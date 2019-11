-ABRE OFICINA DE GESTORIA DIPUTADO RIGO RAMOS EN RIO BRAVO

SEÑAL POLITICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-ABRE OFICINA DE GESTORÍA DIPUTADO RIGO RAMOS EN RÍO BRAVO

ESTE INICIO DE SEMANA en punto de las 3 de la tarde EN RIO RBAVO, el diputado local morenista RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ, abre su oficina de enlace ciudadano y gestoría social con miras a llevar la voz de colono, hombres y mujeres del campo asi como jóvenes a las diversas instancias como un gestor incansable de las necesidades más apremiantes que tienen los riobravenses como uno de los compromisos contraídos con su representación.

LEONEL CANTU ROBLES sin duda le hace sombra as u hijo al andarse moviendo en pos de una posición política, pero la verdad es que tal vez al que le interesa es al padre y ex dirigente estatal de los comerciantes organizados FECANACO en Tamaulipas y no a su hijo que se encuentra incrustado en la nómina municipal de Reynosa como responsable del COPLADEM.

A LEONEL CANTU ROBLES se le conoce por muy derechito y bravucón, tan asi que se le puso al brinco a su ex jefe político y probablemente ex amigo, el que manda en el estado y en su partido.

Recordemos que LEONEL CANTU anduvo en el PRI en los tiempos mozos de OSCAR LUEBBERT GUTIERREZ y donde fue un prospecto fuerte a la presidencia municipal.

Hoy por hoy deberá andar pensando en una diputación local o federal mas no se le ocurra en la presidencia municipal porque el grupo que lo revivió políticamente que es el de la presidente municipal MAKI ORTIZ, tiene separada la propuesta para otro personaje en todo caso.

Asi es de que habrá de quedarse con las ganas el secretario de desarrollo económico a quien no s ele ve muy motivado de momento precisamente por las siglas del PAN, acaso podría ir por otro color por su cuenta propia?

El Secretario General de la Sección 30 del SNTE, hizo un llamado a los trabajadores de la educación para no dejarse engañar por falsos redentores, quienes le apuestan al divisionismo, la mentira y la confrontación, al tiempo que publico desde el pasado 3 de noviembre de 2019, la lista de los 225 beneficiados con los equipos de cómputo que se entregaron en una primera fase en la capital del estado.

JOSE RIGOBERTO GUEVARA, dijo que a través de la página WEB de la Sección 30, en la dirección electrónica,https://.snte.org.mx/sección30/vernoticias/680/1/entrega-equipos-computo-trabajadores-educacion, se publica la lista integra de los trabajadores de la educación que de manera democrática, transparente y en estricto apego a la propuesta de sus compañeros de escuela y centro de trabajo fueron tomados en cuenta para el sorteo de estos equipos, en una primera fase, las demás serán publicadas oficialmente de la misma manera.

Remarcó que serán varias las sedes en donde se hará este mismo ejercicio y donde la acción y entrega se hará de la misma manera que en esta capital en donde serán convocados los maestros que han sido seleccionados en este logro sindical que desde hace unos años se había perdido.

Resaltó que gracias a la gestión permanente que realiza el SNTE, la voluntad y disposición del gobernador del estado Francisco García Cabeza de Vaca, se logró la entrega de este tipo de beneficios que son para la base trabajadora y en los cuales se han cumplido todas y cada una de las normas de transparencia y legalidad, para que lleguen a su destino final que son los trabajadores de la educación.

BUEN TRABAJO QUE ESTA realizando la mujer naranja PATRICIA PIMENTEL, DIPUTADA LOCAL POR Movimiento Ciudadano en el congreso del estado en gestiones coordinadas con MARIO RAMOS TAMEZ, diputado federal por el mismo partido político y donde no hay que perderla de vista a la joven legisladora.

ESTE MARTES rendirá informe YALHEEL ABDALA como dirigente del PRI estatal saliente y al parecer será cuestionada por varios consejeros políticos de su partido revolucionario institucional.

Envio mi felicitación por su cumpleaños este dia 10 de noviembre a JUAN MANUEL TORRS GONZALEZ en la capital del estado; YOLANDA VERDUZCO, MIGUEL VILLARREAL, REGINO TORRES, CARLOS LOMAS, JOSE MEDINA, GERARDODOROTEO GARZ RODRIGUEZ Y JULIAN HERNANDEZ.

ASI como este 11 de noviembre a ENRIQUE TORRES MENDOZA, JOEL ROBERTO OLIVARES VILLARREAL, ex alcalde de nva. Cd. Guerrero; YUNAN TORRES NAVAR, SANDRA FRANCO ARAGUZ, TOPILZIN ENRIQUEZ MALDOANDO Y NESTOR LUNA en el sur del estado… Y nos veremos.