Por Guadalupe E. González

A MAGDA PERAZA “LA CAERÁ LA VOLADORA”

REZA EL ADAGIO que, “cuando el río suena, agua lleva”, esto viene a colación por la serie de tangibles atrocidades financieras que, el nuevo Gobierno Municipal de Tampico “ha encontrado en los manejos financieros del pasado Ayuntamiento que presidió “la controvertida, polémica y truculenta ex alcaldesa porteña MAGDALENA PERAZA GUERRA, a la que, por los presuntos preceptos jurídicos existentes en su contra “AHORA SI LE CAERÁ LA VOLADORA”, es decir la orden de aprehensión, lo que me hace recordar que, de lo que en este espacio dijimos, sin cortapisas, ni tapujos, “ya está saliendo a la luz pública”, así es que este tan controversial tema de la ex Presidente Municipal del puerto, se antoja mega-súper interesante.

LO ANTERIOR, se funda y sustenta en la denuncia penal que ante el Ministerio Público Investigador expuso el Secretario del Ayuntamiento de Tampico ARTURO BAZALDÚA GUARDIOLA, quien puntualizó tajante que, para antes de que fenezca este mes, se tendrán ante la Fiscalía investigadora, “las pruebas irrefutables” de los actos de corrupción, consumados por el pasado Gobierno presidido por la mitómana mentora Peraza Guerra, la que, “en plan de gandaya y traidora al pueblo de Tampico”, hizo mal uso de los recursos públicos.

EN ESTA FORMAL acusación penal, también se encuentran seriamente involucrados el ex Tesorero Municipal EDGAR ÁNIMAS DEL ÁNGEL y el ex titular de Servicios Públicos, JUAN BERRIOS GARCIA, cuyos dueto de pelafustanes y “presuntos amante de lo ajeno”, también estarán “al borde de la voladora”, es decir del arresto y encierro en prisión, para que a estos, junto a su ex patrona Magda Peraza Guerra, se les ponga a donde se manda los ladrones comunes y corrientes y también “A LOS DE CUELLO BLANCO”, “la cárcel”.

DEBE QUEDAR claro que, “la acusación penal contra la ex edil porteña Magda Peraza y su gavilla de ladrones, “no es una cacería de brujas”, “ni un acto de venganza”, sino “un acto de justicia”, porque en la revisión financiera que se ha venido ejerciendo en “LO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN”, se han detectado contundentes pruebas de corrupción y esto por consiguiente, “no deberá quedarse al olvido o a la deriva”, porque los injustificados faltantes de dinero público, son dineros del pueblo, cuyos recursos, debieron hacerse llegar a donde hacen falta obras y toda una gama de beneficios para las familias, beneficios que, lamentablemente, “no llegaron”, porque fueron desviados a menesteres de interés de la ex alcaldesa porteña Peraza Guerra, de la que diremos “AHORA SI SE ENCUENTRA ANTE MUY SERIO APRIETO JUDICIAL”.

SOBRE este escabroso tema de carácter penal, Bazaldúa Guardiola, puntualizó que, “la interpuesta demanda del orden penal” contra la pasada administración municipal, es porque de por medio hay presuntos actos irregulares, detectados por quienes llevan a cabo la revisión de los manejos financieros, detalle por el cual, creo y considero que, “llegado el momento, en base a lo que estipula la ley, el titular de la Fiscalía Investigadora, en el marco jurídico, habrá de proceder contra la ex alcaldesa de Tampico Magdalena Peraza Guerra, y contra “sus compinches” Edgar Ánimas del Ángel y Juan Berrios García, los que, seguramente, “ya deberán estar valorando “si se prestan o no a rendir cuentas”, pero no a la contraloría municipal, sino a la Agenciad el Ministerio Público Investigadora , donde ya hay la formal denuncia penal contra ellos y contra la truculenta septuagenaria, “la que por gandaya y traidora”, hoy, como nunca lo pensó antes, está ante el dilema judicial, al cual creyó nunca tener que enfrentar, porque confió que, “nadie se atrevería a denunciarla”.

PERO COMO “el que la hace la tiene que pagar”, la polémica ex alcaldesa porteña Magda Peraza y sus hombres de confianza, hoy están “entre la espada y la pared”, porque simple y llanamente, “lo que mal se hace, mal termina” y como la Peraza, “abusó del poder que tuvo en sus manos”, presuntamente, se agenció una considerable suma millonaria, de lo que en días posteriores daremos cuenta, porque primero hay que esperar a que, la Fiscalía Investigadora emita su veredicto judicial, sobre la denuncia presentada contra la irresponsable y ventajosa ex Presidente Municipal, la que, pese a ser maestra, lejos de haber hecho un papel decoroso y preponderante, para bien de las familias de Tampico, “LE GANÓ LA AMBCIÓN” y por eso hoy, “esta mala protagonista”, está ante el juicio penal, al que tendrá que responder, y de cuyo caso, tengan la certeza que, “la septuagenaria, no tendrá escapatoria judicial”.

CABE MENCIONAR que, “al efectuarse el análisis de fondo”, sobre la documentación recibida durante la entrega recepción, fue donde se detectaron una serie de irregularidades, que ya fueron notificadas a la autoridad persecutora de delitos, (AMPI), la que, en los términos que la ley marca, valorará y determinará “si hay o no, hechos delictivos”. Y Aunque oficialmente, no se dieron nombres de ex funcionarios y de oficinas donde se detectaron las acciones ilegales, esto será confirmado o ratificado en su momento, para que se cite a declarar a los responsables, junto con la ex alcaldesa Magdalena Peraza Guerra, la que por haber sido “la autoridad en su momento”, es la responsable de los actos de corrupción, consumados por ella y por sus esbirros, los que tendrán que hablar con al verdad, “si es que quieren salvar su pellejo” y EVITAR IR A PARAR A LA CÁRCEL.

PARA CONCLUIR, les diré que, “La noble, tranquila y amable Magda Peraza que en sus inicios conoció el pueblo el Tampico, nada de ello quedó”, porque esta profesora, por su postura de altanería y prepotencia hacia la sociedad porteña, además de “TRAIDORA CON QUIENES LA AYUDARON”, se fue transformando, de tal manera que esta señora, se convirtió finalmente, “en la principal enemiga de las familias de Tampico”. Y por este razonable motivo, “hoy esta mitómana mentora, se encuentra ante serio juicio penal”, a través del cual “PODRÍA PISAR LA CÁRCEL”. Y sino “pal baile vamos”.

Por hoy es todo y hasta mañana.

