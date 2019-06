CLARO Y DIRECTO

ADIOS A LAS REMORAS O COMODINES PRD, PT Y PVE

GERARDO PEÑA FLORES PODRIA NO SER DIPUTADO

TRES PARTIDOS POLÍTICOS DEJARAN DE CONTENDER EN LAS PRÓXIMAS CONTIENDAS ELECTORALES, NOS REFERIMOS AL PRD, PT Y PARTIDO VERDE ECOLOGISTA, TODOS ELLOS ACOSTUMBRADOS A REMAR A FAVOR DE LA CORRIENTE Y EN CONVENIO, DESDE TIEMPOS PASADOS ESTOS PARTIDOS FUERON los que se alquilaron, perdón, se acostumbraron a recibir indicaciones deeee, para dividir, perdón, concientizar, a los votantes de que eran la mejor opción sabedores de otra cosa.

EN FIN, YA NO LE COSTARA AL ELECTOR SU PERMANENCIA EN LAS CUESTIONES ELECTORALES, Y VAYA QUE, SI COSTABAN ESTOS PARTIDILLOS, ya que siempre fueron los mismos actores los que se rolaban los puestos y candidaturas, si no pregúntenle al verde y su pandilla.

LO CIERTO ES QUE EN ESTAS ELECCIONES NO LOGRARON EL 3% DE LA VOTACIÓN, LO QUE LES PERMITIRÍA LA PERMANENCIA Y SEGUIR MAMANDO, PERDÓN, MEDRANDO de las prerrogativas que se les daba para su funcionamiento, y esto los borra, los elimina del escenario electoral que se avecina dentro de algunos años.

EN EL CONTEO PRELIMINAR EL PRD APENAS LOGRO EL 1%, EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA, EL 1.8%, Y EL PT, PARTIDO DEL TRABAJO EL 2 POR CIENTO, todos ellos deberían de haber alcanzado el 3 por ciento de la votación, pero ellos sabían desde un principio de que no lo lograrían, debido al pésimo, nulo trabajo que siempre realizaron, y la poca presencia y capital político, solo que son unos excelentes vendedores de ilusiones.

SEGÚN EL IETAM QUEDAN FUERA DE LAS CONTIENDAS ELECTORALES LOCALES, Y A LA VEZ, NO RECIBIRÁN YA NUNCA LAS PRERROGATIVAS PARA LAS PRÓXIMAS ELECCIONES, y no tendrán oportunidad de registrar candidatos, o lo que es lo mismo, hay se ven chavos, suerte para la próxima, que les aseguro no habrá.

EL QUE OBRA MAL SE LE …. ¿COMO ERA?

EL EXCELENTE TRABAJO QUE REALIZO GERARDO PEÑA FLORES EN TODOS LOS DISTRITOS ELECTORALES EN TAMAULIPAS, FORTALECIÓ TODAS LAS CANDIDATURAS Y A LA POSTRE AYUDO AL TRIUNFO DE LOS CANDIDATOS, pero parece ser que si se pierde el distrito 11 de matamoros, el no será diputado, por aquello dela equidad de género, pese a que siendo el primero lista, tal parece que no llegara, ya que perdiendo solo uno de los 22 se aplicaría ese método, y subiría MARIA ELENA FIGUEROA, excandidata a senadora y quien era en la lista la numero 2.

PERO DE AQUÍ AL JUEVES TODO PUEDE PASAR YA QUE SE SIGUE CONTANDO LOS VOTOS, LA MONEDA ESTÁ EN EL AIRE.

