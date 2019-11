EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

4º c, esta noche

Los gobiernos del Estado y de Reynosa, advirtieron en sendos comunicados el azote de una tormenta invernal que provocará un brusco descenso de temperatura hasta 4º centígrados, con agua nieve, lluvia y ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora, por lo que invitaron a la población a tomar precauciones ante el ingreso de esta masa de aire polar.

Por un lado, Protección Civil Tamaulipas, con información del Servicio Meteorológico Nacional de la CNA, alertó que el frente frío No. 12 (con características de tormenta invernal), provocará temperaturas de hasta 4 grados centígrados el lunes por la noche.

Zona Norte:

Se prevé a partir del lunes temperatura máxima de 30°C y mínimas de 4°C, con viento fuerte de dirección norte de 20-50 km/h con rachas que podrían superar los 80 km/h principalmente en zonas costeras.

Zona Centro:

Máxima de 32°C y mínimas de 6°C, con viento moderado de dirección norte de 15-35 km/h con rachas que podrían superar los 70 km/h principalmente en zonas costeras. Alta probabilidad de lluvia moderada a fuerte puntual durante la noche del lunes. Se mantendrá clima frío en zonas altas (mínima de 6°C durante la noche en Miquihuana).

Zona Sur:

Máxima de 32°C y mínimas de 9°C, con viento fuerte de dirección norte de 15-60 km/h con rachas que podrían superar los 80 km/h principalmente en zonas costeras. Alta probabilidad de lluvia moderada a fuerte puntual durante la noche del lunes.

Entre tanto, el Gobierno Municipal de Reynosa, que preside la Doctora MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, informó que, de acuerdo a los pronósticos del clima, del Servicio Meteorológico Nacional, este lunes 11 de noviembre estará ingresando a nuestro país el frente frío número 12, con una masa de aire polar que provocará frío intenso en la región.

La onda fría avanza con rapidez a nuestra frontera e interactúa con un vórtice de núcleo frío, que ocasionará un sensible descenso de temperatura entre los 5 y 6 Centígrados, para nuestra frontera a partir de las 22:00 horas, con posibilidad de lluvias para el amanecer del martes 12 de Noviembre.

Las condiciones de baja temperatura y probabilidad de lluvia indican posibilidad de precipitación de ‘aguanieve’, por lo cual la Coordinación de Protección Civil y Bomberos, por indicación de la Alcaldesa MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, estará pendiente del paso del frente frío y las necesidades que eventualmente pudiera generar en la población en general.

El clima para Reynosa:

-Lunes 11, temperatura máxima de 30 Centígrados y mínima de 7 grados, con 40% de probabilidad de lluvia.

-Martes 12, temperatura máxima de 6 Centígrados y mínima de 4 grados, con 60% de probabilidad de lluvia.

-Miércoles 13, temperatura máxima de 14 grados Celsius y mínima de 9 Centígrados, con 30% de probabilidad de lluvia.

-Jueves 14, temperatura máxima de 17 grados Celsius y mínima de 11, con 50% de probabilidad de lluvia.

-Viernes 15, temperatura máxima de 21 Celsius o Centígrados y mínima de 9 grados.

Protección Civil y Bomberos del Municipio de Reynosa, estará informando sobre cualquier cambio respecto a las condiciones del tiempo y recomienda a los ciudadanos mantenerse atentos de los principales medios de comunicación, así como tomar las medidas de protección necesarias para evitar enfermedades en niños, adultos mayores, personas con discapacidad y mascotas.

En otro tema, le comparto que la Presidente Municipal MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, aseveró que la petición que hizo de mayores recursos para los Ayuntamientos, forma parte de un movimiento municipalista sin tintes políticos, por necesidades de la población, lo que está recibiendo el respaldo de Diputados de distintas corrientes políticas.

“Nos interesan los resultados, ni siquiera mencionamos los partidos”, aseguró la Alcaldesa ORTIZ DOMÍNGUEZ, al resaltar que son los Municipios los que primero dan la cara ante los ciudadanos, en virtud de las múltiples necesidades que manifiestan, y que algunas no sólo corresponden a los Ayuntamientos, también a los programas del Gobierno Estatal y Federal.

“NOHEMI, MANO AMIGA”: MAKI

Por cierto, la Alcaldesa MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, reconoció públicamente el trabajo de la diputada federal NOHEMÍ ALEMÁN HERNÁNDEZ, al ponderar su disposición y compromiso con los reynosenses.

“NOHEMÍ ha sido capaz de entender las inquietudes que tenemos en nuestro municipio; se ha puesto la camiseta y nos ha impulsado y apoyado en las veces que hemos tocado a su puerta para pedir su respaldo en más presupuesto y proyectos para la ciudad”, apuntó.

Y subrayó:

“NOHEMÍ, has sido una diputada amiga del municipio de Reynosa; siempre hemos contado contigo, has hablado de tu trabajo, tus proyectos y convicciones y sabemos que contigo siempre tendremos una aliada para el bienestar de los reynosenses y eso es motivo de orgullo por tu compromiso y amor por nuestra ciudad”, dijo la alcaldesa de Reynosa.

Ello ocurrió durante el Primer Informe de Gestión y Labor Legislativa, en cuya comparecencia la diputada federal NOHEMÍ ALEMÁN, expuso que su principal interés ha sido elevar la voz de los ciudadanos frente a decisiones unilaterales del Ejecutivo, que han impactado en su calidad de vida.

Evocó el cierre de las estancias infantiles en el país, que dejaron en la indefensión a miles de niños en Tamaulipas; la ausencia de compromiso de la Federación en la estrategia de pacificación y seguridad en la entidad, así como los recortes presupuestales a programas sociales que no llegan a sus destinarios y terminaron en cuestionados subejercicios.

La escasez de medicamentos, personal e infraestructura en materia de seguridad social y la defensa que se ejerce por parte de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional a favor de los productores agrícolas y el acceso constitucional al abasto de agua, representan el contenido básico de la agenda legislativa de NOHEMÍ ALEMÁN dado a conocer a la ciudadanía en este encuentro informativo.

“Hoy -dijo-, los diputados federales de Acción Nacional (PAN) hemos depuesto las diferencias de colores e ideas políticas por el bienestar de la mayoría de los mexicanos, hemos hecho nuestra parte, ahora toca el turno al Gobierno Federal de cumplir”, subrayó.

A su Informe asistieron los diputados federales ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, OLGA JULIANA ELIZONDO GUERRA y ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, así como los diputados locales JUANITA SÁNCHEZ JIMÉNEZ, ROXANA GÓMEZ, JAVIER GARZA DE COSS, ALBERTO LARA BAZALDÚA y SALVADOR ROSAS QUINTANILLA, presidentes de organismos empresariales, asociaciones civiles, funcionarios de los diferentes órdenes de gobierno, y líderes de opinión.

En otro evento y al participar como invitada especial en el Informe de la diputada OLGA JULIANA ELIZONDO, la Alcaldesa de Reynosa le ofreció su agradecimiento y reconocimiento por cumplir con su compromiso; con los derechos humanos, la igualdad, la justicia social y con los valores de la familia.

“Estamos convencidos que si aquí vivimos los mejores, vamos a lograr no solamente que Reynosa sea la mejor ciudad de Tamaulipas, que ya es, sino una de las mejores del país para vivir, y es gracias al apoyo de Diputados como tú que se preocupan por hacer y trabajar en equipo y en acuerdo para logarlo”, dijo la Alcaldesa MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ a la Diputada OLGA JULIANA.

Mientras que en Matamoros, en un franco respaldo a los programas sociales que impulsa el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, que dirige MARSELLA HUERTA de LÓPEZ, el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ anunció que se continuará una segunda etapa de remodelación de la Casa Hogar del Niño Matamorense y el próximo año también se considerará la rehabilitación del CAMEF.

El Presidente Municipal reconoció el esfuerzo que se realiza en el Sistema DIF, en donde todos los días se atienden los más diversos problemas que presentan las familias en condiciones vulnerables y se impulsan programas de apoyo a los que menos tienen.

Estamos respaldando todas las acciones del DIF; es una noble labor la que realizan; sabemos que en el seno de una familia surgen muchos problemas, donde los niños son los más vulnerables, son maltratados, son violentados, por eso estamos acondicionando los espacios para brindar una mejor atención a los niños y niñas que se encuentren en tal circunstancia, explicó.

El alcalde LÓPEZ HERNÁNDEZ se refirió a que recientemente en la Casa Hogar del Niño Matamorense, se amplificaron dos salones para dar una mayor cobertura y atención a los niños de diferentes edades; también se rehabilitaron las áreas de regaderas, sanitarios, entre otros anexos.

En Nuevo Laredo, entre tanto, acerca el gobierno municipal trámites y servicios a vecinos de Colinas del Sur a través del programa “Gobierno en tu Colonia”, mediante el cual el presidente municipal ENRIQUE RIVAS, atendió de manera directa las peticiones de los ciudadanos.

“Traemos trámites y servicios de las dependencias municipales y estatales, para atender las necesidades y escuchar al ciudadano. Venimos a ponernos a sus órdenes y preguntarles en qué más les podemos ayudar. Hemos trabajado ya en limpieza urbana, reparación de alumbrado, bacheo y estamos demostrando que aquí se están haciendo las cosas bien”, dijo el alcalde.

En esta octava edición del programa, se otorgaron más de 2 mil servicios entre los que destacan atención médica, asesorías nutricionales, psicológicas, jurídicas; aplicación de vacunas infantiles, servicios veterinarios, descuento en licencias de conducir, actas de nacimiento, entre otros que ofrecieron dependencias estatales y municipales.

En el lugar, ENRIQUE RIVAS atendió a los vecinos, entre ellos, la señora FRANCISCA HERNÁNDEZ, persona de la tercera edad que solicitó el apoyo de un andador o bastón.

“Se comprometió as apoyarme con un andador o bastón, me dikjo que me lo va a llevar a mi casa para que pueda caminar mejor. Le agradezco que venga a la colonia y nos escuche”, dijo la señora HERNÁNDEZ.

Participaron más de 80 dependencias municipales y estatales, y en el presídium acompañaron al alcalde, los síndicos DORINA LOZANO; regidores DANIEL TREVIÑO, NORA HINOJOSA, SAMANTHA BULÁS, BLANCA PADILLA; Secretario de Obras Públicas, JAIME RUIZ; Secretaria de Administración, CLAUDINA VELASCO; Secretario del Ayuntamiento, RAÚL CÁRDENAS; Secretario de Educación, JAIME JÁUREGUI; director del CIAC, DANIEL CALDERÓN, entre otros funcionarios.

De otro lado, deje decirle que en Tampico, Luego de la apertura de nuevos establecimientos comerciales y el marcado interés de inversionistas nacionales por desarrollar proyectos de negocios en esta ciudad, el Presidente Municipal CHUCHO NADER, destacó que el clima de seguridad que prevalece en la entidad y en especial en el municipio, ha sido factor para crear confianza y certidumbre entre el sector empresarial.

El Jefe edilicio sostuvo que durante los últimos meses los resultados que arroja la Encuesta Nacional de Seguridad Pública aplicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía -INEGI- ubican a Tampico entre los municipio más seguros del país.

“Nuestra ciudad, transmite seguridad, certidumbre y confianza a los inversionistas, gracias a los resultados de la estrategia de seguridad encabezada por el Gobierno del Estado y las fuerzas federales, pero también a la nueva imagen que estamos proyectando a nivel estatal y nacional como una ciudad limpia y ordenada”, señaló.

CHUCHO NADER precisó que proyectos como la monumental Rueda de Tampico, la terminación de los mercados municipales, la modernización de la red vial en la ciudad, el desarrollo turístico de la laguna del carpintero y la construcción de un acuario, son parte de las transformaciones que están generando un clima de confianza y perspectivas de mayor bienestar para la ciudadanía.

“Estamos fortaleciendo los lazos de colaboración, incluso, con ciudades como Dallas, en el Estado de Texas, a fin de establecer sinergias que nos permitan avanzar en la generación de nuevas inversiones, y en la recuperación de una ruta aérea entre ambas ciudades, que significaría mayor captación turística”, explicó.

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Ah, le participo la Agenda Legislativa de la semana:

Reunión de las Comisiones de:

-Educación

-Gobernación

Lunes, 11 de noviembre 12:00:00 p.m., en la Sala de Comisiones “Independencia”

Asuntos a tratar:

De Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que incremente el gasto total del Programa de Escuelas de Tiempo Completo del Ramo: Educación Pública para el Ejercicio Fiscal de 2020, en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.

——-

Comisión de la Medalla al Mérito “Luis García de Arellano”.

Martes, 12 de noviembre 02:00:00 p.m., en la sala de “Independencia”

Otros Asuntos:

Acuerdo para dar inicio al trámite legislativo de la Convocatoria para la entrega de la medalla al mérito “Luis García de Arellano”.

——

Sesión Pública Ordinaria

Miércoles, 13 de noviembre 01:00:00 p.m.

Convoca: Mesa Directiva

Lugar de la Sesión: Recinto del Congreso del Estado de Tamaulipas

—–

“Al término de la Sesión Pública Ordinaria ”

Reunión de la: Comisión de Desarrollo de Zonas Metropolitanas

Fecha de la Reunión: miércoles, 13 de noviembre.

Lugar de la Reunión: Sala de Comisiones “Independencia”

Otros Asuntos:

Instalación de la Comisión.

——-

“Al término de la reunión de la Comisión de Desarrollo de Zonas Metropolitanas”.

Reunión de la: Comisión de Asuntos Municipales.

Fecha de la Reunión: miércoles, 13 de noviembre.

Lugar de la Reunión: Sala de Comisiones “Independencia”

Otros Asuntos:

Instalación de la Comisión.

Vuelvo a la ‘polaca’ para participarle que el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN, inició una gira de trabajo por la frontera, proclamando el humanismo político del PAN.

El dirigente estatal del PAN se reunió con jóvenes de Reynosa, a quienes invitó a fortalecer la presencia de Acción Nacional y a mantener el liderazgo del partido en la entidad.

“Queremos que los jóvenes estén incluidos, queremos que los jóvenes estén involucrados, más liderazgos juveniles”, dijo CANTÚ GALVÁN.

Más tarde, se trasladó a Nuevo Laredo y convivió con militantes, líderes y seguidores identificados con los valores de Acción Nacional y el viernes 8 se trasladó a Matamoros, donde habló con militantes, jóvenes y simpatizantes sobre las actividades de promoción y fortalecimiento que encabezará en el periodo 2019-2022.

En otro tema, con el propósito de favorecer el desarrollo sostenible en Tamaulipas, el Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos (ITABEC) del Gobierno del Estado, se sumó a TAM Recicla mediante la depuración de archivo de concentración con un peso de 4 mil 50 kilogramos de papel recolectado para iniciar su reciclaje.

Así lo informó el secretario estatal de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, GILBERTO ESTRELLA HERNÁNDEZ, quien explicó los beneficios ambientales de este programa estatal.

En referencia a cálculos de impacto ambiental, con la depuración de este archivo de concentración el ITABEC contribuye a dejar de consumir 109 mil 350 litros de agua y 16 mil 605 kwh de energía eléctrica, señaló.

También se está evitando la tala de 69 árboles adultos, la emisión de 12 toneladas de Gases de Efecto Invernadero (GEIs) a la atmósfera y el uso de 10.2 m3 de relleno sanitario, agregó el titular de SEDUMA.

Lo anterior se realizó cumpliendo con los lineamientos Generales para la Depuración de Documentos de las Dependencias del Gobierno del Estado, aclaró el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno del Estado.

Por último, con la representación del Rector JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ, el Secretario de Finanzas GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS, presidió en Tampico la ceremonia de entrega de estímulos económicos a los estudiantes hijos del personal docente del Sindicato Único de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (SUTAUAT).

En el evento celebrado en el Auditorio de la Facultad de Medicina del Centro Universitario Sur, recibieron los estímulos un total de 81 estudiantes de licenciatura y 10 jóvenes del bachillerato, pertenecientes a los planteles de la UAT de las zonas norte, centro y sur del estado.

A nombre del máximo directivo de la UAT, el Secretario de Finanzas GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS felicitó a los estudiantes por su esfuerzo y obtener los mejores promedios, destacando que este premio es también un estímulo para que sigan trabajando con mayor ahínco en sus estudios.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.