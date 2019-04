T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

A MAGDA PERAZA “LE CAERÁ LA VOLADORA”

POR UN DESFALCO superior a los 70 millones de pesos, sin duda le habrá de “caer la voladora” a la ex alcaldesa de Tampico Profa. MAGDALENA PERAZA GUERRA, la que, ha sido acusada de manera formal ante las autoridades judiciales por el Lic. Alberto Bonilla Andrade, representante legal del Ayuntamiento de Tampico, cuyo tema, ha causado “enorme revuelo político entre la sociedad del puerto Jaibo”, porque el ultra mega millonario desvío de recursos federales, estatales y municipales, como en su momento lo dijimos “era un secreto a voces”, en cuya situación de carácter penal, también están seriamente involucrados el ex tesorero Edgar Ánimas del Ángel y el encargado “del cajero” de la Tesorería Edgar Benítez Zamora.

TODO MUNDO recuerda que “la mal agradecida y traidora” de Magdalena Peraza Guerra, gritaba a los cuatro vientos que, ella, “no tenía nada que esconder”, e incluso, hacía alarde en plan desenfrenado de que, “era honesta y transparente”, pero hoy con la formal querella, a la que tendrá que responder ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, queda claro que la ex alcaldesa de Tampico, ya se encuentra ante muy embarazosa situación judicial, motivo por el que, “de no presentarse a declarar sobre la imputación jurídica” que le hace el Ayuntamiento de Tampico, la mentora, se estaría convirtiendo “en una prófuga de la ley”.

EN LA DENUNCIA expuesta en contra la controvertida maestra, el Lic. Bonilla Andrade, hace patente la existencia de “documentos probatorios” necesarios para que en el marco jurídico, se determine la probable participación de la ex alcaldesa porteña Magda Peraza, en el desfalco millonario, que redunda en perjuicio del erario público, apuntándose que, los ex colaboradores de esta, Ánimas y Benítez, también se encuentran en las mismas circunstancias legales, porque en la documentación presentada por el denunciante, ante la Fiscalía, se observan en los documentos (las muy legibles) firmas de los acusados.

LA ACUSACIÓN penal contra la ex alcaldesa de Tampico, se deriva de la entrega recepción, sostenida con la nueva administración municipal, detectándose en este proceso, serias inconsistencias durante la auditoría practicada a las cuentas públicas de la Administración Municipal 2016-a octubre de 2018, concretizándose que en su totalidad, el contumaz desfalco rebasa los 70 millones de pesos, cuyos recursos, la mentora, tendrá que aclarar que hizo con ese “paquetazo millonario”, motivo por el cual el nuevo Gobierno Municipal, se vio en la imperiosa necesidad de tener que formalizar la querella correspondiente contra la ex alcaldesa Profa. Magdalena Peraza Guerra, para que esta, obviamente, acuda a aclarar ante la ley y explique en que rubros o conceptos fueron aplicados los millonarios recursos faltantes y la “traidora y mal agradecida” de la profesora, demuestre “si es o no inocente”.

LAS IRREGULARIDADES financieras, a las que se hace alusión en la acusación penal contra la septuagenaria, es que esta, en la rendición de cuentas, “no demostró contablemente”, si los recursos que no aparecen, fueron o no aplicados en el pago a personal y colaboradores del municipio de Tampico, cuyo detalle, es lo que legalmente, evidencia los presuntos saqueos millonarios, consumados por quien “lejos de trabajar con atingencia y perseverancia”, pero sobre todo en bien de las familias de Tampico, “se dedicó más al beneficio propio que al bienestar colectivo”, pues así lo muestran los argumentos legales en la querella, presentada por el abogado Bonilla Andrade, contra la señora Peraza Guerra.

EL ACUSADOR, puntualizó que el desfalco millonario, que pone a la ex alcaldesa Magdalena Pereza “entre la espada y la pared”, por aparecer como la principal antagonista del contumaz desvío financiero y al que aquí hacemos patente, subraya que en la querella, no se contempla la existencia de la documentación comprobatoria, que establezca en que conceptos, “la mitómana mentora”, se gastó los más de 70 millones de pesos, señalándose que sobre la desaparición de esos montos millonarios, mucho tendrán que hablar de manera muy amplia el ex Tesorero Municipal EDGAR ÁNIMAS DEL ÁNGEL y el titular del cajero de la Tesorería EDGAR BENÍTEZ ZAMORA, los que de no “poner el dedo en la llaga” sobre los hechos y aclarar cómo y de que se forma, se desviaron los recursos millonarios, este par de gandayas, “lacayos de Magda”, “NO TENDRÁN ESCAPATORIA JUDICIAL”, cuyo detalle jurídico contra la maestra, repito, ha venido llamando poderosamente la atención entre las familias del puerto, porque la ex edil, “siempre se hacia pasar como una mujer honrada”, pero hoy, por lo que vemos, la Profa. Peraza, “ha resultado ser más larga que ancha”.

ASIMISMO, les diré que, el apoderado legal del Municipio de Tampico Lic. Alberto Bonilla Andrade, en base a los que establece el derecho, solicitó a la representación judicial, que en torno a la acusación penal contra la ex alcaldesa Magdalena Peraza, se inicien cuanto antes las investigaciones de rigor, con la finalidad de que vaya avanzando en el tema y por supuesto, “se obre por determinar la presunta comisión del delito”, que se le imputa a la ex edil porteña, a la que de probársele del defalco millonario se le habrá de aplicar todo el rigor de la ley y “se le instale en el lugar que merecen quienes delinquen, la cárcel”.

PARA CONCLUIR, el denunciante también dio cuenta que, en el período comprendido de octubre a diciembre del 2016, se confirmaron irregularidades por cerca de 9 millones de pesos, mientras que en todo el 2017, el desvío de recursos, alcanzó los 38 millones y en la parte final de su gobierno en 2018, Peraza Guerra, rebasó 24 millones de pesos más, confirmándose un saqueo por 71 millones, 208 mil, 169 pesos, con 53 centavos, esto abalado en los documentos que obran en poder del nuevo Gobierno municipal de Tampico. Y por esta razón la profesora Magdalena Peraza Guerra y sus colaboradores Ánimas y Benítez, como lo dije al inicio de esta aportación periodística,” no estarán salvados “de la voladora (orden de aprehensión) en su contra, por cuyo detalle o huyen de la Justicia o se les interna en la prisión. Pero en fin, iremos viendo sobre la marcha, el resultado de esta acusación penal, por el contumaz desfalco millonario.

