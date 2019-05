EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

… Ahora exige que renuncie Yedckol

El “perro pantorrillero” -como despectivamente llamó YEDCKOL POLEVNSKY al suplente del Senador RICARDO MONREAL ÁVILA,

ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN-, exigió en un escrito difundido en redes la renuncia de la presidenta nacional de Morena, “para que esté en igualdad de circunstancias frente a otros aspirantes al liderazgo morenista”.

YEDCKOL, sin embargo, amagó con quedarse en la dirigencia y anunció que buscará su elección como presidenta del Movimiento de Regeneración Nacional, donde cubre un interinato, provocando una virulenta respuesta por parte de ROJAS DÍAZ DURÁN, quien pidió que quienes estén al frente del partido y aspiren a permanecer en el cargo -a nivel nacional, estatal o municipal-, deben separarse de los liderazgos “para que haya equidad frente a otros aspirantes”.

La agria disputa entre YEDCKOL y RICARDO MONREAL -quien está detrás de ROJAS DÍAZ DURÁN-, se agravó durante la gira de POLEVNSKY por Tamaulipas, donde operadores ‘monrealistas’ se encargaron de “reventarle” el escenario en ciudad Madero y Victoria, pues centenares de seguidores de MONREAL “vaciaron” literalmente un auditorio donde hablaba la lideresa nacional, en tanto que en ciudad Victoria “se le echaron encima” (también literalmente), militantes que protestaron “por la imposición de candidatos y la venta de candidaturas a diputados locales”.

Esta ácida trifulca nacional entre YEDCKOL y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, RICARDO MONREAL ÁVILA, se da justo a 2 semanas de la elección para renovar la legislatura tamaulipeca, creando densos nubarrones de tormenta para los candidatos de Morena en la entidad, quienes enfilan a la derrota.

Cambio de orientación temática para compartirle que gracias a la “Campaña de Prevención y Auxilio Vial Carretero 2011”, desplegado en Tamaulipas por el Gobierno del Estado, centenares de automovilistas que utilizan las carreteras de la entidad como vía de traslado hacia distintos puntos de la propia geografía estatal, o bien que recorren el Estado en tránsito hacia otras entidades, han recibido oportuna y esmerada atención para la reparación de fallas mecánicas en sus desplazamientos.

Particularmente, este programa de auxilio carretero rindió excelentes frutos en la temporada vacacional de Semana Mayor, cuando miles de vehículos del Estado o de entidades vecinas, visitaron Tamaulipas para disfrutar de los balnearios, sitios históricos y reservas naturales como ‘El Cielo’ en Gómez Farías, pues los visitantes tuvieron la oportunidad de recibir la fina hospitalidad de los vehículos provistos de herramientas para resolver fallas mecánicas en carretera.

Así y bajo el lema “En Tamaulipas Estamos Para Servirte”, el Gobierno del Estado presta uno más de sus servicios tanto a los tamaulipecos, como a los visitantes nacionales o extranjeros.

Vuelvo a la ‘polaca’ para compartirle que el “escurrimiento” de perredistas hacia la propuesta del PAN para el 7º distrito, ALBERTO LARA BAZALDÚA, causó una grata impresión a la Clase Política reynosense.

La disidencia del PRD y su incorporación a las filas del PAN y la campaña de LARA BAZALDÚA, se dio espontáneamente durante una de las múltiples reuniones que se realizan con la intención de llevar las propuestas a la ciudadanía, pues de forma inesperada arribaron, entre otros, el doctor RODRIGO SALDAÑA, ALEX PÉREZ SANTANA, LUCY LEDEZMA, MERARI VEGA BETANZOS candidata a diputada Federal por el Distrito 3 y más militantes y simpatizantes de la estructura del Partido del Sol Azteca, que sin pensarlo se dijeron dispuestos a apoyar la causa de ALBERTO LARA, por su ideología y propuestas que se convertirán en leyes.

“Vamos a hacer una alianza de facto con el candidato del PAN, ALBERTO LARA, hoy nuestro candidato, porque el que tiene el PRD, no nos representa”, dijo RODRIGO SALDAÑA, quien es ampliamente reconocido en los trabajos de la izquierda en esta frontera.

ALEX PÉREZ SANTANA, quien también ha tenido la responsabilidad de dirigir al PRD, explicó, que se suman a la causa de ALBERTO LARA “porque hay muchas coincidencias entre otras por el trabajo de gestión y ayuda social y porque, de antemano saben que, es en estos momentos el candidato que trae la campaña más fuerte en Reynosa y el estado”

Hace apenas unos días, simpatizantes del Partido del Trabajo en las colonias Lucio Blanco, Independencia y el fraccionamiento la Joya, también se sumaron al candidato panista por el Distrito 7, ALBERTO LARA, quien con trabajo y proyecto convence a ciudadanos de todos los partidos.

Lo que nos recuerda que al conmemorar el Día del Maestro, LARA BAZALDÚA expresó que “los maestros han jugado un papel importante en mi vida”, al reconocer la participación formativa del maestro en el candidato a la diputación local.

Compartió con los docentes que sus estudios básicos fueron en escuelas de gobierno, como la mayoría de los estudiantes en esta frontera.

El hoy aspirante a la diputación local por el Distrito 7, narró que le tocó combinar el estudio con el trabajo y aun así, logró sacar adelante cada uno de sus proyectos de vida, consiguiendo concluir las carreras de licenciado en Derecho, Economía y hasta la fecha mantiene estudios de Filosofía en la Universidad de La Habana, Cuba.

Al reunirse en Reynosa con cientos de profesores del Distrito 7, el candidato panista valoró y agradeció todo el esfuerzo que diariamente ofrecen a los educandos y a la sociedad en general.

Aquí un paréntesis para compartirle que el Ayuntamiento de Río Bravo, a través de la dirección educación, iniciará con la estrategia didáctica “Patios de Lectura” con el objetivo de elevar la calidad de la lectura y escritura en el municipio.

Ayer mismo, por cierto, el departamento de Protección Civil y Bomberos de Río Bravo, en coordinación con personal de Servicios Públicos Primarios, atendió las colonias con afectaciones luego de las lluvias presentadas durante la madrugada de éste martes.

Tal es el caso del fraccionamiento Las Margaritas, donde la basura doméstica acumulada en el dren pluvial causó un severo encharcamiento.

Y ayer mismo por la noche, el Ayuntamiento ofrecería la cena de reconocimiento al magisterio riobravense, por celebrar su Día.

A propósito de Río Bravo, el presidente nacional de la CNC, ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS, encabezó un acto de fortalecimiento de la campaña del candidato del PRI a diputado local por el 8º distrito, RICARDO “Caliche” FERNÁNDEZ, en una concurrida ceremonia en la que se dejaron ver importantes líderes del agrarismo riobravense.

Naturalmente, por allí se vio el ex diputado federal EDGAR MELHEM SALINAS, quien la víspera se sumó a los recorridos de campaña de RICARDO FERNÁNDEZ.

Analistas que siguen de cerca la dinámica de las campañas, consideran que FERNÁNDEZ podría convertirse en el próximo legislador local representante de esta comarca, pues los liderazgos políticos locales, encabezados por la Familia MELHEM, así como otros reconocidos operadores del Revolucionario Institucional, se han sumado al activismo político del “Caliche”.

Por cierto, el flamantísimo presidente estatal de la CNC, RAUL GARCÍA VALLEJO, hizo en Río Bravo una de sus primeras giras políticas fuera de la capital del Estado.

Naturalmente, la candidata del PAN, ROXANA GÓMEZ PÉREZ, también hace lo suyo.

De otro lado, deje recordarle que la majestuosa concentración azul de Matamoros, que provocó la adhesión de cerca de 12 mil ciudadanos a la Caminata por la Unidad para apoyar a PATY PALACIOS, HÉCTOR ESCOBAR, VERO SALAZAR e IVETT BERMEA, candidatos del PAN a diputados locales por los distritos 09, 10,11 y 12, se convirtió en una verdadera manifestación de músculo político frente a la elección del 2 de junio.

La caminata, que se realizó con la presencia de FRANCISCO “Kiko” ELIZONDO SALAZAR, presidente estatal de Acción Nacional en Tamaulipas, simpatizantes y amigos partió del Parque Olímpico, y avanzó por Hidalgo y Sexta, vitoreados por las personas que encontraban a su paso hasta llegar a la Plaza Miguel Hidalgo.

Fue una marcha eminentemente ciudadana, de carácter cívico y familiar, ordenada e incluyente, impulsada por la unidad del partido en Matamoros y, en general, en toda la región fronteriza de Tamaulipas.

Estas expresiones se sumaron a la aceptación que los candidatos del PAN han recibido en sus recorridos individuales durante las cuatro semanas de campaña, gracias a la calidad de las propuestas, la preparación de los cuadros, y los resultados de las administraciones gobernadas por Acción Nacional.

“Los candidatos de Acción Nacional han hecho una campaña cercana a la gente, colonia por colonia y casa por casa, y esto se ha reflejado en el apoyo que han recibido durante la marcha”, expresó presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, FRANCISCO ELIZONDO.

Con 72 por ciento de los municipios ocupados por el partido, lo mismo que el Poder Ejecutivo Estatal y 31 de las 43 alcaldías, el PAN es la primera fuerza política en Tamaulipas

El próximo 2 de junio, se elegirán 22 diputados locales de mayoría relativa y 14 de representación proporcional para integrar el Congreso del Estado.

A propósito de campañas, a paso firme y con una aceptación favorable al proyecto “El Cambio Hacia Adelante”, avanza rumbo al Congreso del Estado, la candidata del PAN a Diputada Local por el Distrito 4, JUANITA SÁNCHEZ JIMÉNEZ.

A lo largo de 29 días de campaña, JUANITA ha logrado recorrer cerca del 60 por ciento de su distrito, escuchando las inquietudes ciudadanas para enriquecer la agenda legislativa que habrá de abordar en el Congreso.

“La función del Diputado Local es ir a presentar leyes, reformar la ley, puedes exhortar, puedes gestionar, revisas los presupuestos tanto del municipio como del Estado, en qué vas a gastar: se juega algo muy importante en estas próximas elecciones, pues se juega el Congreso local, no es cualquier cosa, es importante que analicen su voto, es importante que conozcan a los candidatos y sepan qué es lo que han hecho, qué es lo que van a hacer, las propuestas.

“JUANITA SÁNCHEZ es una candidata de tierra, yo siempre he andado en territorio, no me vas a ver en una oficina sentadita” enfatizó.

Por asociación temática, JAVIER GARZA FAZ, candidato a la diputación local por el distrito 5 y abanderado por el PAN, recorrió las calles de las colonias Jarachina Norte y Los Muros, donde caminó por los pasillos de los tianguis acompañados de su suplente EDGAR GARZA.

Y por la tarde, se les unió en su recorrido JESÚS MARÍA MORENO IBARRA, quien actualmente funge como Gerente de COMAPA y es un connotado militante panista.

Durante su recorrido, GARZA FAZ, con la sencillez que le caracteriza, saludó a la gente de su distrito y escuchó con detenimiento sus necesidades, al mismo tiempo el aprovechó para hacerles saber sus propuestas:

“Propondré Más recursos para áreas olvidadas o marginadas, seré un gestor incansable ante las instancias gubernamentales correspondientes, es tiempo de que los recursos lleguen equitativamente al distrito 5… y si es necesario que duerma afuera de las dependencias encargadas de aplicar esos recursos, pues así lo haré, traigo mi catre en la camioneta, quien me quiera acompañar es bienvenido.”

“Gestionaré y legislare por empleos para personas con capacidades diferentes. Legislaré para que todas las empresas implementen lactarios para madres trabajadoras que tengan bebés recién nacidos. Lucharé porque el servicio de estancias infantiles para madres trabajadoras permanezca, ya que ha habido recortes del gobierno federal para este beneficio que tanto ayuda a las madres trabajadoras”, ofreció.

“Vamos por más trabajo y menos palabras”, refrendó.

Por su parte, FRANCISCO GARZA DE COSS, en cada recorrido aprovecha para escuchar y proponer, para que cada ciudadano y su familia tengan un espacio de expresión; para hacer propuestas legislativas serias y comprometidas con nuestra ciudad.

“Nuestro tercer eje, de propuestas es Medio Ambiente y Sustentabilidad, donde la cultura y educación es un factor fundamental para hacer de nuestro municipio, un lugar mejor para vivir, en todos sus aspectos, sin embargo el orden y el respeto a los espacios públicos, es uno de nuestros principales objetivos, a tratar en la próxima legislatura” expone.

Del mismo modo, el aspirante de Distrito 06, JAVIER GARZA DE COSS, manifiesta ante familias, empresarios y Organismos No Gubernamentales, hacer de los reglamentos de uso de suelo, una aplicación ejemplar, “y con ello darle un mejor ordenamiento a nuestras ciudad”.

Mientras que en Tampico, al realizar un recorrido por la colonia Infonavit Arenal, el Candidato del PAN a la Diputación Local por el distrito 21 MON MARÓN, afirmó que a lo largo de estas cuatro semanas de campaña, lo más importante ha sido escuchar y dialogar con la ciudadanía de quien ha sumado una diversidad de temas que serán parte de su agenda legislativa en el Congreso de Tamaulipas.

“Uno de nuestros ejes de propuestas es la seguridad, lo llamamos Familias Seguras, este renglón lo hemos enriquecido notablemente con la voz del ciudadano, muchos aspectos que requiere y necesita, como una policía más capacitada, con más tecnología y equipamiento, por lo que desde el Congreso, estaremos trabajando en ello, gestionando y dotando de más recursos para que este objetivo se logre”, indicó el abanderado panista.

MON MARÓN dijo que ha tenido la oportunidad de dialogar con miles de tampiqueños que comparten su interés por hacer del municipio, un lugar con mayor seguridad, desarrollo económico, empleo, turismo, y mayor calidad de vida, por lo que dijo, que cada una de las propuestas ciudadanas serán presentadas en tribuna para que el trabajo legislativo refleje el interés de todos los tampiqueños.

Desde otra perspectiva, le comento que un comunicado de Morena, difundido en Matamoros, afirma que los candidatos de ese partido en aquella localidad, “dieron muestra de la simpatía que tienen entre los matamorenses, y que se han ganado a pulso durante sus caminatas”.

En esa circunstancia ubican a los candidatos a diputados locales por los distritos 9, 10, 11 y 12, ELIFA GÓMEZ, JOSÉ ÁNGEL FRÍAS, LETICIA SÁNCHEZ GUILLERMO y CARLOS ELIUD PÉREZ GONZÁLEZ, quienes fueron ampliamente ovacionados durante la concentración morenista del pasado domingo.

De acuerdo al comunicado del Movimiento de Regeneración Nacional, Matamoros seguirá siendo morenista.

Lo que nos recuerda que el INE Tamaulipas celebrará los días 16 y 17 de mayo el “Ciclo de Conferencias Tamaulipas 2019: Retrospectiva y Prospectiva Electoral”, que sustentarán como ponentes, el Mtro. REYES RODRÍGUEZ MONDRAGÓN, Magistrado del TEPJF quien disertará en Auditorio del Tribunal Electoral de Tamaulipas, de la Col Hidalgo.

Por su parte, el Consejero Presidente del INE, Dr. LORENZO CÓRDOVA VIANELLO, lo hará en el Teatro universitario de la UAT, el 17 de mayo a las 13:00 horas.

De otro lado, deje decirle que la Dirección de Medio Ambiente y Cambio Climático de Nuevo Laredo organiza una serie de eventos donde el tema principal será el cuidado del planeta en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente.

RICARDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, director de la dependencia, dijo que será a partir del miércoles 5 de junio cuando inicien las actividades.

“Serían tres días de festejos del cuidado del Medio Ambiente, verdad”, recalcó.

Dijo que el jueves 6 de junio se realizará la reforestación masiva.

Esta reforestación se realizará de forma simultánea en distintos planteles educativos y empresas de la ciudad.

Además, del 5 al 7 de junio se expondrán temas y se instalarán módulos de empresas y escuelas con temas relacionados al cuidado del medio ambiente en la explanada de la Independencia.

Por último, al continuar los eventos por el Día del Maestro, el Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ, estuvo en Ciudad Mante para encabezar el tradicional convivio que la casa de estudios ofrece al personal docente sindicalizado.

Acompañado por su esposa, la Mtra. MARÍA CRISTINA CANALES REYNA, el Rector SUÁREZ FERNÁNDEZ felicitó a los docentes universitarios y les extendió su reconocimiento porque cada día hacen su mejor esfuerzo para formar profesionales de calidad.

Destacó también su felicitación a las madres de familia profesoras de esta Universidad, por la reciente celebración del Día de las Madres.

Subrayó la oportunidad que representa este festejo para reafirmar los lazos de amistad, y para agradecerles también porque con su actividad contribuyen a que la Universidad siga avanzando en el cumplimiento de sus metas.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.