LA@RED

ACLARA GOBIERNO: NO BAJA EL MONTO DE LAS PENSIONES DEL IMSS

Rubén Dueñas

Enterado del fuerte impacto que tuvo la noticia de la reducción del monto de las pensiones que reciben miles o millones de mexicanos de parte del IMSS, de inmediato el Presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa en Palacio Nacional aclaró la versión que seguramente puso a temblar a muchos y en otras palabras nos dejó ver que eso no va a suceder.

“Que no nos confundan, no somos iguales, ¿Cómo vamos a bajar las pensiones de los trabajadores?, Eso sí calienta”, remarcó.

Seguramente preocupado por la interpretación que le dieron a sus palabras los trabajadores que se pensionaron conforme a la Ley del Seguro Social de 1973, los que únicamente recibirían una cantidad máxima de 10 salarios mínimos, creemos que le pidió al titular del IMSS aclarar las cosas.

Durante su intervención en la misma conferencia de prensa el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, dijo que la institución va a seguir calculando las pensiones de las personas que están en éste modelo de transición entre la ley de 1973 y 1997 en 25 salarios mínimos, como se ha hecho durante los últimos años.

“Nadie corre riesgo del monto de su pensión, no se rasura nada, no hay disminución (….) Si me interesa aclarar que se va a respetar el esquema de cotización de todos los trabajadores que están en éste esquema de transición a la hora de cotizar arriba de 10 salarios y remarcó que se les va a seguir calculando a partir de 25 (salarios) por una razón simple, “creemos que es el trabajo de toda la vida de quienes cotizaron con 25 salarios sería injusto reducirlo a 10”, dijo categórico Robledo Aburto.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, asegura que desde el Gobierno Federal y Morena se pretende eliminar a los adversarios políticos al intentar reducir el financiamiento a los partidos, por lo que rechazó la invitación del dirigente provisional de ese partido, Alfonso Ramírez Cuéllar, a reunirse para llegar a un acuerdo.

Es fama que “las guerras se ganan con dinero” y lo confirmamos cuando “Alito” asegura que es necesario invertir en la democracia, haciendo hincapié en que la democracia cuesta, pero cuesta más un gobierno autoritario que no respeta los contrapesos en éste país. “No hay que dejarse llevar por ese discurso”, remarcó en un comunicado de prensa.

Moreno Cárdenas sostuvo que lo que se necesita en un país de pesos y contrapesos, y que se transparenten los recursos públicos como está en la ley, “pero además que se legisle sobre mecanismos de financiamiento privado, con puntual transparencia”.

El perredista Ángel Ávila, que es integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria del PRD, demandó a Ramírez Cuéllar que primero el gobierno federal morenista cese el activismo de miles de servidores de la nación, “quienes son la verdadera estructura electoral de MORENA” y la razón por la que prescindir de recursos.

Por separado el dirigente del Movimiento Ciudadano, senador Clemente Castañeda, también descartó respaldar la propuesta de MORENA de manera aislada, pues “lo que necesitamos es una reforma integral para que el sistema electoral realmente le sirva a los ciudadanos”

Ayer martes el Presidente Andrés Manuel López Obrador dio la tercera y última llamada y de no animarse nadie en los siguientes tres días a comprar el avión presidencial TP-01, va la rifa. Lo que nos sorprende es su terquedad en vender la nave, con lo que como socialista nos dejar que la rifa es su última alternativa para deshacerse del avionzote al que juró que nunca jamás se subiría, porque su mentalidad es otra

“Imagínense que no podemos vender el avión presidencial por ser tan extravagante, por eso tercera llamada, tercera llamada”, (como en los teatros cuando va a iniciar una obra teatral). Si en éstos tres días no se anima nadie va la rifa”, sentenció el primer presidente socialista de México.

Remarcó que su gobierno seguirá entregándole al pueblo los bienes incautados, así como los autos de lujo que hay en la Administración Pública Federal para hacer realidad su política de la austeridad republicana.

Por cierto hoy miércoles en Reynosa rinde protesta al abogado y líder social, Guillermo Gutiérrez Riestra, como coordinador regional de la Visitaduría número tres de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) con base en esa ciudad fronteriza.

Al evento que se llevará a cabo al mediodía supuestamente vienen dos altos funcionarios de la CNDH, entre ellos Edgar Sánchez, fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y diputado federal del mismo instituto, el que como coordinador nacional de las seis Visitadurías de la Comisión, viene a darle posesión a Gutiérrez Riestra a la postre presidente estatal del Colegiado de Familiares de Personas Desaparecidas y ex dirigente por varios años del PRT en el estado. Suerte.

Se habla mucho de que el sector empresarial está apoyando al gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero lo que nosotros vemos es que hay otros organismos cúpulas de los empresarios que no se han sumado a la causa del gobierno de la Cuarta Transformación, entre los que no están, según nosotros, está COPARMEX, CONCANCO y CANACINTRA, entre otras.

Así lo creemos porque apenas escasos días atrás el valiente presidente de la COPARMEX, Gustavo de Hoyos, aseguró que en materia de seguridad es “un mando acobardado” el que toma decisiones en el país. Con eso o más.

Dice la titular de la SEGOB, doña Olga Sánchez Cordero, que la despenalización de la marihuana permitirá a los campesinos la siembra y venta de la planta, lo que a nosotros, como mal pensados, nos hacer creer que los narcos les van a acaparar su producción, por baja o mucha que ésta sea, y de no “capear” van a tener problemas con los chicos malos. Ojalá y no, pero decía mi abue: “piensa mal mijo y le atinas”.

Ahora nos encontramos con que la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano (UATSCDH) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) reanudó las actividades del comedor estudiantil en el Centro Universitario de Victoria , con un módulo integral que ofrece a los jóvenes del plantel una alimentación nutritiva y saludable a bajo costo y acorde a sus condiciones económicas.

La responsable del Departamento de Servicios Estudiantiles de la UATSCDH, Nora Patricia López Arzola, explicó que el proyecto del comedor estudiantil arrancó en el 2018 y para éste semestre se están reanudando sus actividades.

“Está enfocado en ofrecer a todos los estudiantes que lo requieran, una alimentación balanceada, pero además a aquellos jóvenes que por alguna necesidad requieren algún alimento y que esto impacte en su desarrollo académico, y por ende, en su formación profesional”, dijo.

Añadió que el programa funciona como beca alimentaria, identificando a los estudiantes foráneos, de escasos recursos o que tengan alguna necesidad alimentaria especial y luego de un estudio socioeconómico, toman la decisión de si son aptos para ser beneficiarios o no. Vaya nuestro reconocimiento para el señor rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández, por ésta por ésta humanitaria e invaluable labor social, en beneficio del estudiantado de la UAT, nuestra querida Universidad.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx