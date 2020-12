LETRAS PROHIBIDAS

Abandona Yahleel al PRI…

Clemente Zapata M.

Escándalo hizo Yahleel

tras al PRI abandonar,

a Melhem hizo enojar

y le “reventó” la hiel…

¿Se pintará hoy de azul

para próxima elección?

se debe dar atención

al tinte pa’ su curul…

Hasta las tres de la tarde con 40 minutos, del domingo 27 de diciembre, dentro del Comité Directivo estatal del Partido Acción Nacional no había nada oficial sobre entregar la candidatura a la Alcaldía de Nuevo Laredo a YAHLEEL ABDALA CARMONA.

Una fuente de alto nivel del Comité panista, me aseguraba, vía telefónica, que hasta esa hora todo era “puro ruido”; aunque no descartaba una sorpresa en los días subsecuentes.

Fue el diputado de Acción Nacional MANUEL CANALES BERMEA, quien vía telefónica confirmaba —y me permitió citarlo—, que la propia YAHLEEL le aseguró que llegaba al partido azul como candidata a la Alcaldía de Nuevo Laredo.

El diputado CANALES, un cuadro importante del PAN neolaredense en la presente Legislatura, defendía que los nuevos tiempos electorales permitían la creación de “equipos híbridos”, en el entendido de que se valía mezclar las siglas y estructuras de un partido con una figura, en la búsqueda del bien común.

El legislador de Acción Nacional también aseguró que le había dado la bienvenida a YAHLEEL, pero dejaba en claro que se debían respetar los tiempos y ver cómo vendría la convocatoria para la búsqueda de puestos de elección popular.

Por último, el diputado CANALES, siempre atento y todo un caballero, se dijo disciplinado de la línea que dicte su partido —PAN—, por lo que no aseguraba ni descartaba la posibilidad de reelegirse o de ir a otra posición electoral.

En contraparte, quien confirmó la salida de YAHLEEL ABDALA CARMONA del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la tarde de ayer domingo, era el presidente del Comité estatal, ÉDGAR MELHEM SALINAS.

Según MELHEM ya “olía” que YAHLEEL se “peinaba” para el lado de Acción Nacional pues desde hacía casi dos meses el PRI no contaba con ella para fijar postura sobre diversos temas de la agenda legislativa tricolor y, por el contrario, se le vía muy activa en temas de tinte azul.

Uno de los priistas a los que más le dolió el “abandono” de YAHLEEL fue al viejo lobo de mar, el tampiqueño ROBERTO GONZÁLEZ BARBA, quien desde las tres de la tarde de ayer domingo bombardeó a la dama desde su muro de Facebook y en diversos grupos de esta red social.

Bajo el tema “Recordatorio de Auditoría” y subtitulado “Carta Abierta #2”, GONZÁLEZ BARBA hizo una ácida crítica y duros cuestionamientos a YAHLEEL ABDALA, cuando la dama fue dirigente estatal del PRI, lo que permite el “sospechosismo” de que el tricolor le podría cobrar cara esta afrenta en breve.

Para YAHLEEL ABDALA, los motivos de su renuncia al PRI, son presuntamente hacer un bloque correcto contra el Movimiento de Regeneración Nacional, ya que “Morena está haciendo mucho daño, mucho, mucho daño a los ciudadanos… y no aguanta más el país…”.

Cerca de las cuatro de la tarde la propia diputada YAHLEEL, confirmó su renuncia al PRI en su muro de Facebook, bajo el argumento de que: “El bienestar de Nuevo Laredo está por encima de cualquier diferencia política, partidista o personal”; pero sobre su llegada al PAN o la entrega de la candidatura azul a la Alcaldía de Nuevo Laredo no mencionó nada… Pendientes…

~~INVERTIRÁ RIVAS 1,100 MDP EN OBRA.- El presidente municipal de Nuevo Laredo, detalló que el presupuesto autorizado por el Cabildo para el Plan de Obra Pública 2021, es de 782 millones de pesos, de los que se va a destinar el 85 por ciento en pavimentaciones, repavimentaciones, banquetas y alumbrado público. A la cifra mencionada por el alcalde RIVAS, se deben sumar los 380 millones de pesos que el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA destinó para la frontera, lo que en total serían más de mil cien millones de pesos para la obra pública. La mencionada cifra provocará un impacto positivo en la economía local y permitirá a las familias de tener un 2021 alentador. El alcalde RIVAS destacó la importancia de la participación del Colegio de Ingenieros, Arquitectos y de la Cámara de la Industria de la Construcción en cada una de las obras, por lo que ya se hizo llegar a cada uno de estos organismos, el Plan de Obra Pública para que lo conozcan antes de finalizar 2020 dónde se invertirá y el tipo de proyecto en cada sector.

~~SECRETO A VOCES.- Para quienes controlan al Movimiento de Regeneración Nacional en el puerto fronterizo de Matamoros, los planes de contar con la ex alcaldesa LETICIA SALAZAR VÁZQUEZ como prospecto a una diputación federal parece que se les echaron a perder… De boca en boca comentan que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, tiene el “Vo.Bo.” para ir con todo sobre la ex alcaldesa, a quien se le señala, entre otras cosas, de un desfalco por el orden de los 200 millones de pesos, pues desatendió la “invitación” del fiscal JAVIER CASTRO para acudir a declarar el pasado sábado 26 de diciembre… Bajo la mesa se comenta que la dama se ha vuelto “ojo de hormiga” y que no aparecerá, al menos en el corto plazo y por tanto los de Morena tendrá que buscar otro prospecto electoral… ¿Será…?

