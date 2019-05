PASADO MERIDIANO

GRICELDA GUERRA ROMERO

A Maki le aguadaron la fiesta

Que alguien explique como es que el alcalde Adrián Oceguera es considerado, segun la líder nacional de Morena Yeidckol Polevnsky como el mejor alcalde,cuando la lideresa visito la zona sur de Tamaulipas en la que se desvivió en elogios para el edil, aun cuando el evento no fue el exito esperado, lo que no dejo buen sabor de boca a la líder nacional partidista y que a medio discurso casi se quedo hablando sola y de ello constan las fotos en las redes sociales a lo que se traduce que la ciudadanía no esta muy convencida del trabajo que realiza en Ciudad Madero el gobierno de Oseguera.

Pues bien pese a las porras de la dirigente de Morena, el alcalde de Ciudad Madero se estaría inclinando hacia el Partido del Trabajo, apoyando a sus candidatos a las diputaciones locales, en lugar de hacerlo con los candidatos de Morena, que segun dicen los petistas tienen muchas posibilidades de lograr el triunfo, aunque a decir verdad eso dicen todos los partidos.

Por otro lado durante la visita de Yeidckol Polevnsky a Matamoros quedo demostrado que esta ciudad fronteriza es uno los puntos fuertes de Morena, dada a la multitudinaria concentración lograda en el Centro de Convenciones Mundo Nuevo, para respaldar las candidaturas de Elifa Gómez, por el Distrito 9; José Angel Frías, por el Distrito 10; Leticia Sánchez Guillermo, por el Distrito 11 y Carlos Eliud Pérez González por el distrito XII, en la que lo que aprecio a militantes de Morena, simpatizantes y representantes de los diversos sectores, donde la marca Morena sigue pesando y mucho, lo que fue reconocido por la misma Polevnsky.

Ahí la líder nacional de Morena exigio al gobierno del estado sacar las manos del proceso electoral, y si quiere meter a la elección pues que pida licencia, pero lo lamentable fue que parte del discurso de Polevnscky lo desperdicio criticando a los mismos morenistas,por aquello de las confrontaciones que trae con el senador Ricardo Monreal y su suplente Alejandro Rojas Díaz Duran, en lugar de promover mas el voto a favor de los candidatos de Morena,

Y es que a Morena en Matamoros ahora le falta colgarse la medalla de las diputaciones locales, tras que el pasado proceso electoral pues se llevo todo la senaduria, diputaciones locales y la presidencia municipal,.por lo que el reto a vencer es el próximo 2 de junio.

Pero ante el musculo mostrado por Morena, ese mismo día pero en horas de la tarde-noche el Partido Acción Nacional no se quiso quedar atrás y realizo lo que llamaron la caminata de la unidad, encabezada por los candidatos de los Distritos IX, X, XI y XII.

En el numeroso contingente se pudo apreciar a militantes, simpatizantes y publico en general que seguían a los candidatos que por cierto tanto Iveth Bermea candidata por el distrito XII como Verónica Salazar del Distrito XI tuvieron que esperar a que llegara al lugar su compañero Héctor Escobar que al parecer dado a una confusión de horario llego tarde una hora, al igual que la candidata del distrito IX.

Quien de plano no llego fue el suplente de Héctor Escobar, el ex priista Daniel Sampayo para quien de plano fue mas importante una competencia deportiva.

Por cierto cuentan las malas lenguas que el suplente Sampayo le está robando reflectores al titular (Héctor Escobar) y es que nadie puede negar que el ex priista pues ya tiene mucho tiempo bajando a las colonias y de asistir a cuanto evento bautizo, boda, piñata y comilona le inviten, y de ello cuenta las fotos que constantemente sube a las redes el inquieto Daniel.

Por esa sencillisima razón es que Sampayo pues es mas popular que Escobar y obvio mas reconocido durante los recorridos, de esas veces que el suplente resulto con mas brillo y simpático que el titular.

Al día siguiente de esta numerosa caminata la candidata a la diputación por el distrito XII Iveth Bermea se reunía con los medios de comunicación para informarles sobre su propuesta para legislar para las personas con discapacidad para evitar que estos sean marginados del ámbito laboral.

Vaya que la madre naturaleza le jugó una mala pasada a la alcaldesa de Reynosa Maki Ortiz quien se prestaba a celebrar el Día del Maestro en un evento programado al aire libre con docentes de la localidad y pues alguien no está haciendo su chamba ya que no le avisaron de la alerta de tormenta que se avecinaba a ese municipio y que azoto a la región, precisamente cuando iniciaba el festejo pues les cayo un aguacero, que obligo a la suspensión de la celebración,

filtrandose la lluvia en la carpa instalada, y debido a lo copioso de la lluvia el lugar se comenzó encharcar, por lo que parte de los invitados terminaron parados arriba de las sillas.

Pero el mas balconeado fue el titular de Protección Civil del ayuntamiento de Reynosa, mismo que se encontraba en el festejo que se ofrecía a los maestros, ya que ante el riesgo que existía de fuertes lluvias bien se pudo preveer para organizar el festejo en un lugar cerrado.

Y ya para cerrar columna, vaya sorpresa que se dio el dia de ayer, cuando la mismisima suegra del gobernador de Tamaulipas y madre del delegado federal Jose Ramón Gómez Leal, la señora Graciela Leal de Gómez visito Rio Bravo para refrendar su compromiso con la Cuarta Transformacion y por supuesto con los candidatos de Morena, participando en el festejo que se ofreció a las madres y a los niños.