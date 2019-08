La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

A ALGUNOS DE MORENA YA LOS AFECTO LA LOCURA DEL PODER

La locura del poder ya trastornó a las cabezas de los cuadro de mando de MORENA, los que de no bajarle a su ambición y asumir una actitud más positiva, en poco tiempo le van a hacer mucho daño al partido que fundó y llevó al poder al hoy Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Lo que nos sorprende y mucho es que dos de sus mejores hombres, como son los senadores Ricardo Monreal y Martí Batres, se anden dando hasta con la cubeta y sacándose sus trapitos al sol cuando apenas arranca el gobierno de López Obrador. Lo que no deja de sorprendernos porque ninguno de los dos es nuevo en éstas danzas.

El pleito es por la Mesa Directiva del Senado de la que Batres era el presidente, pero, pero, pero, su remoción se puso a votación y la perdió con la senadora Mónica Fernández, tabasqueña por cierto, la que le ganó la pelea por 33 votos contra 29 obtenidos por Batres. Con dos votos nulos, entre ellos el del líder de la bancada de MORENA, Ricardo Monreal.

Batres dijo no avalar los resultados de la votación en el Grupo Parlamentario de MORENA para definir la propuesta para la Mesa Directiva del Senado de la que quedó al frente la tabasqueña Mónica Fernández Balboa.

“Durante meses el senador Ricardo Monreal me persiguió y me combatió para sacarme de la Mesa Directiva. ¿Qué logró? Exhibirse como un político faccioso, incapaz de encabeza un amplio movimiento”, añadió.

“El riesgo es que regresemos a las épocas del cacicazgo y el poder de un solo individuo, lamentó el senador Martí Batres.

En respuesta el ex gobernador de Zacatecas dijo que en política, las decisiones que se toman suscitan controversia y hasta polarización y consideró injustas las acusaciones de Batres.

“El Grupo Parlamentario de MORENA-Senadores votó en libertad. Comprendo las reacciones y las descalificaciones: son injustas, pero actuaremos con tolerancia y altura de miras”, apuntó Monreal.

Otro pleito marca “Diablo” que se traen los “grandes” de MORENA es por la dirigencia nacional de éste nuevo partido político que apenas hace su debut en la vida política del país, pero como llegando y llegado asumiéron la Presidencia de la República el Primero de diciembre del 2018, lo que medio trastocó a algunos los que ahora andan de las greñas por la dirigencia nacional del partido, porque hay muchos billetes de por medio.

La actual dirigente nacional de MORENA, Yeidckol Polevnsky, que es la que está organizando el proceso interno, ya dijo estar segura de ganar la presidencia nacional que se va a disputar en éste proceso, a realizarse supuestamente el próximo 20 de noviembre, para lo que ya el CEN de MORENA emitió la Convocatoria al Tercer Congreso Nacional a realizarse en la fecha señalada.-

Pero no todos los “morenos” están de acuerdo con los enjuagues que está haciendo doña Polevnsky y menos con el uso de un padrón del partido hecho a su medida, el que han rechazado ya otros de los aspirantes a la dirigencia nacional del partido, ya que el padrón “a modo” solo habla de 319 mil 499 militantes, del que esperan con la campaña de reafiliación se incremente de 1.5 a 2 millones de empadronados.

Sobre de su destape dijo que sin gastos ni grillas buscará la presidencia nacional, misma que hoy ocupa, pero como secretaria general en funciones de presidenta, por lo que la suya no será reelección.

En total son dos o tres más los gallos que están puestos para contender por la dirigencia nacional de MORENA, entre ellos Alejandro Rojas Díaz Durán, que es el senador suplente de Ricardo Monreal y otro más sería el diputado federal y líder de la bancada en la Cámara Baja, Mario Delgado Carrillo, el que anda sondeando las posibilidades de llegar, para tomar una decisión. De entrarle a la pelea para nosotros sería el ganador. Salvo que salga otra carta de la manga.

Lo que nos llama la atención es que el gobierno de México mandó la nota roja a la Interpool para que fuera detenido el empresario Carlos Ahumada Kurtz, detención que se llevó a cabo pero un juez de Argentina lo puso en libertad, sin que hasta ahora el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Hertz Manero, haya dicho ni pío, pio.

En este mitote hubo o hay una metida de pata o de patota, porque el juez que soltó a Ahumada debe de haber tenido fundadas razones para hacerlo, por que creemos que el picudo de Hertz Manero le debe una explicación a los mexicanos. Si él fue el que la defecó que lo acepte, pero no que se haga de oídos sordos. En su defecto si fue el de Hacienda que lo señale.

Durante la mañanera en su nuevo estilo el Presidente Andrés Manuel López Obrador abordó el caso, pero, pero, pero, muy por encimita y ante el caso del empresario Carlos Ahumada liberado por el juez de Argentina, solo pidió que “todos los que le hiciéron daño en el pasado, deben ser tratados con respeto, sin parcialidades y sin represalias”.

Por cierto el ex gobernador de Veracruz, Miguel Angel Yunes Linares, va a ser citado a declarar por implicación en el homicidio de la alcaldesa de Mixtla de Altamirano, Maricela Vallejo Orea, ello a solicitud del titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Hugo Gutiérrez Maldonado, ya que podría estar presuntamente implicado en la autoría intelectual de la ejecución de la alcaldesa.

Los seguidores de López Obrador, los que ahora ya como parte de la Cámara de Diputados, con la bandera de MORENA están demandando que se vuelva a aplicar en todo el país a partir del 2020 el pago de la tenencia vehicular. Que poca madre. Y se admiraban del PRI.

Muy lamentable la muerte del jóven, Jorge Alberto Vázquez, el que en Matamoros se dirigía a su trabajo a bordo de una camioneta cuando inició una persecución y una bala lo impactó en la cabeza, por lo que fue trasladado al Hospital del IMSS. Trascendió que la bala fúé disparada por armas de los elementos de la Policía Estatal.

La Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y la Agencia AgriLife Reseach, perteneciente al Sistema Texas A&M University de Estados Unidos, establecieron un acuerdo para realizar de manera conjunta programas educativos y de investigación, dirigidos a los profesores y estudiantes de ambas instituciones.

El director de la FMVZ-UAT, Edgar López Acevedo, asistió a la firma del acuerdo celebrado en la sede de AgriLife en la ciudad de College Station, Texas, donde puntualizó los objetivos del rector José Andrés Suárez Fernández para impulsar acciones que contribuyan al desarrollo de la investigación, el intercambio académico y la colaboración internacional.

En el evento estuviéron la Dra. Susan Ballabina, Deputy Vice Chancelor de Texas A%M AgriLife; el Dr. Roel López, Professor and Director de Texas A&M Natural Resources Institute, quienes diéron a conocer su beneplácito por éste importante acuerdo que busca afianzar proyectos internacionales y apoyar los esfuerzos de estudiantes y profesores de ambas Universidades.

Entre las partes se destacó el interés de trabajar de manera conjunta en materia de intercambio de profesores y estudiantes, la realización de estudios en el extranjero, programas de investigación en colaboración, seminarios y talleres, además de programas de servicio. Muy bien.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx