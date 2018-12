AL VUELO-Bulo

Por Pegasso​

A partir de hoy dejará de publicarse esta columna.​

Me voy. No aguanto más al Jefe de Redacción. Cada vez que digo algo, ahí está él corrigiéndome (Nota de la Redacción: Tú mismo te pones la soga al cuello, güey).​

Haiga sido como haiga sido, ya me cayó gordo y he enviado un memorándum al Director para despedirme definitivamente. ​

Además, ni sueldo me pagan.​

Pero antes de escribir mis últimas frases en este espacio que tan gentilmente me facilitaron en los cuatro años previos, debo decir que llegaron a mi correo electrónico una serie de informaciones que yo considero como bulo, también llamado hoax en inglés; es decir, una falsedad articulada de manera deliberada para que sea percibida como verdad.​

La primera se refiere a la campaña que inició el Pejidente AMLO para evitar que se sigan robando gasolina los empresarios disfrazados de huachicoleros o los huachicoleros disfrazados de empresarios.​

Me dicen que ya hay soldados rodeando el Complejo Procesador de Gas Reynosa y que nadie puede entrar ni salir, sin ser detenido y enviado a México bajo sospecha de robarse el hidrocarburo. En el correo se incluyó una foto medio borrosa donde se ven varios militares que detienen un vehículo tipo pick up.​

La segunda es la supuesta invitación que hizo el Gobierno de Estados Unidos para que todos los migrantes centroamericanos que quieren asilo en ese país puedan entrar por el puente internacional de Reynosa, donde se les atenderá de manera expedita y diligente, sin decirles nada ni hacerles cara de fuchi.​

Una tercera información de la cual se afirma que es completamente verídica, es la autorización que emitió el Gobierno de la República para que a partir del mes de enero las empresas que estén interesadas en invertir en un megaproyecto con casino, hotel, campo de golf, centro comercial, cines y restaurantes ingresen sus propuestas.​

De entrada se sabe que ejecutivos del Circus Circus, el Bellagio, el Cesars Palace, el MGM y el Mandalay están dispuestos a entrar a la puja.​

La inversión base será de 300 millones de dólares y la extensión del terreno debe superar las 100 hectáreas.​

Por último, y dado que las redes sociales han tenido un enorme auge y las ventas de los dos principales periódicos de Reynosa, El Maraña y La Prensada han caído estrepitosamente y han hecho un despido bárbaro de personal, los propietarios de los rotativos, Irlando De Anda y Feliciano García han decidido fusionarse para crear uno solo.​

En lo que no se ponen de acuerdo aún es en el nombre.​

No me gusta poner en duda los datos que me aportan mis informantes porque sé que son personas serias, pero me da la impresión de que quieren hacerme inocente.​

Por cierto, todavía deberán aguantarme algunos añitos más, incluyendo el Jefe de Redacción.​

Termino con el refrán estilo Pegaso: “Cándida colúmbida que accediste a ser sorprendida”. (Inocente palomita, que te dejaste engañar).