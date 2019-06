POR ESAS CALLES DE DIOS

# Adrián Oseguera Kernion mantiene un firme compromiso con los maderenses.

# La Cuarta Trasformación en Ciudad Madero bien posicionada, con AOK, “trabajo mata grilla”.

# El rinconcito de Tamaulipas: Cd. Madero suena a nivel nacional, la playa Miramar es su principal fortaleza, el sector turístico avanza de manera considerable, claro que en la Urbe Petrolera los habitantes coinciden con la política pública del Gobierno Municipal que encabeza Adrián Oseguera, dentro de esta Cuarta Transformación

#El Alcalde Adrián Oseguera se dio a la tarea de rescatar los cuerpos de agua del sistema lagunario local con sus respectivos canales, en menos de dos meses realizó limpieza y desazolve a la laguna La Ilusión y Nuevo Amanecer donde el propio Alcalde se subió a un bote acompañado de algunos regidores, directores como varios reporteros para constatar la limpieza que se le dio, repito en menos de dos meses y con una inversión de 4.5 millones de pesos, que viene siendo solo un diez por ciento de lo ejercido por administraciones pasadas… La laguna La Ilusión, cuando Adrián tomó las riendas del municipio, se encontraba totalmente desaparecida, a simple vista el espejo de agua estaba tapado por el lirio o tule además del montón de basura y escombro que contenía pero con la tenacidad y el interés de AOK, repito en menos de dos meses, quedó solucionado, se logró que el espejo de agua del inmenso vaso lacustre volviera a verse muy hermosa; puede darse una vueltecita por la laguna La Ilusión y constate de lo que le comento, mientras gobiernos anteriores se gastaban entre 40 y 50 millones de pesos el gobierno que encabeza Adrián Oseguera, que es parte de la Cuarta Transformación, invirtió 4.5 millones, lo que resulta en una gran diferencia.

# Adrián no descansa, él personalmente recorre y supervisa las obras que se ejecutan por la mañana, tarde y hasta ya en la oscuridad de la noche; por ejemplo, nos comentan vecinos de la colonia Ampliación Las Flores como la señora Yolanda Hernández Robledo, Graciela Hernández García y Claudia Isabel Robles Gomez se sienten muy orgullosas y contentas ya que abordan y platican con el edil y me comentan que nunca un Alcalde las había tratado como Adrián, esa es su principal fortaleza: que personalmente trata con los habitantes de la ciudad.

# Oseguera Kernion mantiene un firme compromiso con los maderenses en materia de infraestructura urbana, muchos arranques de proyectos, inaguraciones de obra pública que no paran en Madero… El sector educativo viene arrastrando un rezago de mas de 20 años, en diferentes escuelas Adrián, repito, se ha dado la tarea de contrarrestar este flagelo como es el que los niños, que al dirigirse a las escuelas, no se llenen de lodo o tierra sus zapatos por eso hace calles que comuniquen a las colonias mas desprotegidas y en las escuelas se construyen techumbres, comedores, módulos sanitarios, bardas perimetrales, entrega de equipos de cómputo y muchos apoyos a los estudiantes como a los profesores. Adrián se da su tiempo en las escuelas que recorre diariamente para platicar con la población especialmente padres de familia, profesores y estudiantes ya que el Alcalde declaró que: “La educación es parte esencial en su gobierno” les dice que no escatimará ni recursos económicos como esfuerzo para que los niños que estudien ahorita en el futuro sean los líderes de México.

# Adrián en días pasados supervisó la construcción del quiosco enclavado en el en la plaza Isauro Alfaro dentro del corazón de la ciudad, donde se le devolverá la identidad a los maderenses y dará vida a la principal plaza de la ciudad, la construcción del quiosco tiene un avance del 40 por ciento a donde se destinan cerca de 9 millones de pesos, incluye accesos dignos, rampas especiales, reforestación de la plaza que se convertirá en el pulmón del centro de la ciudad y la obra del quiosco estará bien cimentada con materiales de alta calidad para que más adelante no vaya querer alguien llevárselo como ya sucedió… Anteriormente el alcalde anunció la construcción del teatro Isauro Alfaro lo que demuestra ha sabido conducir los destinos de la ciudad y logrado importantes cambios en su imagen.

# Adrián es hombre de retos, se dio a la tarea de adquirir 7 camiones recolectores para basura de nacionalidad mexicana, que son propiedad del Ayuntamiento, se ejercieron 14 millones de pesos lo cual representó el 50 por ciento menor registrado que los que adquirió la administración pasada que fueron camiones chinos varios de ellos fuera de circulación por que fueron unidades chafas, pura simulación del ayuntamiento pasado.

# Una de las iniciativas del Alcalde Adrián Oseguera es la Marca VIVA MADERO que se ha convertido en una herramienta de promoción para el municipio que ha registrado crecimiento a nivel nacional y conforme pasan los días le da una identidad joven y es por eso que estas próximas vacaciones se espera arriben muchos más turistas que en años anteriores.

# La Sra. Ana Cristina Organista de Oseguera, presidenta del DIF, camina a lado de su esposo, lo acompaña a la mayoría de los eventos sin importar las inclemencias del tiempo y vaya que en días anteriores el sol no daba tregua pero eso no ha sido impedimento para que ella esté a su lado, tan solo el pasado sábado se movilizaron 4 mil voluntarios a la realización de 120 acciones sociales en pro de familias vulnerables, además colaboraron en la prevención del medio ambiente limpieza, reforestación, actividades de concientización; al frente de esta gran movimiento estuvo la familia Oseguera Organista incluidos sus hijos Ana Paulina, Adrián y Regina acompañaron en todo momento a sus padres ayudando y platicando con los jóvenes de esta gran cruzada del voluntariado municipal en Madero fueron cientos de persona beneficiadas por estas acciones sin procedentes.

# La visión de Adrián Oseguera Kernion y el dinamismo que le ha aplicado a su administración después de 8 meses de un gobierno austero, sin gastos superfluos y siempre pendiente de las necesidades de los maderenses, a leguas se ve el claro compromiso que tiene y que realiza poniendo la muestra a todos municipios de Tamaulipas, que la Cuarta Trasformación la trae en su sangre en Ciudad Madero junto con el que liderea los destinos del país: el presidente Andrés Manuel López Obrador, a Madero, estando al frente Adrián Oseguera a quien le va bien a ocho meses de administración, por eso la Urbe Petrolera progresa en el crecimiento económico y seguirá su curso posicionándose en el plano nacional… Es Cuanto.