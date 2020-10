AHORA, ¿AMLO CONTRA EL FMI?

HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS G. CORTÉS GARCÍA

El organismo financiero internacional ya se convirtió en adversario del presidente de México.

El personaje que sueña con ser mandamás de Reynosa. Otra pista para conocerlo.

Diputados Federales de MORENA se salieron con la suya. Eliminaron los 109 fideicomisos, entre ellos el FONDÉN.

Desaparición de Fideicomisos impactará en los recursos para Tamaulipas: Gerardo Peña Flores.

“Ya dejen de exigir justicia presupuestal”: Se enoja Edna Rivera con diputados de Tamaulipas.

Este martes, el Fondo Monetario Internacional recomendó al gobierno de México, suspender la construcción de la Refinería de Dos Bocas, uno de los proyectos insignia del Gobierno Federal. De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, el organismo financiero internacional señaló que Petróleos Mexicanos debería vender sus activos no básicos, aquellos que no sean necesarios para sus operaciones comerciales, y enfocarse sólo en campos rentables.

Y la información que proporciona el organismo internacional va más allá. Se aconseja a la paraestatal mexicana que una forma de mejorar su funcionamiento financiero es asociarse con empresas privadas para obtener capital y conocimientos, y buscar apoyo fiscal.

Lo que nos han explicado es que la refinería de Dos Bocas es un proyecto pensado para lograr autosuficiencia en la producción de gasolinas y diésel. De acuerdo con lo dicho por el presidente López Obrador, la planta tendrá la capacidad de procesar 340,000 barriles por día. El presupuesto asignado para la obra será de 8,000 millones de dólares en un lapso de 3 años, en la que será la séptima refinería de Pemex, cuyo objetivo es contribuir a la autosuficiencia energética, maximizar el beneficio económico y social y detonar el desarrollo en el Sureste.

Para desarrollar la obra de infraestructura, el gobierno eligió Tabasco, un estado del sureste mexicano, de donde es originario el presidente López Obrador, y a donde llegan los ductos de petróleo, la materia prima, y donde se extrae el 80% de hidrocarburos en el país.

El FMI consideró que la estrategia comercial de Pemex está desplazando recursos del gasto esencial de México, en un momento en el cual el país necesita más apoyo fiscal en el corto plazo, aseverando que México tiene espacio para reducir aún más su tasa de interés referencial, lo que daría un “mayor alivio” a la economía.

El Fondo Monetario Internacional mejoró su perspectiva de crecimiento para la economía de México, pasando de una caída del -10.5% a una caída de -9% en 2020. Finalmente, sea una cifra o sea la otra, será una caída en un nivel histórico, lo que representará un estancamiento terrible para los próximos años. Y el empleo, el ingreso y la pobreza van a tardar varios años en volver al nivel previo a la pandemia, a como estábamos en marzo de 2020.

Asimismo, el FMI señaló que la economía del país necesita más apoyo fiscal en lo inmediato, contrario a lo que ha predicado el gobierno federal, así como reformas creíbles en el mediano plazo.

La crisis por COVID, a pesar de que la epidemia lleva nueve semanas a la baja, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, hay riego de que se presente un rebrote de la enfermedad y que obligue a las autoridades a volver a parar la actividad económica, lo que sería gravísimo. Tenemos más de 79 mil defunciones, cuando el Subsecretario de Salud, Hugo López-Gattell, al principio de la pandemia, pronosticaba que habría alrededor de 8 mil fallecimientos y afirmaba el científico venido a político que pensar en 60 mil muertos era un “pronóstico catastrófico”.

En su mañanera de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador, fiel a su estilo, rechazó la recomendación que hizo el Fondo Monetario Internacional de postergar la construcción de la refinería de Dos Bocas y en su lugar destinar mayores recursos a otros rubros que sean prioritarios, señaló que ahora “son otros tiempos” y ya no son los organismos financieros los que dictan la política económica de México como, indicó, ocurría antes.

“Pues es el Fondo…. ¿qué más puedo decir? es que antes los del Fondo, eran los que dictaban la política económica, se firmaban hasta cartas de intención con el Fondo y ellos decían que tenía que hacer México en materia económica, ¿y saben qué recomendaban? Privatizar, aumentar el precio de las gasolinas y de la energía eléctrica». Y agregó: «¿Saben qué recomendaban los del Fondo? – porque a lo mejor ya se les olvidó – que se privatizara la educación, que se privatizara el manejo de las pensiones”.

López Obrador acusó en su mañanera que en sexenios anteriores el Fondo Monetario Internacional “eran los jefes de jefes”, pero aseguró que bajo su gobierno eso ya no ocurre, y manifestó que, si quieren hacer recomendaciones a México, él también les podría recomendar que procuren dar crédito a naciones, a gobiernos que soliciten, pero a tasa cero, así como dejar de estar a solapando gobiernos corruptos. “Somos libres y somos soberanos. Y ya no son los organismos financieros internacionales los que dictan la política económica en México como era antes».

Y no está mal que el presidente tome decisiones, buenas o malas, esa es su responsabilidad y su privilegio. Lo que es censurable es la forma en que se confronta con todos. Es su forma de decirlo, porque le guste o no, el Fondo Monetario Internacional está en su derecho de señalar lo que considera está bien o está mal. Y lo que está haciendo el organismo es una recomendación técnica.

Lo que no podemos perder de vista es que, de acuerdo con la información contenida en el Fiscal Monitor del FMI, el reporte semestral donde el organismo hace una revisión general de la situación en que se encuentran las arcas públicas de los 189 países miembros, la deuda de México, al cierre del 2019, fue equivalente a 53.4% del PIB. Y de allá para acá, ya se incrementó.

1. Hace algunas colaboraciones, le comentaba de una funcionaria que anda diciendo, a quien la quiera escuchar, que ella será candidata a la presidencia municipal de Reynosa. Como dato adicional, le comentaba que ella no vive donde dice que vive, sino en una mansión ubicada en Privada Las Fuentes. He recibido varios correos electrónicos pidiendo que desnude la identidad del personaje en cuestión. Pero, déjeme decirle que todavía no es el momento para ello. Pero le compartiré otro dato adicional: uno de los servicios que se utilizan en la mansión de este personaje tiene el número de cuenta 281141.3. Se siguen incrementando los momios. 2. Hace un par de semanas, un grupo de diputados de Morena presentaron ante el Congreso una iniciativa para eliminar 109 fondos y fideicomisos en México, con el objetivo de obtener más fondos para atender “la pandemia del coronavirus en México”. Anoche, no sin jaloneos y sobresaltos, MORENA aplicó el mayoriteo y la iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados.

Con 242 votos a favor, 178 en contra y 7 abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados Federal aprobó el dictamen, que reforma 15 leyes y abroga dos más. Y con ello desaparecerán 109 fideicomisos y se reasignarán más de $68 mil MDP para afrontar el COVID-19 en nuestro país.

Entre los fideicomisos que desaparecerán están los siguientes:

Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera (Fondo Minero).

Fideicomiso para Promover el Acceso al Financiamiento de Mipymes y Emprendedores.

Fondo para el Fomento y Apoyo a la Investigación Científica y Tecnológica en Bioseguridad y Biotecnología (Conacyt).

Fondo Sectorial Conacyt-Secretaría de Energía–Hidrocarburos

Fondo Sectorial Conacyt–Secretaría de Energía–Sustentabilidad Energética

Fondo para el Fomento y Apoyo a la Investigación Científica del Conacyt

Fondo de Desastres Naturales (Fonden)

Fideicomiso Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine)

Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar)

Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

Fondo de Apoyo Social para Ex Braceros

Fondo de Financiera Rural

De acuerdo con el presidente López Obrador, esta medida se está tomando para eliminar al intermediario, pues asegura que hay mucha corrupción de por medio. ¿Será? Lo realmente grave es que en este momento el Huracán Delta está dejando graves secuelas a la península de Yucatán, lo que generará un gasto intenso a los gobiernos de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Si ya eliminaron el FONDEN, Fondo de Desastre Naturales, me gustaría saber de dónde saldrán los recursos para la reconstrucción de las ciudades y municipios cuando Delta saga de territorio nacional.

3. Por lo pronto, el diputado Gerardo Peña Flores, presidente de la Junta de Coordinación del Congreso de Tamaulipas, afirmó que la desaparición de los fideicomisos federales impactará las finanzas de Tamaulipas, y acusó a los diputados federales de no defender a Tamaulipas por preferir obedecer órdenes políticas e indicó “es alarmante que se quieran agotar recursos que por muchas generaciones los mexicanos de manera ordenada han aportado”.

“Quitar los fideicomisos se suman a unos 4 mil millones de pesos que hasta ahorita se prevé que la Federación quite a Tamaulipas. Desafortunadamente, con la desaparición de los fideicomisos pretenden utilizar estos recursos con fines electorales, lo que es terrible, porque no solamente no nos están dando más recursos como lo hemos señalado, sino que además están planteando en el presupuesto de Egresos de la Federación una reducción de 4 mil millones de pesos para Tamaulipas”.

El líder del Congreso de Tamaulipas, afirmó que los tamaulipecos reclamarán a los diputados federales de MORENA que avalan la desaparición de los Fideicomisos y la reducción de presupuesto para Tamaulipas y fustigó a los diputados federales de MORENA por no interceder por los intereses de Tamaulipas: “la gente sabe bien quiénes somos los que estamos dando la pelea por más recursos y quienes no”.

4. En la sesión de este miércoles del Congreso de Tamaulipas, la diputada morenista, Edna Rivera López, arremetió contra los diputados que han exigido recursos suficientes para Tamaulipas, pidiéndoles que dejen de exigir justicia presupuestal.

Al hacer uso de la tribuna, en tono molesto, les pidió que dejen de pedir lo que tanto se ha solicitado al Gobierno Central: regresar en recursos lo que por derecho le corresponde al Estado. Ante esta petición, claro que afecta a la sociedad tamaulipeca, Arturo Soto Alemán, lamentó que la morenista encima de no defender los intereses del pueblo, exigiera que las demás fuerzas políticas dejen de hacerlo.

Soto Alemán calificó a la legisladora morenista de tener doble moral, pues por un lado promueve acciones para tratar de mejorar la calidad de vida de sus representados, pero a la hora de exigir a la federación los recursos para lograrlo se echa para atrás.

Soto Alemán puntualizó que, la bancada del PAN, no descansará hasta lograr justicia presupuestal y que las familias tamaulipecas reciban lo que merecen, ya que el Presupuesto de Egresos de la Federación prevé reducir en más de 6 mil millones de pesos el presupuesto para Tamaulipas.

¿Se imagina lo que se podría hacerse con seis mil millones de pesos? Dicha cantidad equivale, más o menos, al 9% del presupuesto de Tamaulipas, lo que es un mundo de dinero que bien podría aplicarse a infraestructura urbana, a agua potable y drenaje, a programas de salud, programas sociales y educativos. Y lo que resulta injusto es que a Tamaulipas la apliquen la rasuradora cuando nuestra entidad es, después de la Ciudad de México, la segunda que aporta mayores recursos a la federación.

Lamentablemente lo que parece ser es que la decisión se ha tomado con criterios políticos más que con criterios financieros, porque no es un secreto que el gasto social, si bien es cierto que ayuda, no genera los rendimientos económicos que el país necesita. Lo que sería saludable es saber si Doña Edna está enojada por asuntos particulares o porque le quitaron la coordinación de MORENA en el Congreso local, porque ese cargo se lo arrebataron sus compañeros diputados de partido y no todos los tamaulipecos.

