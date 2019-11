T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

¿A. M. L. O. PODRÍA RETIRARSE DEL PARTIDO MORENA?

TAL COMO lo hemos vaticinado aquí de manera reiterada que, “MORENA, al carecer de buenos perfiles”, por este motivo, no ha tenido, ni tendrá otra alternativa más que, “seguir plagada de políticos bandidos” que proceden de otros partidos, los que fueron desterrados abiertamente del PRI, PAN, PRD y otros, porque estos, “son claros emblemas de corrupción e impunidad”, cuestión por lo que, al declarar la Diputada Local de Morena EDNA RIVERA LÓPEZ, que “abrirán las puertas a candidatos externos” para la sucesión estatal en el 2021 aquí en Tamaulipas, esto me lleva a la reflexión de que, si el Presidente de la República ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, a diario expresa en las mañaneras que, “el no comulga con este par de flagelos” que, tienen a México sumido en la bancarrota socio económica, al ver lo que están haciendo en Morena, su partido, podría determinar “retirarse del parido que él mismo creó”.

Y AUNQUE muchos crean que esta posibilidad, está lejos de la realidad política interna en Morena, para quienes ven desde afuera el escenario de este partido, NO DESCARTAN que lo que viene anunciando la titular del grupo parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de Tamaulipas, “podría generar el retiro de Presidente López Obrador”, porque aceptarse a caciques, mercenarios y consecuentemente “delincuentes de cuello blanco” en el partido de su creación, como candidatos externos para buscar la Gubernatura del Estado y Presidencias Municipales, entonces, se confirmaría que, “MORENA ES MAS DE LOS MISMO” y con eso Andrés Manuel no comulga, digo esto, porque él mismo, a cada momento lo expresa ante los medios nacionales.

AHORA BIEN, la Diputada de Morena Edna Rivera López, al declarar, “aceptar a políticos externos de otros partidos, para futuras elecciones”, en mi punto de vista, en parte tiene razón, porque “Morena en realidad aquí en Tamaulipas, no cuenta con prospectos de alta envergadura política conque dar la batalla” y eso por obviedad, obliga al partido, tener que recurrir esa clase de decisiones “no gratas para los genuinos Morenos”, cuya determinación cuestionable, llevaría por supuesto, evitar volver a sufrir humillantes derrotas, como la que padecieron en la pasada contienda electoral, en la que, el movimiento de Regeneración Nacional, “solo ganó una Diputación de mayoría que fue de Matamoros”.

SIN EMBARGO, en Morena, tendría que verse y naturalmente, analizarse de manera profunda que, este tipo de decisiones, para muchos grotesca, “enfadaría a quienes ya muestran aspiraciones al cargo de Gobernador de Tamaulipas”, por ejemplo: vemos que, el reynosense Héctor Martín Garza González, “el popular guasón”, aunque como político no tiene nada bueno que ofrecer, porque él, es uno más de “los del montón”, porque incluso, “nunca ha ganado una elección de mayoría relativa”, con todo y eso, y lo digo con respeto, sería uno de los primeros “en poner el grito en el cielo” porque, seguramente, no le parecería que, “Morena decidiera mejor aceptar un candidato externo” y sino “pues el tiempo es el que os dará la razón.

OTROS MAS que, podrían desatarse y también hacer lo propio, “en plan de molestos”, por el dicho de la Diputada EDNA RIVERA LÓPEZ, serían el cardiólogo Américo Villarreal Anaya, así como los empresarios porteños Álvaro Garza Cantú y Rodolfo González Valderrama, de quiénes diré que, solo uno de ellos, me refiero a Garza Cantú, es quien para este escenario político, podría estar en el ánimo de Morena, porque el resto, “no tienen nada conque poder emprender una buena campaña y dar la batalla electoral”, cuyo detalle es muy evidente.

Y SI MORENA, “ERA LA ESPERANZA DE MÉXICO” como lo decía en su campaña, el hoy Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, al paso del corto lapso que tiene como partido, Morena de “regeneración nacional, nada o casi ha mostrado” porque en la realidad política, Morena, se ha convertido en un organismo político, idéntico a los que, ellos tanto critican, llámense PRIAN o como les digan, detalle que refleja que, Morena, pese a ser un partido nuevo, “ya está seriamente desgastado”, porque evidentemente, “ya andan como perros y gatos”, dándose con todo, con tal de apoderarse de la dirigencia nacional y lo peor es que, en este gremio, repito, no tienen prospectos de buen peso político, con los que “puedan salir triunfantes o con la mano en alto” y la prueba fehaciente de esto, es la derrota aplastante, sufrida ante el Partido Acción Nacional y por lo que vemos “Morena lejos de avanzar, continúa como los cangrejos” y eso el mandatario mexicano, ya lo ha venido observando y por esta razón, NO SE DESCARTA que, “AMLO, PUEDA RETIRARSE DE MORENA”, cuyo tema repito, ya es comentado en muchos lugares d la geografía nacional.

PERO EN FIN veremos que habrá de suceder en el mediano plazo político, porque recuérdese que si AMLO, acepta lo que expresa “voz en cuello” la Diputada Edna Rivera López, eso va en contra del pensar, decir y hacer de LÓPEZ OBRADOR, porque todo mundo en México SABE QUE EL PRESIDENTE, “SE HA JACTADO” en todo momento, no comulgar con los flagelos de la corrupción y la impunidad” y si él, acepta que de otros partidos arriben políticos corruptos a MORENA, para hacerlos candidatos a Gobernador o Presidentes Municipales, “eso iría en contra de su tan pregonada doctrina ideológica”.

Por hoy es todo y hasta mañana

Para sugerencias y puntos de vista en general el email:

lupeernesto@yahoo.com.mx