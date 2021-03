Tendencias

Oscar Contreras

Acude Cabeza a Palacio Nacional

Si Andrés Manuel López Obrador busca que los gobiernos estatales, los partidos y sus candidatos respeten las elecciones, debe cancelar Las Mañaneras, suspender a los servidores de la nación y cancelar sus giras por el pais.

Y es que en sus mensajes siempre lanza críticas y reclamos contra los gobiernos del pasado y esto induce de manera directa a que los ciudadanos cuestionen y rechacen a los candidatos de Acción Nacional y del PRI.

De igual manera, los servidores de la nación realizan proselitismo en favor de MORENA cuando entrevistan a los adultos mayores que acuden a vacunarse contra el Covid-19 y a los beneficiarios de los programas sociales, y de ellos, tienen hasta los datos de su credencial de elector.

Desde luego que en sus giras de fin de semana las aprovecha para atacar a sus adversarios y busca en sus mensajes justificar sus decisiones a favor del pueblo quedando como su salvador.

Así que estaría bien que AMLO se guarde en Palacio Nacional hasta que pasen las elecciones y deje que los candidatos de MORENA luchen solos por sus espacios, ya que dependen mucho de lo que haga y deje de hacer.

Desde luego que para los gobernadores este Acuerdo Nacional por la Democracia que firmaron con López Obrador no será ningún problema cumplirlo, el proselitismo a favor de sus candidatos ya lo hicieron y ahora a ellos, les tocará hacer en sus campañas lo que les corresponde.

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca al acudir a Palacio Nacional a firmar este acuerdo señaló:

«Que se respete también la soberanía de los estados, de nuestras libertades y de algo que es fundamental: La división de poderes”.

Este mensaje y el que otros gobernadores hicieron sobre la necesidad de que el Instituto Nacional Electoral se incluya en la firma de este acuerdo, por ser la máxima autoridad electoral en el pais, es seguro que no le gustó a López Obrador, pero tienen razón.

Finalmente, lo importante de este evento es que el gobernador García Cabeza de Vaca estuvo en esta reunión con López Obrador y con esto, demostró que sigue más vigente que nunca, que los ataques contra su persona no han tenido la veracidad necesaria como para evitar su presencia en los actos de trascendencia y nivel nacional.

Para finalizar, el dirigente de Morena nacional, Mario Delgado, pospuso el destape de los candidatos a la diputación federal y todo indica que también lo hará con los candidatos locales.

Esto puede ser una estrategia para evitar la fractura de los morenistas y desde luego, cuidar que los negocios de las candidaturas se caigan, porque ya vieron que les dejará buenas ganancias.

Ahora sabemos que MORENA se ha convertido en un partido que vende al mejor postor sus candidaturas, que no es el partido que combate la corrupción sino la promueve con mentiras traicionando sus principios. Ni más ni menos.

De salida. Vaya sorpresa que se llevó la diputada Nohemí Alemán, quien había pedido permiso a la Cámara Baja para buscar la candidatura de MORENA a la alcaldía de Reynosa, pero es seguro que no tuvo los recursos suficientes para comprarla y la descartaron de la rifa.

Así que todos aquellos aspirantes que aún creen que MORENA busca gente comprometida con la transformación de México para acabar con los malos gobiernos, pues se equivocan.

Sus principios de No Robar, No Mentir y No Traicionar son parte de la farsa que AMLO montó desde hace casi 20 años y logró engañar a 30 millones de electores que confiaron en su proyecto y ahora sabemos que esto siempre ha sido una vil mentira. ¿Qué les parece?