A CIEN DIAS DE DISTANCIA, SE REQUIEREN MÁS SUMAS Y MENOS RESTAS

HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS CORTES

A CIEN DÍAS DE DISTANCIA, SE REQUIEREN MÁS SUMAS Y MENOS RESTAS

*El Gobernador de Tamaulipas nuevo líder de los Gobernadores del PAN

*El ex alcalde de Reynosa, José Elías Leal, anda operando para MORENA

México hoy vive frente a una realidad innegable: el pasado dos de julio de 2018, 30 millones de mexicanos votaron por un cambio, después de los últimos seis años de simulaciones y una corrupción desbordada, una deshonestidad manifiesta, una exacerbada impunidad, un mediocre crecimiento económico y estrategias atentatorias contra las mayorías al incrementar el precio de los energéticos sin pizca de sensibilidad social. Pero el problema, es que a 100 días de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cambio no ha llegado y las acciones aplicadas por el gobierno federal no han logrado consolidarse y más han parecido 100 días más en campaña, sumados a los anteriores 20 años. Y mientras las declaraciones no se concreten en acciones, el cambio no habrá de consolidarse.

Y es claro que el presidente de México debe de entender que hay engranes en su equipo de trabajo con agendas propias, y no necesariamente las del mandatario mexicano, que tienen aspiraciones más allá de las ambiciones de un equipo de trabajo. Y esos, hablando en términos musicales, están desentonando en la partitura del presidente y del estado. Por otro lado, el exceso de declaraciones en contrapeso con las acciones, me parece, no es la mejor fórmula para mandar señales claras y positivas a una sociedad deseosa de que el estado de las cosas cambie y de que hay acciones que se están llevando a cabo.

Por ejemplo, ¿qué ha pasado con las investigaciones y responsables del caso Odebrecht? A cien días de distancia nada. ¿Qué ha pasado con el caso de la estafa maestra? A cien días de distancia nada. ¿Qué ha pasado con quienes desde Petróleos Mexicanos y desde el Gobierno Federal se embolsaban miles de millones de pesos al año con el huachicol? A cien días de distancia nada. ¿Y el ajuste a los precios de los combustibles como se ofreció desde la campaña electoral? A cien días de distancia nada. ¿Y qué ha pasado con la inseguridad que más parece que se incrementa en lugar de disminuir? A cien días de distancia nada. Y si bien es cierto que cien días son pocos para hacer todo, algo se podría ir viendo en el horizonte, ¿no?

Y no es que los mexicanos queramos ver sangre en la plaza pública, de ninguna manera, pero si es urgente ver tras las rejas a quienes se hicieron de mulas Pedro con los recursos de los mexicanos, tras investigaciones profundas, honestas y profesionales, que den a cada quien el castigo que le corresponde y no sólo buscando chivos expiatorios para tratar de justificar el trabajo que no se ha hecho o que no se ha podido hacer. Pero los corruptos ahí están y las muestras de la corrupción y las raterías también. Se requieren resultados claros y transparentes y culpables tras las rejas para que quede constancia de la honestidad en el trabajo de gobierno.

Y si bien es cierto que el Gobierno de México ha tomado medidas acertadas, limitadas, pero acertadas al fin y al cabo, que, de no ocurrir nada en el trayecto, tienen la intensión de consolidarse: se trabaja buscando construir la confianza ciudadana; se trabaja en conformar un frente de combate contra la corrupción; se ha reducido, para bien o para mal, la burocracia en distintas dependencias; y se está trabajando en establecer un modelo de disciplina fiscal.

En su discurso de cien días, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó que ya está en marcha la Cuarta Transformación del país y para alcanzar las metas se concretaron tres importantes reformas legales en el Congreso de la Unión. Las modificaciones logradas son: la Ley de Extinción de Dominio, para la expropiación de los bienes y recursos producto de la corrupción, la violencia y la delincuencia organizada; la modificación al artículo 19 para tipificar como delitos graves y sin derecho a fianza el fraude electoral, la corrupción y el robo de combustible, y la creación de la Guardia Nacional para combatir al hampa y garantizar la seguridad pública.

El asunto es que Enrique Peña Nieto realizó doce reformas estructurales y haciendo un análisis serio y profundo, no las doce operaron en favor de los mexicanos, fueron reformas muy ambiciosas que no se consolidaron por falta de tiempo. Por ello, pues, no sólo basta la mera reforma legislativa, sino la construcción de as leyes secundarias que posibiliten la operación de las reformas, porque sin ellas, no hay nada.

Finalmente, en la relación del Gobierno Federal con los gobiernos locales de oposición, falta y mucho por avanzar. Las rechiflas y abucheos a los gobernadores en las giras del presidente de México no son señales de querer formar un equipo que sume y multiplique sino más bien, es querer limitar la política de estado, aplastando a las oposiciones lo que, me parece, en una sociedad que aspira a ser democrática ese modelo no cabe.

Son sólo cien días de 2,190 que tiene el gobierno, lo que equivale a un 4.5% del tiempo del gobierno federal. Nada. A esta historia de Andrés Manuel López Obrador todavía le quedan muchos capítulos. Y en esos capítulos, pueden pasar muchas cosas.

1. Dicen que en la política no hay casualidades. Y el día de hoy el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca fue elegido como presidente de la Asamblea de Gobernadores de Acción Nacional, para presidir al organismo blanquiazul durante el primer semestre del 2019. La Asamblea de Gobernadores fue integrada en julio del 2018 como un grupo de diálogo, análisis, apoyo e intercambio de ideas, para la búsqueda de acuerdos en beneficio de las entidades federativas que la conforman.

El Gobernador García Cabeza de Vaca expresó su agradecimiento a sus homólogos por la confianza depositada en él para presidir esta organización. Esta reunión de los gobernadores de Acción Nacional se desarrolló en la Ciudad de México, luego de la asistencia de los mandatarios al informe de los cien días de gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

2. ¿Será cierto como se rumora que el ex presidente municipal de Reynosa, José Elías Leal, no conforme con todo el desorden administrativo en su administración y las terribles raterías, ahora anda operando para el partido marrón? Esto no es grave, sino gravísimo.

