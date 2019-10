DE PRIMERA…LA DAMA DE LA NOTICIA

HAY UNA ESPERANZA PARA REGULARIZAR AUTOS, LEGISLADORES ANUNCIAN REGLAS.

EL INE EVITARA CHAPULINEO; APLICA A MILITANTES Y ASPIRANTES A CANDIDATOS.

¡!!A DONDE VAMOS A PARAR CON AMLO!!! EL PAN PRESENTO DENUNCIA ANTE LA FGR CONTRA EL PRESIDENTE DE MEXICO.

El país cada día de sorpresa en sorpresa y lo mismo sucede en todos los ámbitos, este lunes en platica con ROLANDO RODRIGUEZ SALDIVAR, dirigente interino del PRI, en Matamoros, comentaba sobre el refrendo de la militancia priista, ahora por parte del Instituto Nacional Electoral, quien les ha sugerido lo hagan de acuerdo a un formato y un registro mediante una aplicación, a fin de evitar que anden de chapulines.

Si usted decide ser parte de un organismo político, solamente deberá pertenecer a este y además si quiere ser candidato igual, ya no podrá andar chapulineando; de ahora en adelante los tendrán bien checados; con este nuevo método, el INE podrá mover la democracia de acuerdo convenga a los intereses del país y ojala y así sea, porque México no puede permitir más errores políticos.

El PRI se encuentra en este proceso, pero igualmente para todos los partidos se aplicara el procedimiento, de ahora en adelante se podrá contabilizar con exactitud cuantos militantes tiene cada partido, seguramente lo hacen para poder determinar las partidas presupuestales, aunque lo ideal es que quiten tanto partidito y solamente opten por dos o tres opciones máximo, finalmente el resultado no ha sido el óptimo y el presupuesto de los partidos merma hacia otros rubros más importantes.

Para la elección del 2021, todo militante que no aparezca en el padrón de su partido no podrá tomar participación en las decisiones del mismo, así que o se aplica o se queda fuera, estos candados permitirán incluso no entren candidatos externos y/o en su defecto quien quiera participar que lo haga por la vida independiente.

Entonces tendría MARIO LOPEZ HERNANDEZ que registrarse por algún partido para poder repetir en el caso de que la circunstancias se le presenten, ya que como militante del PES un partido que desapareció en el INE por no contar con su tres por ciento de votación ya no tiene validez y lo deja fuera de contienda; es bastante interesante que con esta exigencia del INE saber hacia qué partido se inclinara ahora el alcalde de Matamoros.

Incluso no solo el alcalde es blanco político, también otros personajes que han emigrado a otros partidos y que con este método deberán tomar la decisión en cuál de los organismos políticos se quedaran; no así el caso de los apostadores políticos, los empresarios que se la juegan con varios, en este caso el procedimiento es diferente!!!

Un tema controversial en este momento desde el pasado viernes es que por un lado los importadores de autos han estado pugnando vía congreso una ley que permita la regularización de autos ilegales al país, (es decir aquellos vehículos extranjeros) y cuando al parecer esto sucede como siempre los industriales se ponen en contra, generando una encrucijada que podría generar situaciones incomodas.

Las diversas cámaras, asociaciones y confederaciones del sector privado de México rechazaron este lunes el artículo transitorio en la Ley de Ingresos 2020, que autoriza al Congreso de la Unión a legislar para regularizar los vehículos extranjeros internados al país de manera ilegal.

“No vamos a avalar lo ilegal”, señaló el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), EDUARDO SOLIS, en la cual estuvo acompañado por directivos y representantes de las asociaciones de Distribuidores de autos.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) rechazó la propuesta de regularizar los automóviles “chocolate”, contemplada dentro de la Ley de Ingresos para 2020, realizada por la Cámara de Diputados. El motivo es el impacto que tendría en las ventas de unidades nacionales nuevas y usadas.

Argumentan que se hizo sin haber hecho la consulta previa y no atendiendo el acuerdo hecho con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo cual exhortar a reconsiderar dicha decisión, la cual fue tomada sin consultar con los sectores involucrados, señalan que la acción hecha por los diputados ocurrió de manera repentina.

El presidente de Coparmex, GUSTAVO DE HOYOS dijo que la aprobación de este artículo transitorio sería contraria al compromiso público realizado hace unos días por el propio secretario de Hacienda, ARTURO HERRERA, ante el pleno del Consejo Nacional del Consejo Coordinador Empresarial, donde aseguró que no se daría paso a la regularización de vehículos ilegales en el país.

Afirmó que esta situación resultaría especialmente grave y podría ser la punta para el cierre de operaciones de muchas agencias de automóviles, dada la drástica contracción que reporta el sector a nivel nacional.

Durante un congreso al cual acudimos en calidad de docentes llevando a alumnos de la Universidad Nuevo Santander , sobre MARKETING, en donde ellos pudieron tener contacto e información sobre cómo se mueven estas tendencias dentro de lo digital pero sobre todo donde se genera la lana, uno de los puntos que exponía alguno de los personajes y el tener que lidiar con las estrategias para poder vender es que la economía del país es incierta, inestable, insegura y mucha gente no gasta porque no sabe que podría pasar en diciembre o empezando el 2010; así está el tema económico en México y estamos hablando de empresas trasnacionales que se ocupan y se preocupan de todo porque su dinero va y viene alrededor del mundo.

A donde vamos a parar con AMLO; El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, su secretario de Seguridad Pública, ALFONSO DURAZO, y quienes resulten responsables de liberar a OVIDIO GUZMAN, presunto narcotraficante en Sinaloa.

La denuncia fue para que sean investigados diversos hechos que pudieran considerarse como delitos cometidos durante el operativo federal que logró la captura y posterior liberación del hijo de Joaquín «El Chapo» Guzmán por orden del más alto mando de la seguridad, según reconoció el Presidente.

Acción Nacional advirtió que, con la liberación del hijo de «El Chapo», se vulneró el Estado de derecho y el gobierno morenista envió un claro mensaje a los mexicanos de «que hay amnistía» para criminales. «Al haber liberado al hijo de ‘El Chapo’, se condenó a todos los mexicanos a mayores riesgos por su vida, patrimonio y tranquilidad (…) El Estado tiene la obligación de aplicar la ley y hoy vemos un Estado fallido», señaló en un comunicado.

