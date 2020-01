CENA DE NEGROS

Marco A. Vázquez

Ahí viene la guerra…

Preocupación, estrés y ansiedad causan las noticias de la presunta guerra que se avecina, la nuclear, la tercera y la última para este mundo cruel y despiadado, dicen en las redes sociales, Trump, los iraníes y los fanáticos del armamentismo.

¿Cuántas son las probabilidades de una guerra entre Irán y los Estados Unidos?, quizá sean muy altas quizá solo se trate de una precampaña del presidente del vecino país del norte para reelegirse por cuatro años más, eso solo lo saben las cabecitas que tienen poder y que lo ejercen de acuerdo a sus intereses sin importar las vidas que cueste.

Hablando en serio si es alto el riesgo que corremos los tamaulipecos en una guerra, somos frontera y por consecuencia punto de interés para uno y otro lado, para quienes querrán entrar a hacer daño que son los iraníes y originarios de otros pueblos del medio oriente y para los que pretendan defenderse que son los gringos sin embargo, se lo digo con toda franqueza, esa no es nuestra guerra, quizá ni deba ser nuestra preocupación y menos nuestra ocupación.

Con sinceridad le pregunto, ¿qué de lo que usted o yo pensamos y hacemos puede cambiar el curso de la historia, evitar o acelerar la guerra entre países que solo ven sus intereses y sus dioses?, obvio que nada, entonces le insisto, esa no es nuestra lucha, lo nuestro es encontrar soluciones a la violencia que se vive en nuestras calles, a los baches que los ayuntamientos tienen flojera tapar, en como exigir y obligar que haya agua potable en nuestras llaves, en como apurar, en el caso de los victorenses, a los inquilinos del 17 y de la Comapa para que se les quite lo atolondrados y hagan algo por esta bella capital.

Si, también debemos aplicarnos en lo nuestro, no gastar más de lo que tenemos ni fiarnos a la suerte para esta cuesta de enero, trabajar en la casa para que todo marche como debe ser.

Obvio que tenemos que participar en la guerra pero en la guerra por comer dignamente, por hacer que nuestros políticos trabajen más, por obligarlos a entender que no son posibles más saqueos como los que se han registrado en casi toda nuestra época moderna.

Entonces, olvide la guerra entre Estados Unidos e Irán para preguntarse qué pendientes tienen los de la presidencia municipal de Victoria o de la localidad donde vive, que han hecho nuestros Diputados por su pueblo, cómo va el gobierno estatal de Francisco García Cabeza de Vaca y el federal que tiene en sus manos Andrés Manuel López Obrador, esos deben ser nuestros temas y preocupaciones, debe ser nuestra ocupación porque son las cosas que podemos cambiar cuando vayan mal, que podemos, en algunos casos, apoyar para que sean mejores.

Es casi un año nuevo este 2020, vemos con tristeza que iraníes y norteamericanos se quieren pelear o mostrarle al mundo su potencial en armas pero usted y yo debemos entrar a otro canal, mis deseos son de que venga la guerra pero ahora si por lo nuestro, ahora sí por lo que podemos cambiar y eso no es otra cosa que las cosas que se hacen en nuestra colonia, en el municipio, Estado o a nivel nacional.

No se apanique ni ande buscando como protegerse de una guerra que, de darse, será desastrosa, si tenemos mala suerte nada nos salvará como humanidad, las armas de hoy son letales para todo y no hay forma de protegerse de las mismas si se deciden a usarlas pero, más que eso, le juro que no está en nuestras manos cambiar el curso de ese desencuentro, a Trump ni a sus enemigos les preocupa lo que pensemos o hagamos y, por tanto, mejor es vigilar para que nuestras autoridades tengan cuidado en su actuar y decir, en sus formas de protegernos, sobre todo, meternos en lo más cercano, en exigir que tengamos mejor recolección de basura, agua, cero baches y más agua, también una educación de primera y servicios de salud, con eso, créalo, será suficiente en nuestro camino a buscar y lograr la paz.

En otras cosas… Luego de los logros que se han obtenido en el bienestar y la reconstrucción del tejido social gracias al Plan Unidos, implementado en trece municipios de Tamaulipas por el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, este año 2020 se continuará con estos trabajos en beneficio de la población anunció el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Gilberto Estrella Hernández.

Informó que para este año que apenas comienza se tiene planeado extender los programas del Plan Unidos por Tamaulipas consistentes en trabajos de rehabilitación de espacios públicos, reforestación, limpieza en vialidades, de parques y áreas verdes y mantenimiento a red de atarjeas, lo que ha permitido eliminar graves focos de infección en colonias, entre muchas otras acciones.

Hasta el momento un total de mil 50 colonias de zonas con alta marginación social en 13 municipios de Tamaulipas han sido beneficiadas con diversas acciones para mejorar la calidad de vida de la población.

A la fecha los municipios beneficiados con el Plan Unidos por Tamaulipas son los siguientes: Ciudad Victoria, Tampico, Madero, Altamira, Reynosa, Miguel Alemán, San Fernando, González, Nuevo Laredo, Valle Hermoso, Mante, Río Bravo, Matamoros y Soto La Marina, explicó.

El Rector José Andrés Suárez Fernández refrendó el objetivo de fortalecer los logros académicos, superar los indicadores de calidad educativa y de seguir avanzando con un fuerte compromiso social en el trabajo que realiza la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

Lo anterior lo destacó el máximo directivo de la UAT tras encabezar respectivamente en el Campus Victoria, la reunión del Colegio de Directores y el tradicional convivio de año nuevo con la comunidad universitaria.

En el marco de la Décima Reunión Ordinaria de Directores, el Rector puntualizó los avances que durante el 2019 marcaron el desarrollo de la institución, de las facultades, unidades académicas y escuelas, lo que permite seguir fortaleciendo los procesos de evaluación y acreditación de los programas educativos.

En otro tema, el Rector Suárez Fernández informó a los directores de su labor como Vicepresidente del Consorcio de Universidades Mexicanas, (CUMex), y de la participación de la UAT en este organismo, que está integrado por las instituciones públicas de educación superior con los más altos indicadores de calidad, donde tienen acceso a importantes programas en beneficio de estudiantes y profesores.