Conceptos

A menudo me recuerdas a alguien! Santa Lucía.

Por Edelmira Cerecedo García.

No soy estadista, ni economista, ni aeronáutica, ni periodista creo, pero al final del día sólo sé que soy Mexicana, soy Tamaulipeca y vivo en una ciudad donde actualmente la economía no está para andar pensando en que aeropuerto ir a tomar un vuelo.

Y ése es el maldito problema del todo, una consulta, qué no sé de dónde salió el dinero para está, con una corrupción bastante notoria y bajo un régimen de Gobierno que aún no nos gobierna pero muchos mexicanos ven ya cómo único.

No da miedo, da lástima, tanta cerrazón de un grupo de personas que ni siquiera se pueden dar cuenta del retrasó que produce no tener una agenda gubernamental que respete las obras y decisiones que ya han sido tomadas, y no, es obvio, creer que es más fácil tirar a la mitad una obra porque ya no les parece, o por qué un grupo de cuates empresarios se van a hacer más ricos, y mejor qué se frieguen y que se hagan ricos otros.

Vaya manera divertida de creer que es lo más democrático poner en manos de una ciudadanía que por desgracia no tiene idea de la realidad con la que se concesa un proyecto.

¿Y entonces para qué quieren a los Senadores y Diputados? Digo si la gente decide mejor, ósea el pueblo está más capacitado para esto, pienso si todas las situaciones de Gobierno se van a poner en una boleta en todo el País, cuándo no todos los estados ni municipios tienen su misma problemática o circunstancia apegada a lo que se tiene que definir.

No podemos opinar si amplían un puerto en Nayarit por qué no sabríamos qué onda? Ni podemos opinar sobre hacer una refinería en un desierto, no más por qué en una encuesta dicen que si se puede?, en serio, ¿es así cómo se escribe la historia?, ¿es así como se define la esperanza?.

No lo creó, más bien estamos en una etapa dónde para empezar, estamos escuchando a alguien sin qué todavía tome el poder, y creo que es hora de que Peña Nieto haga una consulta y nos pregunte si queremos otro mes más de sobresaltos y temores al futuro o mandamos a López Obrador a una terapia curso para que nos gobierne con la realidad que merece el ser Presidente y conducir un País, mismo que no se puede hacer mientras caminas y te detienes a gritar ¿oigan comemos o no comemos? Cuándo todo mundo está pasando hambre.