A QUIEN MÁS LE PREOCUPA TAMAULIPAS ES AL GOBERNADOR

Francisco García Cabeza de Vaca implementó un programa económico para evitar el cierre de empresas y la pérdida de empleos.

Urge la reingeniería del gobierno federal para buscar gobernar para todos y no sólo para un sector de quienes le aplauden.

Alejandro Rojas Díaz Durán: bocón y cobarde. Mario Carrillo le va a ganar.

Todos a clases virtuales para el 2020-2021.

Enrique Rivas Cuellar rendirá su Informe de Gobierno el próximo 3 de septiembre.

COPARMEX Victoria se declara a favor de establecer un programa de salud para combatir la obesidad infantil.

Sin duda el hombre más preocupado de lo que ocurre en Tamaulipas, se llama Francisco García Cabeza de Vaca y es el Gobernador del estado. Y por ello, no es casualidad, el anunció del lanzamiento de un nuevo programa emergente de reactivación económica, dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas formales, de los sectores comercio, manufactura, hospedaje y restaurantero, con el fin de evitar el cierre de negocios y preservar el empleo.

El mandatario tamaulipeco anunció la aplicación de cincuenta millones de pesos para MiPyMEs, “con la finalidad de mantenerlas a flote y evitar a toda costa que cierren, porque una vez que cierra una empresa, las posibilidades de que esta reabra son menores al diez por ciento, por lo que vamos a poner mucho énfasis y “continuaremos haciendo esfuerzos con recursos estatales para impulsar este tipo de programas”, informó en conferencia de prensa el gobernador García Cabeza de Vaca.

Estos créditos se van a otorgar a través de Inversión Tamaulipas, en donde habrán de dispersarse créditos desde veinticinco mil y hasta ciento veinte mil pesos, con una tasa de interés del ocho por ciento, por pago puntual, y un plazo de hasta 36 meses. Los recursos de estos créditos deberán aplicarse para la adquisición de capital de trabajo, es decir, en todo aquello que la empresa requiera para operar de forma continua.

En materia de salud, el mandatario tamaulipeco destacó que Tamaulipas suma ya 3 semanas epidemiológicas a la baja en el número de casos positivos de COVID-19 y personas hospitalizadas en estado grave y muy grave por esta enfermedad, por lo que agradeció a la población tamaulipeca por dar seguimiento a las recomendaciones de salud que ha hecho el Gobierno de Tamaulipas y reconoció también al personal médico y de enfermería que están en la primera línea de fuego “para contener la pandemia”.

Actualmente, en Tamaulipas, la entidad registra 23 mil 017 casos acumulados de COVID-19, 4 mil 126 activos, 17 mil 189 recuperados y 1 mil 702 defunciones. Así como 654 hospitalizados, al 21 de agosto pasado.

1. El respeto se gana y no se exige. Es ésta una verdad por demás incontrovertible. El cargo, o el puesto, no dan el respeto. Eso lo dan los valores y el trato que tengamos por los demás. El cargo, el puesto, el trabajo es pasajero. Hoy estamos, mañana no. Y me parece que ahí el meollo del asunto de porque el presidente Andrés Manuel López Obrador anda enfrentado con muchos. Porque quiere ganarse el respeto a como de lugar, por el simple hecho de ser el presidente de la república, lo que evidentemente no es así.

El respeto hay que ganarlo diariamente, todos los días, con acciones en beneficio de los demás. El respeto no se gana ni con insultos ni con tratar de apantallar, porque es un hecho que el tiempo no detiene su paso, y el cargo terminará, irremediablemente el 30 de noviembre de 2024. ¿Y después?

Y en este ejercicio no se trata ni de grupos, ni de partidos, ni de personas. Se trata de este país, de México, un México que para alcanzar objetivos de bien común hay que trabajar todos, todos los días.

Y de que hay problemas, claro que los hay: y de que hay corrupción, claro que la hay. Igual de corrupto es “el señor Lozoya” que David León y su hermano Pio. Y precisamente, los mexicanos contrataron, los que votaron por él, claro, a Andrés Manuel López Obrador, para que terminara con esos problemas: corrupción, inseguridad, mejorar la economía… vamos, los 30 millones de mexicanos que votaron por él pensaron que López Obrador llevaría al país a otro nivel, a ser más competitivo, a combatir la corrupción, a terminar con la pobreza, pero lamentablemente, esto no ha sido así.

Este gobierno federal ha sido una administración excesivamente parlanchín y poco eficiente en los otros renglones: más de sesenta mil fallecidos por coronavirus, una economía caída, 12 millones de desempleados y un decrecimiento que se espera para fin de año, mayor al 10 por ciento, de acuerdo al dicho de algunos economistas.

2. En el Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA, quien parece que ya “chupó faros” en la carrera por la dirigencia nacional, y anda más que desesperado porque los astros nomás no se le están alineando, es el perrito pantorrillero, Alejandro Rojas Díaz Durán. Para nadie es un secreto que a Mario Delgado Carrillo, lo impulsa el canciller, Marcelo Ebrard Casaubón, mientras que a Rojas Díaz Durán lo impulsa el coordinador de los Senadores de MORENA, el zacatecano, Ricardo Monreal.

Pero como en política no hay casualidades, debemos recordar que Alejandro Rojas Díaz Durán fue empleado de Marcelo, cuando este fungía como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México ocupando la cartera de Turismo. Y son muchas las voces que aseguran que terminaron mal, muy mal, claro, por culpa del bocón y petulante de Rojas Díaz Durán.

En enero de 2012, estando el “Perrito Pantorrillero” en España, en la Feria Internacional de Turismo, desde la madre patria, destapó a Miguel Ángel Mancera como candidato del Partido de la Revolución Democrática a la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México. Ante el dislate político de Rojas, Marcelo, desde México, le exigió la renuncia, por haberse saltado las trancas y anunciar, lo que él no era nadie para anunciar. Y me parece, y esto lo digo en forma personal, Rojas Díaz Durán, sigue sin ser nadie y lamentablemente no aprende de sus errores.

Ante este exceso de soberbia por parte de Rojas Díaz Durán, Marcelo lo obligó a regresar de inmediato a México, pues «ya no tenía la representación del gobierno» y también obligó a Rojas Díaz Durán a que firmara su renuncia, pero el “pantorrillero” nunca más le respondió las llamadas al entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. De ese tamaño es el miedo, terror diría yo, que Rojas Díaz Durán le tiene a Marcelo. Y desde entonces, desde hace más de ocho años, Marcelo no ha recibido para nada a Rojas Díaz Durán.

Y entonces, en línea, en redes sociales, a larga distancia, Alejandro Rojas Díaz Durán se muestra como muy gallito, muy machito, muy valiente. Pero en realidad no, no lo es. Rojas Díaz Durán es un hombre cobarde que quiere asustar con el petate del muerto, lo que evidentemente nomás no ha logrado. Y, por el contrario, en los mentideros políticos se ries de él, pasando de ligeras sonrisas a escandalosas burlas.

Ese es el estilo de Rojas Díaz Durán: lanzar la piedra y esconder la mano. Es un francotirador y mercenario de la política. Y a donde llega siempre termina en confrontación, con todos. Porque primero muy salsa y en persona, tristemente, no pasa de perico perro.

Por cierto, ahora que está muy de moda el combate a la corrupción en el gobierno de la 4T, sería muy bueno que se fueran para atrás para investigar al Secretario de Turismo de la Ciudad de México, Alejandro Rojas Díaz Durán, a quien acusan que, junto al entonces Director General del Instituto de Promoción Turística, Luis Eduardo Ros Martínez, eran tremendos en los actos de corrupción, lo que en el argot del pueblo se les denomina una verdadera joya de la corrupción. ¿Habrá castigo para este par de dos u olvido? Ahí el dato para quien quiera levantar la mano.

3. Hoy todos a clases, bajo este nuevo esquema de educación a distancia. Y todos quienes participan en el sector, poniendo su mejor empeño en el inicio del curso escolar 2020-2021.

Lo mismo desearon lo mejor de lo mejor a los estudiantes, el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, el Secretario de Educación en Tamaulipas, Mario Gómez Monroy y el Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, José Andrés Suárez Fernández.

Desde estas líneas, también deseamos que los niños y los jóvenes de Tamaulipas, y eventualmente los de todo México, logren un año escolar ejemplar y de provecho para ellos y, por supuesto, para su comunidad.

Las autoridades estatales informaron que este lunes iniciaron el Ciclo Escolar 2020- 2021, en su modalidad a distancia, un total de 701 mil 787 alumnos y 34 mil 187 docentes de Nivel Básico.

El regreso a clases y la impartición de contenidos educativos se llevan a cabo a través de 3 medios: televisión, radio estatal e internet, mediante videoconferencias. Priorizando el acceso de todos los alumnos, sin importar sus condiciones socioeconómicas, a los contenidos educativos.

4. En su conferencia de prensa de los lunes, correspondiente a este 24 de agosto, el presidente municipal de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuellar, anunció que el próximo 3 de septiembre habrá de rendir su Informe de Gobierno, pero virtual, desde la Sala de Cabildos. Ahí, ante los medios de comunicación, Rivas Cuellar afirmó que ya trabajan en afinar el documento a través del cual dará a conocer el estado de la administración municipal de Nuevo Laredo. 5. A través de un comunicado de prensa, la COPARMEX Victoria se declara a favor de establecer un programa de salud para combatir la obesidad infantil, pero con una estrategia integral que promueva el diálogo con los distintos sectores económicos y sociales del estado, pero no de simular “soluciones” con prohibiciones absurdas que solo lastiman la actividad económica. Por ello, el organismo llamó al Congreso del estado de Tamaulipas para que no se aprueben medidas que solo dañan el mercado y las libertades.

Es importante -dice la COPARMEX- mencionar que no se está en contra de la prohibición de venta de bebidas azucaradas y alimentos con alto contenido calórico en las escuelas, puesto que esto incluso ya está regulado desde el año 2013, pero nuestro desacuerdo es que se prohíba la venta general en la entidad, más aún, si esto se hace de manera unilateral y sin tomar en cuenta a los sectores involucrados.

Cuando el gobierno Federal y Estatal, presenten un programa de salud, con medidas razonables, ahí vamos a estar las empresas para apoyarlo, pero no apoyamos medidas paliativas que solo pretenden ocultar el sol con un dedo. La medida busca adaptarse justo ahora que más necesitamos apoyar una economía que este año se pronostica tendrá una caída del -10.5%.

