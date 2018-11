LA DAMA DE LA NOTICIA

“ABERRANTE Y ABSURDA IMPOSICON “CONSIDERAN MILITANTES PANISTAS A DELEGACION EN MATAMOROS.

ALGUNOS ANALISTAS SEÑALAN QUE LA FIGURA DE AMLO YA SE DESGASTO Y TODAVIA NO EMPIEZA.

SACAN LA CABEZA LOS DIFERENTES PERSONAJES DE DIFERENTES PARTIDOS PARA LAS DIPUTACIONES LOCALES, ALGUNOS BRINCAN, OTROS SE ENVALENTONAN Y OTROS HABER QUIEN LOS TOMA EN CUENTA.

Luego que el Partido Acción Nacional cometiera una vez el absurdo error de imponer personajes como líderes sin el consenso de sus militantes, muchos de ellos se dejaron caer con todo en las redes sociales y nombraron a esta delegación en Matamoros como una “aberrante y absurda imposición.

A poco tiempo de que el proceso electoral se caliente más, esta inconformidad que se pone de manifiesto por parte de los militantes no abona nada a quien desee una candidatura a la diputación local por el partido azul, sobre todo cuando al gobierno estatal en turno le urge tener mayoría en el congreso y con un partido de oposición tan fuerte para competir como lo es MORENA.

RICARDO GONZALEZ GAMBOA, es quien encabeza esta delegación en la cual participan algunos amigos VIP, entre ellos la hija de RAMIRO SALAZAR, una nueva cara que intentan posicionar en política considerando que las otras dos hijas ya se desgastaron.

Otros en su inconformidad expresaron “Principio del formulario Si el creador de la doctrina del partido GOMEZ MORIN, resucitara se volvería a morir de vergüenza, de ver en que se ha convertido el partido por el que lucho”.

“Que lamentablemente que otra vez nos venga a imponer a su antojo y pisoteen a la militancia y no nos den el derecho de nosotros los militantes elijamos a quien queremos como dirigente, qué lamentable que el dirigente estatal fco Kiko Elizondo maneje al partido a su antojo y ponga gente a su modo”, así tal cual ha sido escrito en redes y la verdad es que este sentir ha sido una constante también en el PRI por ello la debacle de este partido en los tres niveles de gobierno.

Las inconformidades de estos militantes tienen nombre y apellido, son gente de carne y hueso, que están aportando al partido, con su esfuerzo, no con su dinero porque quizá no tienen como otros que han comprado los puestos de elección popular que hoy ostentan de este mismo partido claro está, pero si algo sucede en la elección del 2019 nadie tiene la culpa más que las malas decisiones, la falta de acercamiento con la militancia y la falta de atención a estos mismos en el Partido Acción Nacional.

Lo peor del caso es que solo queda el partido MORENA y a menos de una semana de que el Presidente de México, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, asuma el poder, su desgaste ya sido bastante considerable de tal forma que la expectativa no es buena aunque la esperanza continúa.

Su discordancia entre lo que dice una vez y la otra cambia no vislumbra cosas futuras buenas para el país, sin embargo tendrá que volver a legitimarse no con los votos sino con su promesa de erradicar la corrupción como lo dijo tantas veces en campaña.

Legitimar los compromisos que hizo en campaña es lo que le está costando más trabajo cumplir, así que incluso estos dos días de fin de semana habrá votación para los 10 compromisos.

De visita en Matamoros, el escritor, periodista, abogado y analítico político, RAFAEL LORET DE MOLA, invitado por la CONAPE, que dirige en Tamaulipas, ERICKA CONDE, diserto una conferencia la cual llamo “EL ABISMO DEL FUTURO “ante más de 200 jóvenes en la biblioteca del Instituto Tecnológico de Matamoros, ubicado en carretera Lauro Villar; los jóvenes hicieron preguntas sobre su preocupación hacia dónde va la economía y el país en general dirigido por un gobierno de izquierda.

El columnista y escritor de más de 36 libros todos relacionados con el poder en el país, expreso que lo único que pueda cambiar este México, si el nuevo esquema no lo hace son las nuevas generaciones, los jóvenes a quienes como adultos de este tiempo no les hemos podio dar un mejor país.

Entre otras cosas y hablando de política le informamos que quien anda con todo para ser candidato es PEDRO LUIS CORONADO, quien hoy ocupa la CNOP en el estado por el PRI; en las últimas horas de estos días se ha reunidos con operadores políticos y demás militantes de su partido a fin de lograr en Matamoros un escaño como diputado local y con ello lograr el partido tricolor no muera en esta ciudad y se mantenga vivo.

Seguramente el dirigente de la CNOP en Tamaulipas añore lograr la silla de la sexta, lo cierto es que su proyecto no es malo pensando que para poder conseguir el triunfo se requiere de la unidad y no solo de su partido sino de alianzas políticas que puedan sumar factores para lograr un triunfo y con ello mantener estructura y demás que se requiere para mantener un partido vivo.

Por el PRI, PEDRO LUIS CORONADO es el único personaje con intenciones de participar en el proceso próximo, así como MONICA GONZALEZ GARCIA, quien aún no toma la decisión exacta, sin embargo se ha mencionado a otros personajes como COCO CARDENAS, quien este viernes hizo gala de despliegue de dinero para ofrecer comida a los necesitados y con ello aparecer en la palestra política, pero este personaje podría rentarse al mejor postor , que este término no les moleste ante la movilidad política así andan muchos, incluso JUAN B. GARCIA, quien al parecer dice que va por la libre pero lo cierto, nos comentan que anda coqueteando con MORENA, incluso su familia toda en el DIF y el cómo proveedor.

Que esto no les asuste cuando la ola de MORENA pase y las aguas vuelvan a su cauce que pasara y para esto no falta mucho tiempo, lo que fácil se construye fácil termina, aunque como dicen muchos la esperanza es la única que muere.

Nos pasan el dato que nuestro amigo ROBERTO LOPEZ CASTRO ya anda operando para el partido azul y bueno el tendrá sus razones pero para quien, acaso ira de candidato suplente a una diputación local ¿cuál será el precio que se ha puesto mi amigo ROBERTO para hacer el cambio? ojala que sea bastante alto considerando que la imagen del blanquiazul en tema electoral no anda muy bien.

Y ya que andamos con prospectos, otro personaje que anda moviéndose en Matamoros aunque es oriundo de esta ciudad es el Dr. HECTOR ESCOBAR SALAZAR, Secretario de Educación en Tamaulipas, seguro va por una diputación local, así como IVETT BERMEA, faltando uno más que aún no se vislumbra, aunque algunos han sacado la cabeza.

Lo cierto es que el PAN tendrá que poner todo su empeño en sacar las diputaciones locales al costo que sea y para ello los que participen en oposición la tendrán más difícil, sobre todo los partidos que no sean MORENA.

Todo indica que las próximas elecciones locales, serán arto frías incluso la ciudadanía podría tener la oportunidad de si nunca lo ha hecho hacer voto cruzado y no nos referimos a la boleta sino a sus convicciones ya que los diputados difícilmente ofrecen una garantía de ofrecimiento, más bien ellos se van al Congreso allá se la pasan, bajan muy poco, difícilmente se sabe lo que hacen, aunque ello no signifique no trabajen.

Cuando van con un candidato a alcalde jala este mismo y se hace la mancuerna pero estas próximas elecciones van solos , así que seguramente habrá muchas sorpresas y las campañas también serán totalmente de personajes más que de partidos, cuidado partidos a quien mandan.

