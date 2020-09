T E C L A Z O S

A LA JEFA DEL PUERTO ALTAMIRENSE, “SE LE HUNDE EL BARCO”

X.-Alma Laura Amparan, es de las que “deja las cosa al ahí se va”. Acentuado abandono en el pueblo.

LA ALCALDESA de Altamira, Tamaulipas Alma Laura Amparan, a pesar de que, en las últimas fechas, se ha venido vanagloriando, “como la salvadora del pueblo”, en la cruda realidad, esta señora, con todo respeto, ha resultado ser “un verdadero fiasco” como primera autoridad municipal en aquel puerto, debido al alto grado de abandono, en el que la edil, mantiene a la mayor parte de las colonias populares, a cuya familias, prometió ayudarlas, pero finalmente, la infame e irresponsable jefa del pueblo Altamirense, “las dejó a la deriva” y por este motivo, ahora desesperada, “busca enderezar el barco”, cuya nave se le está hundiendo, por la marcada irresponsabilidad política, con la que doña Alma Laura, se ha venido conduciendo.

LO ANTERIOR, ha generado un marcado clima de inconformidad e indignación entre las familias de colonias populares, como la denominada Adelas, Nuevo Madero, las negritas, Pescadores, Valle Verde, la Albañiles, Serapio Venegas, León F. Gual, Martín A. Martínez, la López Mateos, Lázaro Cárdenas y la Portes Gil, cuyos núcleos poblacionales, adolecen de los más elementales servicios públicos y, varias de las demandas que la alcaldesa Alma Laura Amparan prometió hacerlas realidad, “se le olvidaron”, así lo expresaron las familias que, dijeron haber votado por esta señora, pero “la edil Altamirense”, hizo a un lado los compromisos contraídos.

NOSOTROS, “votamos por ella”, pensamos que era una persona de palabra, responsable y comprometida con las familias de Altamira, pero nos hemos dado cuenta que, doña Alma Laura, “es una mujer que no sabe cumplir los que promete”, porque irresponsablemente “deja las cosas del pueblo, al ahí se va”, pues a muchas amas de casa y jefes de hogar de colonias de Altamira, “los dejo en compás de espera”. Y aun es fecha de que “no ha vuelto”, razón por la que, si la aun alcaldesa Amparan, volviera a competir por otro cargo público, “le decimos desde ahora que, “ya no tendrá nuestro voto de su lado”, porque prometió ayudarnos y no lo hizo.

Y SI AHORA la Presidente Municipal de Altamira, Alma Laura Amparan, está recorriendo calles en las colonias, es porque seguramente, “anda en busca de una nueva posición política”, pero por su mal comportamiento, podrá ella tener la certeza que “ya no confiamos en sus promesas”, porque nos mintió y engañó y nos dejó “con un palmo de narices” y eso, para las gentes proletarias de las colonias mencionadas, “es una clara falta de respeto al pueblo Altamirense”. Porque ella es alcaldesa por nuestro voto y nos ha decepcionado.

LO QUE, no entendió o no ha entendido la alcaldesa Alma Laura Amparan, es que, “la rendición de cuentas a los pueblos”, como es el caso que hoy nos ocupa, “es un acto democrático y congruente”. Y por la clara inconformidad de las familias de aquel puerto, esto confirma que, a la edil por haber dejado al olvido su compromiso de fecundo y creador trabajo político y social, “EL BARCO SE LE ESTÁ HUNDIENDO” irremediablemente, porque la Presidente Municipal, con el debido respeto, ha dedicado más su tiempo “al interés propio” y no al bienestar colectivo, cuyo detalle, LE HABRÁ DE IMPACTAR, cuando esta señora, en el futuro inmediato, obre por aspirar a un nuevo cargo público.

HAY QUE SEÑALAR que, pocas fueron las personas que opinaron con agrado sobre la alcaldesa Alma Laura Amparan, cuando fueron abordas en varias de las colonias populares y en el centro del puerto, porque así como hacemos hincapié sobre la inconformidad que priva contra la edil Altamirense, porque esta, “no tuvo la amabilidad de atenderlas”, también tenemos que decir que, “un reducido grupo de ciudadanos” entre mujeres y hombres, dijeron haberse visto favorecidos por la Presidente Municipal, cuyo detalle, lo exponemos, porque tenemos que manejar los puntos de vista de los ciudadanos, en un marco profesional y con claro equilibrio periodístico.

PARA FINALIZAR, les diré que, lo inconcebible e inexplicable es que, la Presidente Municipal Altamirense, Alma Laura Amparan, lejos de instrumentar una dinámica de trabajo, para fortalecer la creación de más empleos e inversiones, esta mujer, “ha obrado por atender de manera precisa, lo que más le importa”, cuyo detalle, así lo expresan choferes de carros de ruta, taxistas, empelados de farmacias, meseros, vendedores ambulantes, hoteleros, clientes de súper mercados y hasta mismos trabajadores del Palacio Municipal, están en contra de doña Alma Laura, a la que incluso, “TILDAN DE MENTIROSA”, porque hasta su gente se ha visto afectada, por toda una gama de acciones descabelladas que, la alcaldesa ha tomado contra los colaboradores del Ayuntamiento. Y “eso, ella lo sabe y no podrá salir a negarlo”.

Y POR TANTO, los hechos sobre la marcha, “IRÁN SALIENDO A LA LUZ PÚBLICA”.

