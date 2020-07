T E C L A ZO S

Por Guadalupe E. González

A FEDERACIÓN NO AGRADA QUE CABEZA DE VACA, “NO SEA AGACHÓN”

LO QUE evidentemente, es molesto para el Gobierno de la 4-T, es que el Gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, “no sea agachón, ni sumiso”, como lo son otros y por esta razón fundamental, no se descarta que, la Federación, “en plan de venganza política”, en corto lapso, “emprenda una campaña negra”, contra el mandatario tamaulipeco, con el afán de restarle “el claro reconocimiento social” que el Ejecutivo Estatal, en su trayecto de trabajo y servicio, ha logrado consolidar en esta entidad, gracias a los avances que en diversos rubros, se ha trazado como reto y objetivo y esto, naturalmente, redunde en bienestar para las familias de los diversos estratos sociales.

LO ANTERIOR, es porque en el argot político mexicano, se aduce que, “la Federación, ya alista “una contumaz embestida política”, contra el Gobernador Cabeza de Vaca, todo ello, por no estar de acuerdo en la decisiones que, con premeditación, alevosía y ventaja, pero además en plan férreo e injustificable, ha mantenido el Gobierno Federal, contra el Gobierno de Tamaulipas, cuyo detalle “salta a la vista” de todos los tamaulipecos y mexicanos.

POR LO QUE, al vislumbrarse en este escenario una confrontación política de esta magnitud, eso indudablemente, quebranta “los ideales de progreso y desarrollo” que, deben prevalecer en las diversas instancias de gobiernos. Y si el Gobernador García Cabeza de Vaca, reclama y exige que, “la Federación de manera equitativa”, regrese a Tamaulipas los justos recursos públicos, por cada peso que, la 4-T recibe de esta entidad, es porque el ejecutivo tamaulipeco, mantiene el deseo de “seguir haciendo obras de bienestar social” hasta en los más recónditos lugares de la geografía estatal. Y eso, quiera o no, la Federación, tiene que reconocerlo y admitirlo.

SIN EMBARGO, el Gobierno Federal, parece un régimen centralista, porque evidentemente se aferra a que, “se tenga que hacer” lo que, desde Palacio Nacional, se decida y determine,”, demostrándose con ello, una clara falta de voluntad política, porque la Federación, con su erróneo actuar, confirma no tener la intención de obrar con el equilibrio político que, en este tipo de menesteres, deben predominar, para que “haya acuerdos y entendimientos sensatos y no descabelladas decisiones” y el barco nacional llamado México, del cual también forma parte Tamaulipas, avance y no se sumerja a la profundidad del océano político.

Y SI EL Gobierno de la Cuarta Transformación, mantiene su interés de embestir a estados como Tamaulipas, se tendrá que reflexionar. Primero porque “una guerra a nada bueno conduce”. Y si el Gobernador Cabeza de Vaca, “no es agachón, ni sumiso”, frente a la Federación, es porque le asiste la razón, al exigir los necesarios recursos que las familias tamaulipecas merecen, para que, esta entidad de la frontera norte de México, siga por el sendero del progreso y el desarrollo social, porque en esto estriba, el propósito de trabajo de bienestar que, el gobernante tamaulipeco, ejerce para bien de las familias que confiaron en él, cuando lo llevaron al importante espacio público que hoy ocupa.

CABEZA DE VACA, desde que fue alcalde de Reynosa (2005-2007), “demostró no ser un gobernante sumiso”, pues recordemos que, siendo Gobernador Eugenio Hernández Flores, lo hizo entrar en razón, para que en el marco legal, el estado cediera la administración de la COMAPA, al Gobierno Municipal, cuyo organismo operador, aún está bajo la dirección del Ayuntamiento de Reynosa, cuyo logro fue “una lucha justa y equitativa”, como la que, el hoy Gobernador de Tamaulipas mantiene frente al Gobierno Federal, pero no en plan protagónico, sino para seguir haciendo de este estado, “una entidad que sea ejemplo” en toda la geografía nacional, esa es la finalidad.

Y SI A LOS DE LA 4-T, les inconforma o les causa irritación que, “Tamaulipas les lleve la delantera” en diversos programas y acciones, eso más que molestia, debería ser un factor de reconocimiento al trabajo ejercido y, en conjunto, emprender todos los mejores retos y propósitos, para que los resultados, repito, lleguen con beneplácito a las familias de los distintos estratos sociales, pero “más en favor de las que menos tienen”, en eso debería pensarse. Pero tal parece que “a la Federación, más le importa el pleito y el Laberinto”, al menos eso es lo que se visualiza en el escenario político mexicano.

AHORA BIEN, “Cabeza de Vaca, es un gobernador incómodo para la 4-T”, porque es parte de los tres primeros mandatarios estatales que, en tiempo y forma, “atendieron oportunamente los temas de seguridad y enseguida el del COVID-19” y ahora, ya son 12 Gobernadores que, integran la “Alianza Federalista”, los que sin objeción alguna demandan “un nuevo federalismo”, para que el Gobierno Federal, “sea más equitativo, en la distribución de los recursos”, por cuyo reclamo, la Federación, más que entender y comprender la demanda de los gobernantes estatales, repito, se aferra a no entregar en un marco de justicia lo que, en términos legales les pertenece a cada entidad, y a pesar que “Tamaulipas, es el segundo estado que, después de la ciudad de México”, más recursos le aporta al Gobierno de la 4-T.

PARA CONCLUIR, es importante señalar que, otro de los temas incomodos para la Federación, fue la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “al admitir la Controversia Constitucional”, promovida por el Estado, en contra de la Secretaria de Energía (SENER). Como tampoco fue nada grato para el Gobierno de la República, la promoción de la llamada “ley verde”, para “imponer un pago a empresas contaminantes”, como las termo-eléctricas, que al hacer uso de combustóleo, están afectando irremediablemente el medio ambiente y la ley marca con toda claridad que, este tipo de daños o perjuicios, no deben permitirse, ni tolerarse, cuya cuestión implicará que, “PEMEX y la CFE, tengan que pagar a los estados” por contaminar el ambiente. Y por ello, “los estados que constituyen o integran “La Alianza Federalista”, ya preparan “la iniciativa Modelo” que implementa el estado de Tamaulipas, frente al Gobierno Federal.

