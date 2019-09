T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

¿A qué intereses obedece el senador Monreal?

POR LO QUE se vislumbra “en escenario político Estatal”, respecto “a la solicitud de desaparición de poderes en Tamaulipas y Guanajuato”, eso en primer término es inconveniente para el país, como lo expresara la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero. Y por lógica, es importante señalar que este escabroso tema, deja entrever que, de por medio hay muy fuertes intereses políticos y económicos, en los que, “como principal antagonista é instigador” aparece el Coordinador de los Senadores de MORENA Ricardo Monreal Ávila, a quien, el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, “deberá abordar é increpar”, a fin de que, como jerarca nacional en el país, le haga saber Monreal ¿a qué intereses obedece?. Ahí está la clave.

PORQUE desde un punto de vista neutral, las confrontaciones políticas suscitadas en los últimos días, provocadas por el Representante Parlamentario de Morena, “no es lo que México necesita”, eso debe entenderlo Monreal Ávila, porque en el ejercicio público de un país subdesarrollado, como el nuestro, “las guerras intestinas”, más que fortalecer al país lo desgasta y además eso a nada bueno conduce, porque si analizamos de manera profunda, este tan sonado caso, podremos darnos cuenta que, México sobre todas las cosas, requiere de crecimiento y desarrollo, para evitar seguir estancados en lo socio-económico, eso, sin más preámbulos, es lo sensato, cauto y metódico.

PORQUE DEBE recordarse que Monreal, desde que llegó al importante escaño parlamentario que ostenta, allá donde se aduce que, “LA PATRIA ES PRIMERO”, fue quien inició “la hostil guerra política” contra el Gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, porque en videos, que en aquel entonces, él mismo subió a redes sociales, “le dirigió una serie de improperios” al mandatario tamaulipeco, detalle por el cual, la postura del Senador Monreal, deja como explicación que, tras bambalinas, “lo mueven intereses mezquinos”, a los que se supone está obedeciendo, pasando por alto, la investidura del Presidente de la República.

HAY QUE RECORDAR que MONREAL, “al verse evidenciado”, tras imponer finalmente al ex líder minero y también Senador Napoleón Gómez Urrutia, “como representante de los obreros” de plantas maquiladoras en Matamoros y en todo el norte del país, por “aquella bronca fraguada” con su amiga la Lic. SUSANA PRIETO TERRAZAS. El Senador Monreal, decidió retirarse de Tamaulipas, pero éste en ningún momento cesó en su erróneo propósito de seguir confrontando con el Gobernador García Cabeza de Vaca, enviando para ello, a su suplente “el perro pantorrillero” Alejandro Rojas Díaz Durán, quien atendiendo instrucciones de Monreal, continuó con la misma tónica o táctica de guerra sucia contra el gobernante tamaulipeco.

Y DEBIDO a las “burdas estrategias de la mezquina guerra”, contra el Gobernador del Estado, instrumentadas por Alejandro Rojas, para intentar, desestabilizar al estado, a éste “nada le cuajó” y por esta razón, Díaz Durán, no le quedó más que, regresar derrotado a México “con la cola entre las patas”, dicho de otra forma, “el tiro le salió por la culata”, porque nada de lo que, le prometió a su patrón Monreal Ávila, pudo concertar, pero aun así, desde México, el rastrero del “perro pantorrillero”, continuaba ladrando, “enviando videos en redes sociales”, para nuevamente, intentar denostar la figura del Gobernador, pero los Morenos Monreal y Rojas, lejos de que causarle daño al Ejecutivo Estatal, más lo fortalecieron, como igual sucede ahora, “que los tamaulipecos, continúan apoyando de manera irrestricta, a quien dirige los destinos de Tamaulipas, por el mejor de los senderos.

POR SU PARTE, el Presidente de la República, ha expresado que, “a nadie se le hará víctima por cuestiones políticas”. Con eso, “más claro ni el agua”, al menos, así lo confirman analistas políticos en diversas partes de la geografía estatal y nacional, que saben que, “Monreal y su gavilla de pendencieros”, más que ayudar al mandatario mexicano, por todos los rumbos del país, le andan causando evidentes problemas políticos. Eso ya, ha empezado a generar que AMLO, “abra bien los ojos” y ponga a su subordinado MONREAL en su lugar, quien por lo que se ve en el escenario, “trae muy arraigada y muy en serio” la ambición de primero apropiarse de MORENA a través de Rojas y segundo, continuar manejando “a su libre antojo el Senado” y tener todo preparado, para llegado el momento, convertirse en el sucesor de López Obrador y sino pues “el tiempo es que os habrá de dar la razón”.

¿A QUIEN OBEDECE Monreal?, eso es lo interesante, eso todo mundo lo comenta allá en la ciudad de los palacios, porque Monreal, para nada esconde, su ambición de ser Presidente de México y por ello, “anda alborotando a raudales” a los integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado y en el Congreso de la Unión y él, consolidarse como líder político nato, eso nadie lo dice, pero es evidente. Y si no se le pone la debida atención a este relevante tema, tengan la plena certeza que, Monreal, cuando menos lo esperen “SE BRINCARÁ LAS TRANCAS”. Por esta razón, busca afanosamente reflectores, porque sabe que muchos de los mismos Morenos, “no le harían caso, por no traicionar” al Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. Así es que, “aguas Morenos”, porque no olviden que “el que persevera alcanza” y Monreal anda perseverando…¿o no?.

MAYORÍA DE TAMAULIPECOS, APOYAN AL GOBERNADOR CABEZA DE VACA

Y SI LOS Senadores de Morena, insisten en “la desaparición de poderes” en Tamaulipas y Guanajuato, debe quedarles claro que, primero que nada, el senado, tiene la facultad única “de solicitar” lo que pretenden, PERO HASTA AHÍ. Porque en el marco jurídico, “el Senado, no es el órgano legislador facultado”, para tomar la decisión final del burdo proyecto, que impulsa de manera grotesca “el cabecilla de la banda” de Morena Ricardo Monreal Ávila, quien se aferra a lograr su objetivo.

PERO EL GOBERNADOR de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, tiene un apoyo irrestricto entre el contexto ciudadano, porque la encuesta de muy alta envergadura metodológica de (Massive Caller), señala que, 7 de cada 10 tamaulipecos, “le tributan apoyo absoluto” al mandatario estatal. Eso ha sido confirmado. Por lo que, el proyecto político de los Morenos, de imponer un Gobernador interino, “dista mucho de la realidad y ellos lo saben”. Porque un objetivo de esta magnitud, primero que nada, lleva todo un largo proceso, pero además en Tamaulipas, “no hay las condiciones legales para la desaparición de poderes”, como es la pretensión de los Morenos y sino “pal baile vamos”. Porque un cosa es lo que los Morenos quieran y otra, es lo que la ley establece. Por ello, repito, Así o más claro.

Y PARA FINALIZAR, hay que hacer hincapié para señalar que, García Cabeza de Vaca, fue electo en junio de 2016 y asumió su mandato constitucional el 1 de octubre de 2016 y el pasado 25 de septiembre rindió su tercer informe de Gobierno. Es el primer gobernador de oposición que tiene el estado después de 86 años de haber gobernado el PRI. El mandatario es de extracción panista y en 2016 ganó la elección con casi el 54% de la votación, obtuvo una votación histórica en la entidad, en cuanto a número de sufragios alcanzados.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx