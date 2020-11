LETRAS PROHIBIDAS

Advierten “oscuridad” para Victoria

Clemente Zapata M.

Con comercio colapsado

y Covid como amenaza,

se vislumbra fea traza

y con un oscuro lado…

Victoria antesala vive

de grave crisis social,

la “amenaza” es real

con empleo en declive…

La capital de Tamaulipas, la otrora Ciudad limpia, amable y segura, está en la antesala de una crisis social sin precedente, al confluir diversos factores.

Antes de la pandemia por Covid-19, la inseguridad era el cáncer social que devoró suave y gradualmente la vida nocturna de la Capital y que provocó el cierre de una buena cantidad de negocios.

Con la pandemia encima, la Capital ha sido una de las ciudades más golpeadas en cuanto a casos de contagio y muertes se refiere; lo más grave es que el panorama se agudizaría antes que componerse.

Personajes como JOSÉ LUIS LOPERENA GONZÁLEZ, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Victoria, advierte un oscuro panorama para la zona, por el aumento del desempleo.

La pandemia, además de ser una crisis de salud pública, provocó el trágico colapso comercial en amplio sector de la Capital y ello permitió que se “nutriera” el número de desocupados.

La semana pasada, el anuncio de la empresa maquiladora APTIV I de cerrar sus puertas de forma definitiva y “lanzar a la calle” a más de dos mil personas, encendió las alertas del comercio organizado.

La estabilidad social de Victoria está en riesgo, ya que las oportunidades de trabajo son realmente escasas y más en medio de una crisis sanitaria como la que estamos viviendo.

Algunos dueños de negocios que se han mantenido a flote en medio de esta crisis, pintan “oscuro” panorama y advierten que el desempleo aumentará y podría detonar delitos como robo a transeúntes, asalto a comercios y saqueos a casas-habitación.

Ya lo comenté en líneas arriba. Antes de la pandemia la inseguridad traía en jaque al comercio, pero el Covid-19 prácticamente vino a dar la estocada mortal al provocar el cierre masivo y con ello que el desempleo se dispare a cifras alarmantes.

Es cierto, Ciudad Victoria es una zona burocrática y eso significa que buena parte de la población tiene su sueldo y prestaciones aseguradas, pero también es cierto que de los casi 400 mil habitantes no todos tienen como patrón al Gobierno en cualquiera de sus niveles.

Aunque el periodo navideño podría ser una “válvula de alivio” para el comercio, lo cierto es que la crisis sanitaria impedirá que se viva una derrama económica como la de años anteriores.

De plano que a la población capitalina “le ha tocado bailar con la más fea”, al ser golpeada por la falta de servicios públicos e infraestructura, inseguridad, crisis sanitaria, cierre de negocios y desempleo…

La realidad no se puede ocultar cerrando los ojos y aquella Ciudad limpia, amable y segura, para desgracia de quienes la habitamos, están en la antesala de la “oscuridad”; ojalá me equivoque… Pendientes…

~~CANCELA RIVAS POSADAS.- Como una medida para contener el avance del Covid-19 en Nuevo Laredo, el alcalde ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, tomó la determinación de cancelar este año las tradicionales posadas en las direcciones de su Gobierno, por lo que hizo un llamado a las empresas, asociaciones y organismos, a que sigan el ejemplo por el bien de todos. El alcalde RIVAS dejó en claro que no existen las condiciones para llevar a cabo este tipo de celebraciones ya que el número de contagios y muertes por Covid-19 lejos de bajar va en aumento. Aunque el Gobierno del Estado permite las reuniones de hasta 75 personas en salones de fiestas, el Ayuntamiento de Nuevo Laredo tomó la determinación de no realizar fiestas de fin de año y posadas.

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… A los encargados en la zona sur de Tamaulipas, del Movimiento de Regeneración Nacional, se les echó a perder sus planes de llegar al poder municipal en Tampico… Cuentan que cuentan que se desamarraron todos los amarres que habían hecho con la ex alcaldesa de Tampico, MAGDALENA PERAZA GUERRA… También cuentan que la ex priista, ex panista y casi futura morenista, no está en condiciones físicas ni de salud para enfrentar una demanda de tipo penal, por lo que prefiere “guardarse” hasta que soplen otros “vientos” … Peeeeroooo… Aunque aseguran que PERAZA no aparecerá en la boleta electoral, eso no significa —necesariamente— que no operará bajo la mesa… ¡AyWey!

++CUENTAN QUE… Quien anda bien “contentote” es el empresario capitalino, EDUARDO GATTÁS, pues al parecer ya le llegó su regalo de Navidad, es decir que su carta a Santa Claus obtuvo respuesta adelantada… Cuentan que cuentan que ya trabaja muy discretamente en la logística de lo que será su campaña a la Alcaldía de Victoria, porque ya le avisaron que “es el bueno”, por lo que ya anda haciendo lo que será la estructura humana de su campaña… ¡Ay ojón!

++CUENTAN QUE… Entre la clase empresarial y comercial de Ciudad Madero, se vive una grave “crisis de identidad” de cara al proceso electoral 2020-2021 … Cuentan que cuentan que con la casi amarrada reelección de ADRIÁN OSEGUERA KERNION para la Alcaldía, por parte del Movimiento de Regeneración Nacional, y con la presunta “cantada” candidatura de CARLOS FERNÁNDEZ ALTAMIRANO para la misma posición, pero por parte de Acción Nacional, la clase empresarial y comercial se verá obligada a elegir entre “melón o sandía”… También cuentan que los más “avivados” aportarían cinco pesos a uno y dos pesos al otro, para quedar bien con ambos; es decir que jurarán amor incondicional hasta que las votaciones los separes… Peeeeroooo… La realidad es que, en Acción Nacional de Madero, no se ha dado la última palabra sobre la candidatura, es decir que no está definido el “actor principal” de la obra electora… ¡Qué gacho Tacho!

++CUENTAN QUE… La “precampaña” de la alcaldesa sustituta de Ciudad Victoria, PILAR GÓMEZ, “va viento en popa”; al menos así lo aseguran sus “operadores políticos” que llevan poco menos de un mes trabajando en el proyecto… Cuentan que cuentan que tendrán mil 23 millones de pesos de presupuesto para hacer “precampaña” y que dicho recursos se invertirán en servicios públicos y obras, buscando “adelgazar” el gasto corriente… También cuentan que no hay mejor precampaña para una reelección que dar resultados… ¡Yayayái!

