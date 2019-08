CORRESPONDENCIA

A pesar de las contras, es Gerardo Peña…

Por José Luis Castillo

Simplemente sucedió lo que para todos era un secreto a voces, solo era cuestión de tiempo y cumplir las formas que establece la Ley para que Gerardo Peña Flores, recibiera la constancia que lo acredita como diputado plurinominal y el próximo Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas, a pesar de la campaña en contra que desde la Unidad de Comunicación Social del legislativo le han hecho para favorecer a Arturo Soto y la misma Pilar Gómez.

En las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PAN, Peña Flores, recibió el pasado miércoles el documento que lo acredita como diputado local para la LXIV legislatura y cuya única diputación plurinominal de ese partido correspondió a quien muchos le ven futuro como candidato a gobernador, aunque hay que aclararlo, aún falta mucho para entrarle a ese tema.

Es un hecho que el ex Secretario de SEBIEN, llegue a presidir la Junta de Coordinación Política, por muchas cosas, principalmente, por la amistad que le une con quien manda en Tamaulipas; desde ahora, Peña hace una convocatoria a todos los institutos políticos y a las fuerzas políticas a cerrar filas en torno a Tamaulipas, ¿apoco le queda duda de que sea el bueno?

Y le decimos que es un hecho porque fue el mismo Senador de la República Ismael García Cabeza de Vaca, quien reveló la noticia de tener conocimiento de que el PAN, le dio la facultad-dice él-de ser el coordinador de la bancada de Acción Nacional en el Congreso, por eso nos extraña que desde las oficinas de prensa del legislativo a través de su titular, le jueguen las contras y hagan alianzas en contra Peña, promoviendo además a dos legisladores que hasta muy modosos estuvieron en la entrega del documento a quien será su coordinador.

Así es como a partir de ya el proceso de entrega recepción empieza a llevarse a cabo en el poder legislativo y el diputado plurinominal reynosense deberá nombrar a sus representantes para que se enteren de todos y cada uno de los procesos administrativos que ahí se realizan, sobre todo en las áreas donde se manejan recursos económicos, como la tesorería y el mismo departamento de Comunicación Social, con los ya famosos “convenios” de hasta 50 mil por mes, que ahí existen desde el inicio de esta legislatura, principalmente con un medio de la tres veces heroica, ya le contare.

Harto interesante cuando dice: “No les vamos a fallar, les vamos a cumplir todos y cada uno de los compromisos que hicimos en campaña, nosotros no vamos a presentar ocurrencias, vamos a presentar acciones posibles, cumplibles”, mensaje con dedicatoria a Glafiro y al pirrurris.

Hay que decirlo Peña, se coloca como uno de los posibles gallos para lo que viene en el 2020, aunque para ello requerirá de un trabajo en equipo y de verdaderos estrategas que mantengan en un principio su permanencia sana en los medios y después hagan crecer su imagen, acción que vemos muy difícil si las cosas continúan en ese poder como hasta ahora y lo que es peor, en manos de un ignorante.

De manera que en el reparto de la pluris y por asociación ideas le diré que MORENA, es quien acapara el mayor número de plurinominales en la persona de Guillermina Medina Reyes, Roque Hernández Cardona, Carmen Lilia Cantú Rosas Villarreal, Eliud Osiel Almaguer Aldape, Susana Juárez Rivera, Ulises Martínez Trejo, Esther García Ancira, Rigoberto Ramos Ordoñez y Edna Rivera López, de quienes se espera un trabajo decoroso en la próxima legislatura, a ver si de verdad asumen su papel de oposición y defienden los intereses del pueblo.

El PRI, no es novedad el “agandalle” de siempre, llegan por la vía pluri, Yahleel Abdalá Carmona, actual administradora de ese partido político, porque la verdad, ni a presidente, ni a líder llegó; Florentino Aron Sáenz Cobos, empleado permanente del PRI y María Olga Garza Rodríguez, recomendada del CEN nacional.

Por Movimiento Ciudadano llega Laura Patricia Pimentel Ramírez, de quien se espera mucho ojalá no decepcione a sus electores y asuma un papel decoroso, pero sobre todo en defensa de los derechos de sus representados.

2.-Bien por la Sub Secretaria de Educación, Magdalena Moreno Ortiz, cuando dice que solo alumnos con un 9.5 pueden ser candidatos a obtener una Beca Tam. Tomando en cuenta que existen muchos de ellos en las instituciones educativas a quienes se debe de seguir motivando para que mantengan su nivel educativo.

Ahora ya no se darán al por mayor o a cualquier alumno, se trata de apoyar a quien se esfuerza por orgullo o necesidad de obtener buen promedio, fuera de recomendaciones o padrinazgos para agenciarse ese dinero, por cierto, criterio que se debería aplicar en las famosas becas CONACYT, dinero que se agencian unos cuantos aun cuando uno de los requisitos es que el estudiante no trabaje o tenga ingresos y dedicar tiempo a la investigación, no hacen ni una cosa, ni otra, cuestión de investigar…

Mi correo joseluis_castillogtz@hotmail.com