigna recursos e incluso es obligatoria dentro de sus actividades, en este caso más que formación cívica o política, realmente es una estrategia de adoctrinamiento de izquierda.

Le llaman Escuela de la 4ª República y será formadora del pensamiento crítico, uno de sus preceptos establece que “La revolución de las conciencias no puede parar”. En Tamaulipas ya tuvo lugar un primer ejercicio el sábado 10 de noviembre, este primer curso después de la victoria del 1º de julio se celebró en Madero, uno de los municipios donde MORENA es gobierno.

Por lo pronto ya están en línea, Usted puede acceder e inscribirse en esta escuela de la 4ª República que se propone asignar el 50 % de sus prerrogativas a celebrar seminarios, talleres, conferencias y desarrollar círculos por sectores (estudiantil, laboral, agrario, mujeres, etc), que serán espacios de diálogo y análisis.

Para el efecto se han contratados intelectuales como John Ackermann, Paco Ignacio Taibo II, Enrique Dussel entre otros, por cierto predominan los de origen extranjero. Para contrarrestar esta tendencia al extranjerismo, la referida escuela lleva el nombre de “Carlos Ometochtzin”, tlatoani de la nobleza, cacique de Texcoco y para mayores señas nieto de Netzahualcóyotl.

La cuestión es que será a través de esta escuela que el pensamiento e ideas de MORENA se harán circular por todo el país.

Ya de paso le comento que Taibo no pudo asumir la Dirección del Fondo de la Cultura Económica por sus orígenes extranjeros, lo cuales están tratando de arreglar y como en este país todo puede ser posible no nos extrañe que finalmente se haga efectivo el nombramiento. Por lo pronto este personaje considera discriminatorio que le impidan tomar posesión, pero lo hará como encargado de despacho y él mismo anunció que se está trabajando la reforma legislativa correspondiente.