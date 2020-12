ACUSACIONES CONTRA GOBERNADOR DE TAMAULIPAS TIENEN TUFO ELECTORAL

HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS G. CORTÉS GARCÍA

Cambios en el gabinete presidencial: llegan sólo mujeres. ¿Serán ahora si las adecuadas?

La prima Felipa ¿le metió gol a Pemex, al presidente o a los dos? ¿Y dónde están los culpables?

El Guasón no es traidor… ¡sino desleal!

¿Clases en enero? No: Gómez Monroy.

Artículo contra el Gobernador Cabeza tiene tufo electoral: Gerardo Peña.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inició la semana jugando al ajedrez con su gabinete, y en la mañanera de este lunes anunció estos cambios, así como sus propuestas para organismos autónomos, cuyas protagonistas, todas, son mujeres, quienes se incorporarán a áreas de alta responsabilidad en materia económica.

El principal de los movimientos fue, sin duda, la designación de Tatiana Clouthier como secretaria de Economía, en sustitución de Graciela Márquez Colín, quien será propuesta para encabezar la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI. Y ello no es un cambio menor y, sí, por el contrario, este nombramiento puede significar que Tatiana no las traía todas consigo para ser la candidata de MORENA al Gobierno de Nuevo León y, entonces, había altas posibilidades de que no hubiese ganado la elección. Por su parte, Rosa Icela Rodríguez, asumirá la titularidad de SSPC cuando se recupere del COVID.

También, se nombró a la capitana de altura, Ana Laura López Bautista como nueva Coordinadora General de Puertos y Marina Mercante, y quien sustituirá a Rosa Icela López, quien fue designada titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal.

Adicional, el Senado deberá ratificar el nombramiento de Galia Borja Gómez, como subgobernadora del Banco de México e integrante de la junta de Gobierno. Actualmente, Galia es tesorera de la federación, por lo que será sustituida por Elvira Concheiro, propuesta que deberá ser ratificada por la Cámara de Diputados.

Asimismo, también el nombramiento de Graciela Márquez Colín será enviado al Senado para que se integre a la Junta de Gobierno del INEGI, dado que actualmente es secretaria de Economía.

En su mañanera de este lunes, López Obrador, tras anunciar dichos cambios, aseguró que las cinco mujeres comparten el rasgo de la honestidad, y ratificó que está cumpliendo su compromiso de mantener la paridad de género en el gobierno federal.

1. Y hablando de la Mañanera, en el púlpito matutino de todos los días, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con el caso de su prima Felipa Obrador, a quien le “metieron gol fue a Petróleos Mexicanos”, y no a él -al presidente- por supuesto. López Obrador señaló que ante los contratos entregados a su prima hermana, Felipa Guadalupe Obrador Olán, y que suman más de 365 millones de pesos, se debe de actuar de conformidad a la ley, pero acusó que a pesar de que él – el presidente- ordenó no entregarle ningún contrato, en la empresa productiva del Estado no se dieron cuenta o hubo omisión a su orden. ¿Sí? ¿Enserio? Más vale creerlo que averiguarlo, pero lo importante es que quien “no se dio cuenta” u “omitió la orden presidencial”, sufra las consecuencias de su desacato. ¿Cárcel o inhabilitación? Creo que debe haber consecuencias inmediatas para quien se pasó la orden presidencial por el arco del triunfo, para que quede constancia de que las órdenes presidenciales se cumplen y punto. 2. En su colaboración de hoy, Don Lupe Díaz acusa a Héctor Garza González de desleal y no de traidor, lo que asegura el tecleador, le costó su salida de la Secretaría de Gobernación, al sentirse con los merecimientos suficientes para ser nombrado secretario en lugar de la ministra Sánchez Cordero. Y sí, suena lógico. El hombre anda desatado, cuando lo vemos moverse por todo Tamaulipas, simulando que encabeza su segunda campaña a Gobernador. 3. El Secretario de Educación de Tamaulipas, Mario Gómez Monroy, adelantó un dato que, me parece, es revelador de la situación que estamos viviendo en Tamaulipas y en México. Dijo el funcionario que, debido a las fiestas de diciembre, y con ellas la posibilidad de un rebrote de Covid-19 en enero, lo más probable es que durante ese mes no se dé el regreso a clases presenciales.

Gómez Monroy señaló que, desafortunadamente, no hay una fecha para el regreso a las aulas, toda vez que el clima frío se presta para la proliferación de enfermedades respiratorias y la población continúa sin cuidarse, por lo que los casos de Covid-19 siguen en aumento. Ojo. Hay que cuidarnos de más, cuidar a nuestras familias y a nuestros amigos. Y si ya nos hemos mantenido tantas semanas en cuarentena, sigámoslo haciendo los próximos meses. Es una cuestión de vida. Tomemos conciencia esperando pronto regresar a esa normalidad tan esperada por muchos.

DESDE LA REDACCIÓN. La mañana de este lunes, Desde la Redacción, conversamos con el Diputado, Gerardo Peña Flores, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas. Al hablar sobre los avances del Congreso de Tamaulipas a lo largo de este 2020 y los retos para el próximo año 2021, el legislador tamaulipeco asumió que este año, a pesar de la pandemia, los diputados por Tamaulipas han hecho un gran trabajo legislativo, pero también de territorio, en donde acabaron con el mito de los diputados golondrinos y se transformó en diputados que si hacen por la gente. En otros temas, Peña Flores sentenció que el artículo publicado este fin de semana por la revista Proceso tiene, indefectiblemente, un tufo electoral. Y si, eso es un hecho. Pero más que para 2022, donde MORENA intentará maniobrar para llevar al discípulo de Ricardo Monreal, Rodolfo González Valderrama, hoy titular de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación a la silla principal del Palacio de Gobierno de Ciudad Victoria, lo que se ve muy complicado, dado el desconocimiento de los tamaulipecos sobre este personaje.

No. A mi en lo personal, me parece que el objetivo de estas intrigas e insidias, tienen como objetivo zancadillear al hoy Gobernador de Tamaulipas, porque ha asumido el liderazgo del PAN y de los gobernadores Aliancistas y, como Cabeza de Vaca se crece al castigo, así lo ha hecho a lo largo de su carrera política, quienes hoy detentan el poder federal no quieren correr el riesgo de tener que enfrentarse con él en la boleta electoral. ¿Miedo? Mmmmmm… Quizás no, pero su “puritita precaución”.

Gracias por recibirnos. Sus comentarios son bien recibidos en nuestro correo electrónico [email protected]. Y también estamos en Twitter @MXCarlosCortes.

HIPÓDROMO POLÍTICO D.R. 2020