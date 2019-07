PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

< 4ª T en peligro de ser “flor de un Sexenio”

< Morena empezó a decepcionar: Díaz Durán

< Mas desempleados federales en Tamaulipas

1.- Las únicas voces “morenistas” que se atrevieron a realizar una autocrítica a 7 meses de gobierno y un año del triunfo electoral de López Obrador, son Ricardo Monreal y su suplente en el Senado, Alejandro Rojas Díaz Durán. Aunque de manera velada el primero de ellos se refirió a la inexperiencia de un gabinete que no logra seguirle el paso a López Obrador, con el cual fue elogioso, dijo que era mucho Presidente y que sus colaboradores siguen sin aprender.

“Veo mucho Presidente” y un gabinete que no está a la altura, con esto la curva de aprendizaje ha sido lenta, también auguró que López Obrador no esperará mucho, el que no aprendió, el presidente lo va a sustituir, afirmó Monreal.

“Lo digo con toda responsabilidad: el gabinete no ha acompañado al presidente como debiera ser. Percibo que la curva del aprendizaje ha sido más lenta de lo debido”, sostiene.

“Conociendo al presidente de la República, no les va a dar mucho tiempo (a esos funcionarios) para su aprendizaje. El que ya no aprendió, el presidente lo va a sustituir; al que cometa un acto de corrupción, téngalo por seguro, lo va a destituir”, sentencia.

Para Monreal quienes han provocado cierta parálisis gubernamental, sub ejercicios en el gasto público, amén de una relación complicada con medios de comunicación, empresarios y organizaciones de la sociedad civil son los integrantes del gabinete. Pero lo trascendente de la declaración que publica la Revista Proceso y otros medios suscriptores de la agencia informativa del mismo nombre, es que reconoce que las cosas no van bien en el gobierno de la 4ª. Transformación.

Desde luego en la mañanera inmediata a la declaración del senador Monreal, el Presidente López Obrador lo refutó y calificó a su gabinete con un “MB”. “Es muy buen equipo. Respeto la opinión de Monreal, pero no la comparto”, dijo AMLO en Palacio Nacional.

2.- Por su parte Alejandro Rojas Díaz Durán considera que la dirigencia nacional de MORENA tiene una confianza excesiva, rayando en la autocomplacencia y sin ninguna autocrítica. Asimismo señaló que la gran aceptación popular del Presidente de la República no se puede trasferir en automático al partido y eso lo afectará electoralmente.

Rojas Díaz Durán piensa que de seguir en esa misma línea política, el partido perderá la mayor parte del capital político ganado en 2018, y en ese caso “habremos dilapidado la esperanza de millones de mexicanos que confiaron en nosotros. Ya empezó a decepcionar en algunos sectores, no permitamos que eso siga”.

El aun consejero morenista (gracias a un amparo conserva militancia y derechos) expresa: “perdimos casi 3 millones de votos (en 6 estados) en las elecciones del 2 de junio de este año. Morena tiene que ponerse las pilas, porque de otro modo estaremos condenando al fracaso a la 4ª T y sólo seremos flor de un sexenio”.

Casi al final de su mensaje, responsabiliza a la Presidenta del CEN de Morena, Yeidckol Polevnsky, “la cual debe de colocarse como la conciencia crítica y propositiva de los poderes públicos, de no ser así continuaremos perdiendo respaldo popular”.

Desde luego Rojas tiene sus propios intereses y está en campaña mediática para ser considerado como una opción cuando llegue el momento y se lance la convocatoria respectiva.

Pero ambos, Monreal y Rojas coinciden en un punto, el gobierno de López Obrador no está cumpliendo las expectativas, el primero le echa la culpa al gabinete que no logra aprender tras 7 meses de ejercer el poder y el segundo culpa a la dirigencia nacional del partido por no ejercer una autocrítica, suponemos que pública, porque hay trascendidos de que Polevnsky le hizo ver su caída de popularidad al Presidente y las implicaciones que tendría en los comicios del 2 de junio y fue cuando la invitó a través del canciller Marcelo Ebrard a que eligiera una embajada.

3.- Los grupos de descontento contra las decisiones de AMLO en diferentes ciudades del país no son representativos porque no están debidamente organizados, tampoco dan la cara a la sociedad para invitar a una marcha o manifestación de reprobación, en ese marco de circunstancias, en Cd. Victoria hubo un evento que pudo ser mucho más lúcido si hubieran convocado de manera abierta a todos aquellos a los que la 4ª T los ha afectado.

Empezando por los que este lunes amanecieron desempleados y que laboraban desde hace 15 a 30 años en las otrora Delegaciones Federales de las cuales se dieron de baja 8 trabajadores de confianza por cada dependencia.

El hacha voladora de Palacio Nacional también tiene sentenciados a todos los titulares aunque estos hubieran sido nombrados el 1º de diciembre en que arribó el Gobierno de la 4ª Transformación, quizá algunos de ellos serán ratificados, no podemos imaginarnos a la cabeza de JR, José Ramón Gómez Leal entre las que van rodar.

Sin embargo, teóricamente pende de un delgado hilo la amenaza a todo aquel funcionario o burócrata menor que hubiera sido contratado a partir de hace 7 meses.

El campo uno de los sectores con el que más se ha ensañado el nuevo gobierno, al no allegarle los recursos que tradicionalmente se les acercaba, como es el caso de la semilla mejorada, en algunas entidades como Guerrero y Puebla está por perder la oportunidad de sembrar porque no les ha llegado el recurso o el producto para la siembra.

En el caso de Tamaulipas el Gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca doto de semilla para las siembras, por lo que no se detendrá el ciclo correspondiente.

Estos son los casos más recientes en nuestra entidad, pero meses atrás podemos mencionar a los desempleados del SAT, a los que trabajaban en guarderías subsidiadas por la antes denominada SEDESOL, además de los propietarios de guarderías dentro de este sistema y ahora la poda en las nóminas de todo el sistema federal.

Pero todos son grupos aislados unos de otros, pero en algún momento aprenderán a conectarse para que al unísono eleven su voz para cuando menos tener una liquidación justa, legítima, o de perdido dejar visible los actos de injusticia de un gobierno que aspiraba o ¿aspira?, a pasar a la historia como uno de los mejores.