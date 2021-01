PUNTO DE VISTA

Por Guadalupe E. González

A JUAN DIEGO GUAJARDO, SE LE INVESTIGA POR LOS DERROCHES QUE HIZO CON DINERO PÚBLICO

X.-“YA TIENE ORDEN DE APREHENSIÓN EN TAMAULIPAS”….!

AL EX ALCALDE de Río Bravo Juan Diego Guajardo Anzaldua, “ya se le viene investigando por los derroches millonarios” que consumó en el extranjero con dinero público” motivo por el que, ya tiene orden de aprehensión en Tamaulipas, detalle por el que, ante el temor de ser detenido por la autoridad judicial, “no se ha presentado a declarar” sobre los faltantes millonarios que, evidentemente hay en sus cuentas púbicas, de cuyo tema, tiene amplia información la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno del Estado Y desde luego también la Fiscalía Anti corrupción.

EL PASADO 26 de Diciembre, Juan Diego Guajardo, no fue al segundo citatorio que se le hizo, para que “acudiera ante la dependencia que lo reclama” y diera la explicación correspondiente sobre las irregularidades financieras que le fueron detectadas en sus manejos administrativos. Juan Diego, al final de su última administración municipal en Río Bravo, “dejó una serie de obras inconclusas”, aparte de no justificar que destino le dio a las sumas millonarias, no invertidas, tema por el que, el ex Presidente Municipal, de acuerdo a la ley, está obligado a informar al pueblo riobravense, pujante comunidad de la que este “presunto saqueador públicos se burló”, porque el ex edil Guajardo Anzaldua, con marcada premeditación, alevosía y ventaja, defraudó criminalmente al pueblo que le tuvo confianza y por cuyo motivo, lo hicieron dos veces alcalde.

SIN EMBARGO Juan Diego, consciente de que, “no tendrá escapatoria judicial”, vuela de los Estados Unidos (donde vive), hacia la ciudad de México, “buscando alojo político” en el partido Movimiento de Regeneración Nacional MORENA, donde por cierto, “se mofan” diciendo no ser partidarios de la corrupción y la impunidad, pero, “si aceptan a presuntos delincuentes de cuello blanco” como juan Diego Guajardo, de quien se aduce, “ya anda huyendo de la Justicia”, Morena sería cómplice del acusado. Y pese a ello, el mismo el ex alcalde Guajardo, asegura que, “él será candidato de Morena a la Diputación Federal” por el III Distrito Electoral, cuya Cabecera es Río Bravo.

FUE LA AUDITORÍA Superior del Estado, la que formalizó la denuncia de rigor ante la Fiscalía anti-corrupción en contra del ex Presidente Municipal de Río Bravo Juan Diego Guajardo, porque éste, hasta el momento, no ha rendido cuentas claras, sobre las irregularidades financieras que el fueron encontradas en la rendición de sus cuentas públicas, motivo por el que, se asegura que, “Guajardo, finalmente, tendrá que responder a lo que en el marco de la ley, se le imputa”.

EL EX ALCALDE riobravense Juan Diego Guajardo Anzaldua, debió presentarse a los citatorios los días 21 y 26 de diciembre, ante la Fiscalía Anti corrupción, por lo que al no haber atendido el llamado judicial, este Presidente Municipal, de hecho, “ya está convertido en prófugo de la Justicia”. Y si Guajardo piensa que, Mario Delegado Presidente Nacional de Morena o bien el Senador Ricardo Monreal Ávila, “lo arroparán”, tengan la certeza que con hacerse eso, “los Morenos, se convertirían en cómplices” del corrupto ex edil de Río Bravo y consecuentemente, se le identificaría, como partidarios de la corrupción, cuyo detalle se antoja interesante, porque todo parece indicar que el ex jefe de la comuna riobravense, “se encuentra ante serio dilema judicial”.

ES RELEVANTE señalar que, Juan Diego Guajardo Anzaldua, fue alcalde en el período 2016-2018. Y de acuerdo a la denuncia, como Presidente Municipal, “realizó contratos ilegales de obra pública” por medio de contratistas, que se dijo, no estaban inscritos en el padrón de proveedores del Ayuntamiento que él presidió. Y por ello, Juan Diego, en tanto aparezca en suelo tamaulipeco o riobravense, se habrá de proceder en su contra, es decir bajo el marco de la ley, se actuará, para llevar a cabo la ejecución de su captura.

DELITO CONSUMADO POR JUAN DIEGO, TIENE UNA PENALIDAD DE 6 14 AÑOS DE PRISIÓN.

POR OTRA parte, se informó que el delito, en el que incurrió el ex alcalde Juan Diego Guajardo, “tiene una penalidad de 6 a 14 años de prisión”, apuntándose que en esta denuncia, también aparecen como implicados otros dos personajes, que fueron parte de la Administración del ex alcalde que, hoy ya está convierto en prófugo de la ley. Informándose que uno de los también acusados, es el ex Tesorero Municipal Luis Alberto Cavazos. Así es que, el tema se contempla delicado, para quien fue Presidente Municipal de Río Bravo y quien por incurrir en una sarta de trapacerías”, ya es buscado por la ley. Sin olvidar que Guajardo, “fue uno de los Reyes de los moches de 5 millones a los supera-mercados”.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y juntos de vista en general al email:

[email protected]