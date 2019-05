DESDE LA FRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

¿Agandalla MORENA dinero para sus candidatos?

Este miércoles, la presidenta del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), MARIA DE LOS ANGELES QUINTERO, declaró ante medios de comunicación que ellos no son autoridad para obligar a la dirigencia de MORENA a entregar el dinero de las prerrogativas para que sus candidatos hagan campaña.

Estas declaraciones se dan en los medios de Ciudad Victoria, al cuestionar a la presidenta del IETAM, sobre supuestas declaraciones de la dirigencia estatal de MORENA, que no entregará dichas prerrogativas a sus candidatos.

QUINTERO, aclaró que el IETAM ha pagado a MORENA 5 millones 674 mil 147 pesos para realizar sus campañas en los distritos de Tamaulipas, dichos pago se hizo en dos partes, uno el 15 de abril, y el segundo, la segunda la primera semana de mayo.

Destacó que ellos entregan el dinero y el partido solo está obligado a respetar las reglas de fiscalización, pero de ahí en fuera ellos saben cómo gastan el dinero.

La presidenta destacó que, aunque el IETAM entrega el dinero para que los partidos lo destinen a las campañas, no puede actuar, solo si existiera una denuncia de algún candidato inconforme.

Esperemos que la dirigencia de MORENA Tamaulipas esté apoyando con recursos a sus candidatos, porque de lo contrario sería bueno que dijeran en qué lo están ocupando, porque en Nuevo Laredo, la queja constante es que no tienen dinero y que están poniendo de sus recursos para hacer campaña.

COMIENZA LA ENCUESTITIS

Faltan 13 días y la guerra de encuestas ha comenzado, en donde todos los partidos políticos se dicen ganadores, bueno, los principales, PAN, MORENA y PRI.

Ayer por la mañana el HERALDO DE MEXICO, uno de los principales periódicos nacionales, publica una encuesta donde el PAN lleva la ventaja en la mayoría de las candidaturas, pero le da su ventaja a MORENA en los distritos donde gobierna el partido de LOPEZ OBRADOR.

Cuando apenas se distribuía esa encuesta en las redes sociales, otro grupo comenzó a filtrar otra encuesta, pero en esta les daban el carro completo a los panistas.

En Nuevo Laredo, el candidato del PRI, HORACIO SEOANE, no quiso quedarse atrás y también subió a las redes sociales un video, donde anunciaba que, de acuerdo a sus mediciones, él se encuentra posicionado en el primer lugar de sus encuestas.

A esto recordamos que la semana pasada, los candidatos de MORENA y sus seguidores, estuvieron anunciando en redes sociales que, en Nuevo Laredo, ellos van arriba en las mediciones, incluso aseguran que van dos a uno por encima de los candidatos del PAN.

Tanto PAN, como PRI, como MORENA traen sus mediciones y claro, a la hora de declarar nadie aceptará que va abajo o arriba, pero eso se va a descifrar el día de la elección, día en que se realizará la verdadera encuesta.

Empezó la encuestitis, y seguramente saldrán más encuestas en lo que resta de la campaña.

ACABA CONTINGENCIA DEL AGUA EN NUEVO LAREDO

Una fuga de agua en una de las tuberías principales de COMAPA, dejo sin agua potable a miles de habitantes del poniente de Nuevo Laredo.

Los trabajos fueron muy difíciles al tratarse de una tubería que estaba casi 7 metros enterrada, lo que provocó que los trabajos duraran muchos días.

Como era de esperarse, la falta de agua provocó el malestar de los ciudadanos, malestar que pudo llegar a las manifestaciones, pero el actuar rápido del alcalde, ENRIQUE RIVAS, logró calmar los ánimos y dio una respuesta inmediata.

Resulta que ni la COMAPA, ni la Secretaría encargada del área de pipas, ni el responsable del departamento del área de pipas, actuaron de manera coordinada para poder atender la contingencia.

Por un lado, la COMAPA (una vez más) no mantuvo informada a la ciudadanía a través de boletines, solo se enviaba pequeños mensajes, pero le faltó estar día y noche atendiendo los llamados de los ciudadanos y explicando lo motivos.

Por otro lado, la Secretaría que tiene a su cargo el departamento de pipas y el encargado del departamento de pipas, no pusieron el interés necesario para atender la demanda de agua, pues las quejas eran constantes y ellos solamente enviaban de vez en cuando una pipa, la cual solo recorría las calles principales de las colonias que no contaban con el vital líquido, pero no las aledañas, además de trabajar solo en su horario normal.

Todo esto provocó que los ciudadanos, al quinto día, llamaran a la manifestación, al no saber para cuándo estaría resulto el problema y al no tener el suministro de agua en pipas.

Todos estos departamentos informaban al alcalde que todo estaba bien, pero ENRIQUE RIVAS se enteró de la verdadera situación y de inmediato se avocó personalmente a dar una solución, envió a personal de la COMAPA a platicar con los vecinos para explicarles la situación real, de la magnitud del problema que mantenía sin agua al sector poniente, y ordenó que las pipas recorrieran calle por calle esas colonias para dotar de agua a los ciudadanos.

Sin duda los vecinos aplaudieron la acción, pero de no haber sido por la intervención del Presidente Municipal, la situación se hubiera desbordado.

Hoy por la mañana el Gobierno Municipal de ENRIQUE RIVAS, anuncia que han concluido los trabajos de reparación, que en punto de las 8 de la mañana reinició el bombeo de agua y todo estará trabajando al 100 por ciento por la tarde.

Una vez más ENRIQUE RIVAS sacó de apuros a la COMAPA… ¿qué no?… NOS LEEMOS.

