PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

< 7 externos del PRI y PAN con Morena

< FGCV prepara pacto para la productividad

< PAN busca mejoras crediticias en el Infonavit

1.- Luego de que se dieran a conocer las 22 candidaturas de Morena para contender por igual número de diputaciones locales, todo en santa calma, se puede decir que la Presidenta Nacional del partido, Yeidckol Polevnsky ganó un round más a sus adversarios políticos, Ricardo Monreal Ávila y Alejandro Rojas Díaz Durán, quien a través de otro video en la víspera de ser publicados los nombres de los seleccionados ratificó su percepción personal de que el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les favorecerá.

Quizá todavía no esté dicha la última palabra, pero lo que si podemos concretar es que Morena cumplió el acuerdo de ingresar en su lista de candidatos a un 30 % de elementos externos, efectivamente son 7 que provienen algunos del PRI o son ciudadanos con presencia social y 15 morenistas. Asimismo acató el 50 % de oportunidades para mujeres e igual cantidad para hombres.

La circunstancia es que en Tamaulipas Morena está en paz, la desavenencia es en el plano nacional, pero las principales tormentas que ocuparán a los protagonistas estelares de esta historia están en Baja California y Puebla donde se sirven los platos fuertes, 2 gubernaturas.

Por lo que respecta a las 22 candidaturas de Tamaulipas, excepcionalmente sólo 2 son ampliamente conocidos a nivel estatal, ellos son los candidatos de los Distritos 14 y 17, el morenista Antonio Leal Doria y el externo Javier Villarreal Terán. Los 20 restantes tienen presencia territorial en su localidad, pero eso también ocurre en los otros partidos, el PRI y el PAN que llevan hasta 3 elementos con perfil similar.

La presencia territorial es suficiente para enfrentar una contienda donde se busca el voto local y donde, los partidos PRI y PAN están de acuerdo en que será una lucha de estructuras. En cuyo caso Morena carece de estructura, ahora ni siquiera con la del PT, que mal que bien la tienen, pero en este caso no hay alianza y este último tendrá que trabajar intensamente para cuando menos conservar su registro; en cuanto al PES esta vez no juega y tampoco tiene mucho de que echar mano como para ayudarle desde el anonimato.

En ese sentido será interesante observar que tanto mueve el voto, el sólo nombre de López Obrador que esta vez no va en la boleta electoral y será difícil trascender desde sus actos de gobierno el voto a los candidatos locales. Esa es la apuesta de los morenista y nosotros como observadores estaremos atentos a esta excepción que de cumplirse, creará una nueva regla para el análisis político.

En periodismo tenemos una regla, “Los nombres crean noticia” lo cual establece que un acto intrascendente protagonizado por alguien importante se convierte en noticia. Aquí el tema es si el nombre de Andrés Manuel López Obrador vinculado al morenismo, será suficiente para avalar a personajes desconocidos y sin trayectoria en la función pública. Si llevar el sello de Morena garantiza que serán personas con los principios de honestidad, transparencia que ha ofrecido AMLO y si hay garantía de contar con el perfil o conocimientos necesarios para su desempeño en el trabajo legislativo.

Finalmente le comparto los nombres de los 7 elementos que no son morenistas: por el Distrito 3 Jaime Alberto Barrera Salinas (externo); Distrito 5, Delta Josefina García de la Torre (externa); Distrito 9 Eliphalet Gómez Lozano (ex priista); Distrito 13 Mara Adela Asmeth Dávila Jiménez (externa); Distrito 17 Javier Villarreal Terán (ex priista y exfuncionario del Gobierno Estatal panista); Distrito 20 Bertha Elena Sánchez Hernández (externa) y en el Distrito 21 José Luis Ornelas Aguilar (externo) aunque era funcionario del gobierno del morenista alcalde de Madero, Adrián Oseguera.

2.- Cambiando de tema, mucho distingue a Tamaulipas los reconocimientos de CANACINTRA otorgados a su Gobierno Estatal y a 2 empresas reynosenses. Representa una valoración desde la óptica nacional, realista, de manifiesta confianza en el motor productivo en el que participan gobierno, empresarios y fuerza laboral.

Nunca como ahora es oportuna esta manifestación de confianza y respaldo a los tamaulipecos, luego de los embates sufridos en la zona fronteriza, particularmente en Matamoros. Los mensajes de CANACINTRA y del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca dejan testimonio de lo mucho que está por construirse en aras del desarrollo económico de nuestra entidad con la participación de ambos actores activos.

Lo anterior estuvo enmarcado en el “Evento Industrial del Año”, celebrado en Reynosa con la participación de su Presidente Nacional, José Enoch Castellanos Férez, quien entregó la presea Águila de Canacintra al Mérito Legislativo al Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca por su compromiso y apoyo a la industria de Tamaulipas.

Castellanos Férez expresó que Tamaulipas es un estado inigualable por sus bondades, su tierra, posición geográfica y características naturales que le dan ventaja sobre otras entidades de la República.

Por su parte el gobernador García Cabeza de Vaca, en aras de dejar testimonio del compromiso de su gobierno, manifestó que pronto convocará a los sectores productivos del país para pactar un gran acuerdo por la productividad laboral, en la que su administración tendrá un papel activo.

Como gobernador, dijo García Cabeza de Vaca, “seguiré apoyando a todos los sectores productivos, y si bien estoy a favor de los que menos tienen, se que hay una brecha muy amplia entre los que tienen y los que tienen poco, pero la mejor manera de combatir la pobreza es generando riqueza, y esa riqueza la general los sectores productivos”

En este mismo evento CANACINTRA reconoció como “Maquiladora del Año” a Alcom Electrónicos de México, que viene operando desde 1992; asimismo a la empresa reynosense “Burritos el Estudiante”, como “Industria Nacional del Año”.

Estos reconocimientos ponen en el escaparate nacional a empresarios con visión y dedicación, y a un gobierno participante y actuante en la generación de oportunidades para el sector industrial.

Desde luego fueron atestiguaron este acontecimiento la alcaldesa de Reynosa, el Secretario de Desarrollo Económico, los dirigentes de CANACINTRA locales y muchos otros funcionarios y empresarios.

3.- Este miércoles el senador Ismael García Cabeza de Vaca presentó en tribuna una iniciativa, la cual conlleva reformas a artículos de la Ley del INFONAVIT con miras de beneficiar a trabajadores que son sujetos de créditos para adquirir una vivienda dentro de este sistema, con lo cual se vendrá a fortalecer los mecanismos de protección para su ahorro, así como para evitar el incremento desmedido de su deuda, en pocas palabras bajar los costos de financiamiento.

En la argumentación el legislador Tamaulipeco hizo referencia a que cada año se abandonan alrededor de 80 mil viviendas por carecer de agua suficiente, por su ubicación lejana a los centros de trabajo, la mala calidad de las construcciones, las dimensiones mínimas de las viviendas y sobre todo por lo incosteable de los créditos bajo el actual esquema de financiamiento.

Como Usted puede apreciar es un planteamiento realista para el cual el senador del PAN, propuso una reforma que proporcione mayor certeza legal a los trabajadores que presentan adeudos, con las facilidades de poder contratar nuevos créditos para satisfacer sus necesidades de demanda de vivienda.

En su iniciativa Ismael García Cabeza de Vaca propuso que los fondos de la subcuenta de vivienda del instituto se puedan utilizar para el pago inicial o para disminuir el monto del adeudo. Para el efecto tendrán que reformarse los artículos 37, 41, 43 Bis y 44 de la Ley INFONAVIT de acuerdo a la iniciativa presentada, la cual se turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, así como a la de Estudios Legislativos de la Cámara Alta para su valoración.