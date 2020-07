David Ed Castellanos Terán

¡Agárrense!

¡Caray! ¿cuál es el nivel de exigencia y competitividad que impera en el norte de México que cuatro de los 10 alcaldes mejor evaluados son de dos entidades norteñas?

Para ser más precisos Nuevo Leon y Tamaulipas son los Estados que figuran con dos presidentes municipales posicionados en el Top-10 nacional; sin embargo, los dos primeros de la lista son de Tamaulipas, el estado gobernado por Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Se van a cumplir dos semanas de que el panista Cabeza de Vaca, sigue su pelea personal con el coronavirus, desde hace ya casi 15 días lo diagnosticaron positivo, pero eso no le impide elejarse de la grilla nacional y gobernabilidad de su estado, esa entidad que ahora sorprende al pais entero, no afortunadamante no por una balacera, pero sí por dos de sus alcaldes que se encuentran entre los cinco mejor evaluados.

El primero en la lista. El número uno es el panista, Jesús Nader Nasrallah, un tampiqueño de ascendencia libanesa, quien por segunda ocasión en el año puede presumir su dominio encuestador con un 70.2 en aceptación, apenas seguido por Adrián Oseguera Kernion, de Ciudad Madero, Tamaulipas.

Lugar donde se asienta la Refinería “Francisco I. Madero”, ciudad que es 100 por ciento costera y en la que se disfurta la Playa de Miramar, aquí donde algunos subordinados del presidente municipal siguen creyendo que están en un pueblito, pero a pesar de todo, la aceptación de la ciudadanía maderense hacia el alcalde es notoriamente ascendente.

De acuerdo a los resultados de una evaluación emitida por Roy Campos, y su gente, el Presidente Municipal maderense se posiciona por arriba de la “bebé Sinclair”, Claudia Sheinbaum, la niña favorita del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Oseguera Kernion, que es un tipo de habla directa y sin filtros, además de ser el mejor alcalde morenista de todo el país, también ocupa el segundo lugar a nivel nacional. Entre las acciones que han ganado la aprobación ciudadana destaca el no incrementar impuestos municipales, acelerar la obra pública, emprender acciones en mejoramiento de la imagen urbana, así como intensas jornadas de sanitización y fumigación en las colonias maderenses donde escucha y atiende las demandas ciudadanas. Acciones muy similares a las del tampiqueño.

Decía en un principio de la exigencia del gobernador Francisco Javier García, dicen ese gobernador tramposo que tiene de cabeza a Tamaulipas, y sí, ahora vemos, entendemos y comprendemos por qué lo dicen con tanto desprecio los afiliados y poco comprendidos morenistas; es tanta la exigencia y el nivel de competitividad que ejerce entre los 43 presidentes municipales que a los de Morena, parece no interesarles competir para bien de sus representados, que a nadie le espante en la próxima encuesta aparezca un fronterizo, ojo, un fronterizo y pudiera ser el alcalde de Nuevo Laredo, sí señor, Tamaulipas.

¿De dónde más?

Enseguida el Top-5 de Mitofsky

1.- Chucho Nader; Tampico, Tamaulipas

2.- Adrián Oseguera; Cd. Madero, Tamaulipas

3.- César Garza; Apodaca, Nuevo León.

4.- Roberto Sosa; Corregidora, Querétaro.

5.- Enrique Vargas; Huixcquilucan, EdoMex.

