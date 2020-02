LA@RED

ACEPTAN LOS NUEVE GOBERNADORES DEL PAN ADHERIRSE AL INSABI

Rubén Dueñas

Ante el virtual riesgo de que el gobierno de la Cuarta Transformación los deje morir de hambre, los nueve gobernadores del PAN que estaban renuentes a adherirse al INSABI, que vino a acabar con el Seguro Popular del PRI, aceptaron sumarse al modelo de salud que promueve el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, a cambio de sus propuestas.

El anuncio de la determinación que tomaron los mandatarios panistas de nueve estados del país, lo hizo el gobernador de Aguascalientes Martín Orozco y a la vez presidente de la Asociación de Gobernadores del Acción Nacional, conocida como la GOAN, noticia que dió a conocer después de la reunión que tuvo con el Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela y el titular del nuevo Instituto, Juan Ferrer Aguilar, entre otras autoridades.

No desconocemos que los mandatarios que de entrada se cerraron a firmar el convenio de colaboración con el gobierno federal, pero presentaron su propuesta sobre el manejo de éste nuevo instituto, del que no conocían ni siquiera las reglas de operación del INSABI, pero por lo que vemos sus reclamos fueron escuchados, de ahí que hayan cambiado de parecer.

“Los nueve gobernadores del PAN decidimos adherirnos al único sistema de salud que va a tener el país para los no afiliados”, dijeron.

El presidente de la GOAN y gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, sobre de los arreglos que hubo con el gobierno de López Obrador, en primer término, dijo que los estados manejarán los servicios de salud y la infraestructura y adelantó que el próximo martes conocerán con detalle las reglas de operación del INSABI.

“La primera variable, remarcó, es que no se centraliza, seguiremos los estados teniendo la operación e infraestructura de cada uno los sectores de salud de nuestros estados”, aseguró Martín Orozco. Como periodistas vamos a esperar que efectivamente así llegue a ser, porque tanta belleza no nos convence del todo.

Dijo que será en Palacio Nacional donde se definirán reglas claras para los distintos fondos económicos, lo que antes era el Fondo de Gastos Catastróficos, los 40 mil millones, “pero en todos los establecimientos tendremos reglas claras en las próximas semanas y la gratuidad será progresiva sobre todo con base en temas presupuestales”, remarcó.

Destacó que la compra de medicamentos quedará en libertad, ya que las entidades federativas decidirán si se suman o no a la adquisición consolidada, pero los gobernadores deberán de atender a los precios de referencia.

De llegar a ser cierto todo esto creemos que es un gran logro de los gobernadores de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo, Yucatán y Tamaulipas, de los que creemos nosotros que el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, es el líder, lo mismo que de la GOAN.

La actitud que asumió un hombre que decidió bajarse junto con su esposa y dos hijos del avión en que volaría también el Presidente Andrés Manuel López Obrador, a Villahermosa, Tabasco, nos parece del todo correcta. “Por mi seguridad y la de mi familia”, dijo a una de las azafatas cuando abandonaban la nave.

Es cosa de un verdadero análisis, de fondo, para que los expertos determinen si hay o no riesgo en volar en el mismo avión en el que va el presidente no necesariamente de México, sino de cualquier otro país. En lo personal sostenemos que si existe el riesgo, porque el mandatario trátese del que se trate, tiene por un lado muchos simpatizantes y grandes amigos, pero por el otro están sus detractores y enemigos contrarios totalmente a su causa o gobierno.

Cabe señalar que ésta no es la primera vez en que alguien se inconforma de viajar en el mismo avión que AMLO, incluso una azafata ha narrado lo complicado que resultan éstos vuelos. “Es horrible que vengan en mi vuelo. La gente no hace caso de las indicaciones, se para de sus asientos, incluso en turbulencias y la prensa no entiende que sus cámaras se pueden convertir en proyectiles en caso que el avión sufra un imprevisto. Espero que nunca viaje con mi familia”, dijo la azafata Alejandra Martínez a la Agencia AFP en febrero del 2019.

“Viaja en clase turista, se fotografía con todo mundo, deja que los besen, abracen o tomen por la cintura. El presidente de México Andrés Manuel López Obrador, hace temblar a policías y azafatas cuando sube a un avión comercial”, agregó.

Los hechos ocurrieron en el vuelo 507 de Aeroméxico en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, sin que hasta el momento ni la empresa ni las autoridades han hecho algún pronunciamiento al respecto de éste incidente, ni tampoco López Obrador ha dicho nada sobre del tema.

En gira por Chiapas y Tabasco el Presidente López Obrador ha sido detenido en distintas ocasiones por habitantes de comunidades pequeñas, entre ellas la de Tamulte de las Sabanas a quienes del prometió que regresaría a finales de marzo porque se tenía que ir “porque ya no hay avión presidencial y todo es a raz de tierra”, aunque llegó al lugar en avión, al igual que lo ha hecho en muchos otros estados. No quiso subirse al avión presidencial, pero, pero, pero viaja en Aeroméxico, eso de que ahora todo es “a raz de la tierra”, no es cierto, que no les cuente las muelas.

Por cierto nos da mucha risa cuando por un lado la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud del gobierno federal dice que México se alista para la llegada del coronavirus. Pero por el otro lado el Presidente Andrés Manuel López Obrador, asegura que en México no debe haber alarma por el coronavirus que ya se extendió a más de 20 países, entre ellos Estados Unidos que es frontera con México.

De buena fuente nos enteramos que la UAT participó en la reunión nacional del Consejo Consultivo del Peraj-Adopta un Amigo, donde se dieron a conocer los avances de éste programa que tiene entre sus objetivos integrar a los universitarios de servicio social en actividades de tutoría y apoyo educativo para alumnos del quinto y sexto grado de Primaria.

El evento se llevó a cabo en la Ciudad de México con la asistencia de representantes de las universidades que integran el Consejo Consultivo Peraj A.C., del que forma parte la Universidad Autónoma de Tamaulipas a través de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Rodhe (UAMRR).

Con la representación de la máxima casa de estudios en el estado acudió el Ing. Jorge Antonio Espíndola Álvarez, Coordinador de Emprendimiento y Desarrollo de la UAM-Reynosa Rodhe y catedráticos del plantel.

Los trabajos se enfocaron en temas como la adhesión del programa UAT-Peraj a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), con la finalidad de tener mayor presencia y sentido de permanencia en las universidades afiliadas a ésta asociación. Y vamos por más.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx