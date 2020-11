T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

ADMITEN “GUILLOTINAZO A TAMAULIPAS”

X.-DIPUTADOS DE MORENA, “TRAICIONAN A TAMAULIPECOS”

LA MENTIRA, “jamás podrá estar por encima de la verdad”. Por ello, ayer tarde allá en Tampico, “el traidor” Diputado Federal Maderense ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, quedó en vergüenza y a la vez, identificado como “un contumaz enemigo” de las y los tamaulipecos, porque a este político, de baja calidad moral, finalmente, (en la conferencia de prensa), “no le quedó más que reconocer y admitir”, haberse consumado “el guillotinazo financiero contra Tamaulipas”, por lo del recorte presupuestal de los más de 7 mil millones de pesos que, en un marco de justicia, fueron reclamados desde un principio, por el Gobernador del Estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, para que esos millonarios recursos, la Federación, de manera directa, los haga llegar a los pueblos de Tamaulipas.

EN CONSECUENCIA, los Diputados Federales de MORENA, aquí en Tamaulipas, encabezados por González Robledo, no les quedó más que aceptar que, en términos reales “si hay un recorte o disminución presupuestal”, lo que en pesos y centavos, PENOSAMENTE, el titular de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Gobierno Federal, NO SUPO PRECISAR, pero reconoció que el 2.1% de reducción al presupuesto del año 2021, reflejan los 7 mil 200 millones de pesos que, “le harán falta a las familias tamaulipecas” para que estas, puedan tener opción a los beneficios de la salud, educación, obra pública, empleos, seguridad pública e infraestructura carretera. ¡Qué lamentable”. ¿Verdad?.

Y TRAS “hacerse bolas” con los números el inerme matemático, Erasmo González Robledo, pidió a los reporteros, “hacer una ecuación financiera”, ¡hágame el favor!. Para obviamente, no dar una respuesta clara, al cuestionamiento del periodista, que sin ser erudito en la materia, “puso al Diputado Federal contra la pared”, porque éste pobre ignorante legislador maderense, con todo respeto, se quedó atónito, al no poder dar “una respeta sensata, a la pregunta precisa”. ¿Cómo la ven?.

Y PARA “colmo de males”, e intentar salir del paso y de la vergüenza, sufrida por estos, el guía de los traidores Diputados Federales de Morena, Erasmo González Robledo, en otra parte de “su embarazosa exposición financiera”, dijo que, “estamos en un COVID 19, y por ello, “a veces se nos olvida” la situación que estamos viviendo en el país”. Y agregó; “desearíamos que la economía de México, no se hubiera visto afectada”, para lograr el crecimiento que pensábamos tener en este año 2020, cuya cuestión hoy más se trastoca, porque “tenemos un 10% del Producto Interno Bruto estimado para este fin de año.

Y TAN MAL andan en materia legislativa y financiera “los traidores” Diputados Federales de Morena que, en contraste a su exposición, en la conferencia de prensa, el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, hoy publica en el análisis titulado “Recursos Identificados para el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021”, que para Tamaulipas, habrá una variación de -3.2%.

OTRO DETALLE que, por nada debemos dejar pasar, sobre este interesante e irrisorio tema es que, el Diputado Federal ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, si, ante los reporteros de la fuente, repito, “se le hizo bolas el engrudo y se puso a trastabillar” en la explicación matemática, imagínese usted estimado y caro lector, que hubiera hecho el negligente legislador González Robledo, “si hubiese sostenido un debate financiero” con el Contador y Presidente de la Comisión de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Publica del Congreso del Estado ARTURO SOTO ALEMÁN. El resultado entre ambos: ¡hubiera sido aún más desastroso” para el político de Morena. Al grado de que, “Erasmo, hubiese salido, por debajo de la mesa”.

TAMBIÉN hicieron hincapié “los Diputados enemigos” de los tamaulipecos que, en materia agrícola, “aun cuando gestionaron evitar recortes”, no tuvieron los argumentos necesarios, para revertir la fatal decisión que para el 2021, agravará aun más, la ya de por su endeble economía de las familias campesinas y del campo en general. ¿ENTONCES, PARA QUÉ SIRVEN, Esta clase de legisladores?, los que de representantes populares, la verdad, no tienen mucho, porque no ofrecen resultados justos y necesarios, para las familias que dicen representar, familias que fueron las que con su voto, los hicieron Diputados Federales

HAY QUE SEÑALAR que, la polémica conferencia de prensa ofrecida, ayer en Tampico por los Diputados Federales de MORENA, “resultó ser un verdadero fiasco”, porque en primer lugar, en un claro marco de cinismo, estos señores aliados del Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, “no trajeron nada favorable” para las familias de Tamaulipas, “haciendo quedar mal al mandatario mexicano!, dejándose entrever que ellos, “solo están al servicio de los intereses del Gobierno de la República y no de los intereses de las familias tamaulipecas”, los hechos así lo confirman.

PARA CONCLUIR, les diré que, en la conferencia estuvieron presentes los Diputados Federales de Morena, Armando Zertuche Zuani (de Reynosa), Olga Patricia Sosa Ruiz (de Tampico), Héctor Joel Villegas (de Río Bravo) y Adriana Lozano Rodríguez (de Matamoros), los que penosamente “ENMUDECIERON”, no solo porque la oratoria les falló. Sino porque, “al no traer nada bueno” para las familias del estado, “como diputados tamaulipecos, le siguen quedando mal a las familias, que votaron por ellos. Y por la clara negligencia de estos: deberá seguirse exigiendo el justo reclamo de JUSTICIA PRESUPUESTAL.

