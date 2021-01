LETRAS PROHIBIDAS

4T y su “dogma presidencial”

Clemente Zapata M.

Dicen que en austeridad

no se gasta en relumbrón

y hacerlo estaría “carbón”

pues sonaría a falsedad…

Invertir lana en estadio

con pandemia a cuesta,

es algo que sí molesta

incluso causa fastidio…

Al momento de cerrar la presente colaboración, seguía en pie la entrega de 89 millones de pesos (¿o eran 103?) para la remodelación de un estadio de béisbol, en donde juega el equipo Guacamayas de Palenque, que es propiedad de PÍO LÓPEZ OBRADOR, el “hermano presidencial”.

El contrato o la asignación de recursos se celebró el pasado lunes once de enero por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, mejor conocida como la SEDATU.

Huele muy mal y genera un mal sabor de boca a la población, este tipo de actos en los tiempos donde los recursos deberían estar destinados a contener los daños económicos de la pandemia.

El presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, calificó los reportes periodísticos como parte de un “complot en su contra”, apegándose a su muy particular estilo dogmático, es decir todo lo que dice es ley.

La acción de destinar estos jugosos recursos para que un familiar directa o indirectamente se beneficie huele de lejos, pero más de cerquita, a un descarado tráfico de influencias.

Se percibe ese tufo de autoritarismo por las siguientes razones que a continuación enumero: (1) El gobierno federal ha venido pregonando una austeridad que se desinfla con esos 89 millones de pesos para la remodelación de un estadio.

(2) Se ha regateado, incluso hasta un grado criminal, los recursos para abastecer de medicamento a los niños que lamentablemente padecen cáncer.

(3) Cuando inició la pandemia, la Cuarta Transformación desestimó el apoyo a la clase empresarial y dueños de negocios o comercio. Ahora están cerradas cientos de miles de esas áreas generadoras de empleo.

(4) Cuando los gobernadores de oposición solicitaron recursos extraordinarios para atender los primeros daños que se dejaban ver por la pandemia del Covid-19, se les negó presupuesto y se les acusó de “querer más lana” para uso personal y no colectivo.

(5) Se extinguieron varios fideicomisos, bajo el argumento de que se daban mal uso a los recursos que empleaban y defendieron que los recursos que se les entregaban se emplearían para combatir la Pandemia.

Punto y aparte. Prácticamente la Cuarta Transformación se está pegando un tiro en el pie, pues con ésta sería la segunda vez en que PÍO deja en entredicho el Gobierno federal que encabeza su hermano, el presidente LÓPEZ OBRADOR.

Apenas hace unos meses, PÍO fue el actor principal de dos videos donde se le ve recibiendo groseras cantidades de dinero, que según el “dogma presidencial”, dichas cantidades corresponden a diversas aportaciones del “pueblo sabio” y no a los actos de corrupción que acusaban los “conservadores”.

Nuevamente PIO está en el ojo del huracán, recibiendo de “retache” el beneficio de una millonaria inversión que ya la quisieran los niños con cáncer o los comerciantes quebrados, pero el “dogma presidencial” salió al rescate… Pendientes…

~~PREMIA UAT A DIBUJANTES INFANTILES.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas, siguiendo los lineamientos dictados por el rector, JOSÉ SUÁREZ FERNÁNDEZ, llevó a cabo un Concurso de Dibujo, dentro de las actividades del Sexto Día del Investigador, con el propósito de fomentar la vocación científica de las niñas, niños y jóvenes. Cabe destacar que el certamen concluyó en diciembre pasado con la entrega de premios a los ganadores.

~~MEJORA PILAR VIALIDADES.- La alcaldesa de Ciudad Victoria, PILAR GÓMEZ, salió a las calles a supervisar los trabajos de mejoramiento vial que se realizan entre las calles Avenida Las Torres y Avenida Las Américas. Los trabajos de bacheo y rehabilitación de pavimentos que mejorarán un tramo de 330 metros lineales. Cabe comentar que, tras asumir el cargo, hace tres meses, la alcaldesa PILAR suma más de 40 mil metros cuadrados de carpeta asfáltica restaurada.

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… Quien no tuvo piedad del área de Preescolar y del departamento de Educación Inicial de la Secretaría de Educación, fue RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ… Cuentan que cuentan que el secretario general de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación reprochó que la SET entregue puestos educativos a gente sin perfil y experiencia… También cuentan que la verdadera molestia de RIGO GUEVARA es que no lo “meten en el juego” y tiene compromisos muy añejos que no ha podido cumplir porque en la SET lo han bloqueado y eso le puede causar ruido en octubre, cuando hay cambio de comité… ¡Calla pesáo!

++CUENTAN QUE… Tremendo problema está enfrentando la dirigencia nacional de MARIO DELGADO CARRILLO pues cuando no lo “huevean” lo acusan de vividor o de corrupto… Cuenta que cuentan que los adjetivos “más dulces” que le han dicho o menos agresivos al líder del Movimiento de Regeneración Nacional en el país, es que oferta candidaturas tipo subasta; es decir que da posiciones de acuerdo al billete que vaya por delante… También cuentan que los morenos tamaulipecos han sido de los más agresivos que podría gestarse un “golpe de estado” para la dirigencia tamaulipeca… ¡Santa Cachucha!

++CUENTAN QUE… A quien se le vio “bien contentote”, fue al presidente municipal de Tampico, JESÚS NÁDER, pues recibió la visita de un importante personaje tamaulipeco… Cuentan que cuentan que el gobernador del estado, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, llegó al puerto jaibo a presidir la entrega de maquinaria y equipo para fortalecer las acciones de limpieza del Gobierno de NÁDER y eso, traducido a tema político/electoral y en buen romance se llama espaldarazo… Saque conclusiones… ¡Yayayái!

++CUENTAN QUE… Otra vez se quedaría esperando la titular de la Secretaría de Obras Públicas, CECILIA DEL ALTO LÓPEZ, la oportunidad de competir por una candidatura a un puesto de elección popular, como en el 2019… Cuentan que cuentan que, aunque la dama es muy disciplinada y chambeadora, el asunto electoral es muy distinto a la función que realiza y, al parecer, las posiciones ya se repartieron… También cuentan que hasta la tarde de este martes CECILIA no está en ninguna lista, pero no se ha dicho la última palabra… ¡Ay ojón!

