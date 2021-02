CORRESPONDENCIA

¿A QUE LE TIRA TAVARES?

El poder enferma y a la buena vida se acostumbra uno pronto, eso le paso a Rodrigo Tavares, que la verdad da pena ajena cuando dice que la Cámara de Diputados debe aprobar una partida económica para apoyar al magisterio que enfrenta esta enfermedad mortal del COVID-19.

Rodrigo, le entiende bien al negocio, a las oportunidades, a la grilla y hasta la forma de hacer publicar sus incoherencias, porque mire parte de lo que le quita a los maestros jubilados por sus “gestiones”, lo dedica a pagar unas cuantas plumas habidas de dinero.

A que le tira Tavares, cuando pide que los diputados aprueben una partida económica para apoyar a los maestros, digo porque si lo que quiere es ayudar a los jubilados debería de empezar por dejar de cobrarles a los incautos maestros que todavía creen en él que hay que decirlo se quedó mal acostumbrado a hacer negocio y obtener dinero a costa de la necesidad de otros.

Tavares es el mismo personaje que consiguió plaza a sus hijos y familiares cercano cuando formaba parte del SNTE, lo peor del caso es que ninguno de ellos tenía título para ejercer ah pero eso sí, les gusta que le digan maestro, es el mismo que cobra por todo a los jubilados y paga para agredir a la institución que le dio de comer por muchos años y que a costa de sus tranzas le permitió hacerse rico.

El Maestro jubilado, regentea y escupe para arriba cuando manifiesta que la autoridad oficial obliga a los maestros a asistir a sus oficinas y direcciones, más aún cuando vía WhatsApp refiere que la Sección 30 no hace nada, cuando sus ganancias salen de esos recursos que obtienen los jubilados producto de la gestión sindical pero insisto, ¿porque no deja de cobrarles y quitarles dinero a los maestros jubilados? Deberás que Tavares, se acostumbró al dinero fácil, a la tranza y al poder.

DOS.-Con hechos y acciones hemos demostrado el amor por nuestra tierra y por nuestra gente reza una de las publicaciones realizadas por el ex diputado local Ciro Hernández, hoy precandidato del PAN a la alcaldía de Altamira.

Y sí coincidimos con Ciro cuando refiere que con hechos y acciones porque desde el Congreso estatal fue uno de los principales legisladores que apoyo a su comunidad con gestiones y acciones legislativas que beneficiaron a su pueblo, no se diga en cuestiones presupuestales.

Ahora y después de una serie de trabas que le pusieron en su camino Ciro, es precandidato y espera los tiempos para iniciar de lleno la campaña política con miras a obtener el triunfo en la elección venidera en donde sabe que la unidad es un factor importante.

Por cierto que nos complace el registro del Doctor Alejandro García Barrientos como precandidato a la alcaldía de Aldama.

El ex sub secretario de Promisión y Prevención de la Salud, además de ex director del centro de salud de Aldama, tiene buena aceptación entre la población de ese municipio ganadero, sobre todo por la relación directa que tiene con la población derivado de su actividad profesional.

Desarrollo y progreso, además de garantías de los servicios de salud es lo que ofrece García Barrientos a los habitantes de Aldama.

Otro Doctor, Moisés Borjón Olvera, se registró como precandidato a la presidencia Municipal de Llera, Moisés antes renuncio a su aspiración como candidato independiente que en un principio de cuentas era su intención.

Hay quien habla de la cercanía y padrinazgo con la otra esquina del poder que lo convenció para abanderar las siglas del PAN en la próxima contienda electoral, aunque hay que decirlo su don de gente y calidad humana le permitió al galeno ganarse el aprecio de la gente y vaya que en el equipo del “Sapo” y su esposa Patricia, ya genero algunas inquietudes la postulación del doctor del pueblo, veremos.

TRES.-Por cierto que MORENA hizo pública la convocatoria para el proceso interno para la selección de candidatos para el Congreso local y las presidencias municipales en donde se esperan sorpresas y sorprendidos, hay que decirlo, como sucedió en él PRIAN.

MORENA, aplico la “democracia” y designará a sus abanderados basados en la encuesta realizada por la Comisión Nacional Electoral, “con resultado inapelable para los aspirantes”, se advierte.

La fecha límite para registrarse en el caso de los aspirantes a las alcaldías será hasta el 7 de febrero, mientras que el 14 de febrero, es la fecha límite para que se registren los interesados en una diputación local y el 21 marzo es la fecha límite para que se registren los aspirantes a sindicaturas regidurías y consejerías.

Mi contacto, [email protected] y jo[email protected]