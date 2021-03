T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

¿A UN CAÑONAZO DE 100 MILLONES, SE NEGARÍA MORENA?

X.-Doña Maki, “les anda ganando el Mandado”…!

X.-El Makito, vale que vuela para candidato ¿será?

A PESAR de que, el creador de MORENA Presidente Andrés Manuel López Obrador, ha conminado públicamente a los Ejecutivos este partido, para que se conduzcan con honestidad y transparencia y, “se defina a genuinos perfiles Morenos” para que tomen parte en la contienda electoral del 6 de junio, “esta invitación de AMLO”, al líder nacional Mario Delgado Carrillo, “le ha sido ambiguo, ecuánime e indiferente”, porque este mercenario ex priista, continúa con el programa de “compra-venta de candidaturas”, lo que se confirmaría, si Carlos Peña Ortiz, hijo de la alcaldesa de Reynosa Maki Ortiz Domínguez, resulta finalmente como el favorecido con la citada designación política, designación que hasta el momento, (no se descarta) porque esta posibilidad, en el argot político local, sigue corriendo “como fuego en reguero de pólvora”.

REFLEJÁNDOSE que, “Maki, con un costal de 100 millones en mano”, les anda ganando el mandado. Esto es de negocio y por eso, esta señora le apuesta. Dicen y Claro: ¡con dinero del pueblo!

ES EVIDENTE que, para Mario Delgado y “su jefe político inmediato”, Senador Ricardo Monreal Ávila, es más importante continuar con “la millonaria venta de candidaturas”, debido a que esto, representa un negocio político muy jugoso y por supuesto que, no lo desaprovechar, como ha venido sucediendo, cuya postura, ya ha generado, una muy marcada indignación entre los 10 prospectos registrados que aspiran a ese abanderamiento, para ir por la Presidencia Municipal de Reynosa.

ESTE lamentable suceso interno en el Partido MORENA, fue referido, (aunque no con precisión) por Armando Zertuche Zuani, en la conferencia de prensa que, él como aspirante a alcalde ofreciera el sábado pasado ante los medios de comunión, donde expresó que el proceso para la selección de candidatos “se ha venido enrareciendo”. Más claro ni el agua y para ello, señaló que “ya no debería dársele más largas” a la selección de quien irá por Morena en pos de la Presidencia Municipal, de Reynosa. Y aunque Armando que, “no es santo de mi devoción, ni de muchos ciudadanos” por irresponsable, miserable y gandalla. Ahora, coincido con su inquietud, porque le asiste la razón.

LO ESENCIALMENTE, inapropiado en este interno escenario político de MORENA, es que, Mario Delgado Carrillo y Erasmo González Robledo aquí en Tamaulipas, obvio, por mandato y orden del “jefe tras bambalinas” Senador Ricardo Monreal Ávila, estén apostándole más al flagelo de la corrupción, pasándose por alto o “por el arco del triunfo” el exhorto o la invitación que, repito, públicamente, les hiciera el Presidente Andrés Manuel López Obrador, salvo que el mismo “Amlo esté en el juego” y quiera aparecer que, él no comulga con este acto ilegal que está a la vista de todo mundo, porque recordemos que en política, atrocidades como estas, no se descartan.

MORENA, hasta el momento tiene 10 prospectos o aspirantes registrados que buscan o detentan la Presidencia Municipal. Ellos son: Rigoberto Ramos Ordoñez, Armando Javier Zertuche Zuani, Humberto Armando Prieto Herrera, Nohemí Alemán Hernández, Giovanni Barrios Moreno, Marcelo Olán Mendoza, Claudia Alejandra Hernández Sáenz, Ulises Martínez Trejo y Mauro de la Fuente Arapiz. No apareciendo “como registrado” CARLOS PEÑA ORTIZ. Y si éste jovenazo, hijo de Maki Ortiz, finalmente es el favorecido con la candidatura de Morena a la Presidencia Municipal de Reynosa, esto confirmaría que en “MORENA, la corrupción está muy arraigada”, aunque lo nieguen. Y por obviedad, se estarían pisoteando “los trillados apostolados” de no robar, no mentir y no traicionar.

Y SI EN el Movimiento de Regeneración Nacional, “salen con la jalada” de que los estatutos establecen “sobre la oportunidad para externos”, estaría bien, pero resulta o da la casualidad que, “el tiempo para el registro de aspirantes, ya pasó” porque (feneció el pasado 7 de febrero), lo dijo el mismo Armando Zertuche en la conferencia. Y si los, altos mandos de Morena, le están dando largas a la selección del candidato a Presidente Municipal por Reynosa, (en lo que también hizo hincapié Zertuche), esto deja entrever que MARIO DELGADO, por atención a la instrucción del Senador Monreal, “está incurriendo” indebidamente, en el tema de los tiempos, detalle por el cual repito, Armando refirió que esto “ha venido enrareciendo la contienda interna”.

Y YA QUE HABLAMOS de “cosas raras”, tenemos que señalar con índice de fuego que, “en Morena, la corrupción prevalece”, ya lo hemos dicho, porque en esto, los hechos lo plasman y si no, yo me pregunto: ¿Por qué se está buscando acomodar, a Carlos Peña Ortiz, el hijo de Maki? y sea éste, el candidato a alcalde por Morena, detalle que refleja que, Mario Delgado, a través “de su agente de ventas” Diputado Federal Erasmo González Robledo, tienen con mayor empeño que “continuar con el millonario negocio de la venduta de candidaturas”.

SIN EMBARGO, quiero decirles que, lo que viene sucediendo “al interior de Morena”, no es cosa de otro mundo” esto es normal en los escenarios políticos de México. Pero si en Morena, se mofen argumentando que, “no son corruptos” mejores que se quiten la máscara o la careta y “no se hagan los santurrones”, porque, los que traen en manos la oferta de candidaturas, son gentes o “delincuentes de cuello blanco” que proceden del PRI. Y por esta razón “Rigo, Zertuche y demás aspirantes, “ya se pueden ir olvidando de la aspiración política que detentan. Porque bajo el flagelo de la corrupción en Morena, el bueno para ser el abanderado a la alcaldía de Reynosa “SERÁ EL MAKITO” porque su señora madre, Maki Ortiz, “trae conque comprarle $$$$ la candidatura a su vástago”. Para obviamente, “ella, ser el poder tras el trono”.

Y sino ¡pal baile vamos!

Por hoy es todo y hasta mañana.

