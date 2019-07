David Ed Castellanos Terán

Antes de ponerse a temblar de coraje como Carlos Urzúa; de miedo como Arturo Herrera, o por un tremendo susto como le sucedió a Carlos Romero. Observe a detalle y con mucho cuidado aquel rincón donde comienza la patria, en esa fracción de tierra mexicana pegada al estadounidense estado de California, sí, mire hacia el meritito noroeste de México, desde donde usted puede tomar como una muestra “de laboratorio”, lo que se viene si al electorado se le ocurre darle más poder al poder.

A iniciativa del diputado morenista, Víctor Morán, el #4TerrorismoReelectorero de Baja California, a través del Congreso Local, violó flagrantemente la no retroactividad de la ley, en este caso con la ambición de ampliar de dos a cinco años el periodo del gobernador electo por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Jaime Bonilla Valdez… así es, más claro ni el agua.

Sí, ya sé, todos nos dimos cuenta que algo tenía en la garganta Arturo Herrera Gutiérrez, nuevo Secretario de Hacienda y Crédito Público, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador, por atrás le metía el hombro durante su ungimiento público como titular de la Secretaría que abandonó el doctor Carlos Urzúa, esto luego de apenas aguantar un año trabajando con funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública; cualquiera diría, ni aguanta nada.

Aunque si bien es cierto que la salida de Carlos Manuel Urzúa Macías, estremeció a México entero como sucedió aquel mes de septiembre de 2017 que tembló en la Ciudad de México (CDMX), es más alarmante que el Congreso de Baja California, haya aprobado reformar el artículo octavo transitorio de la Constitución Política Local, para ampliar el mandato de Bonilla Valdez, que el pasado 2 de junio, obtuvo el triunfo con el 53 por ciento de los votos; Morena, también ganó los cinco municipios y las 17 diputaciones estatales. Según el periodo por el que fue votado, Bonilla inicia el próximo 1 de noviembre de este 2019, y debía terminar el 31 de octubre de 2021, pero no, ahora con la reforma heredada por la presente legislatura dejará de ser gobernador hasta el 2024.

El artículo 83 contempla la no reelección, ni por ciudadanos, ni por parlamentos. Al final del artículo se dice sufragio efectivo no reelección, por lo que se está vulnerando la Constitución, pero además en el 14 Constitucional violentan como ya dijimos la retroactividad, por lo que no deben, no pueden legislar un evento que ya ocurrió. Ojalá alguien los impugne.

Lo de Urzúa, en verdad puso a temblar al país entero, es más sigue tembeleque; incluso la casi inmediata instalación de Herrera, en el cargo federal “acéfalo”, dio un indicador de que tenían todo bajo control por parte del Gobierno Federal, que apenas la noche del lunes se fue a la cama con la noticia de que Donald Trump sí le aplicó aranceles a algunos productos de acero de México, y desde Baja California, se quitaron la máscara; la 4T se despojó la vergüenza, dejó el pudor en la garganta de Herrera, el decoro en la corbata de Urzúa y la decencia en la Fiscalía que le sacó un tremendo susto a don Carlos Romero Deschamps.

Ojo, se destapó el terrorismo reelectorero, la democracia mexicana sufrió una fractura tan grave y peligrosa como la misma falla de San Andrés. Insisto, lo de Baja California, debe ser motivo de impugnación.

